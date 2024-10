Public Sustainability Week – Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeitswoche 2024 Copyright @publicsustainabilityweek

Bereits zum zweiten Mal findet die Aktionswoche zum Thema „Nachhaltigkeit“ statt, vom 4. bis zum 9. November 2024. Organisiert wird die „Public Sustainability Week (PSW)“ von den „Green Offices“ der Universität Konstanz und der „Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)“ sowie verschiedenen Hochschulgruppen.

Von Studierenden der HTWG und Universität Konstanz ins Leben gerufen, handelt es sich bei der PSW um eine Woche voller öffentlicher Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit. Workshops und Exkursionen schaffen einen praxisnahen Einblick in die Welt der Nachhaltigkeit, ergänzt durch Experten:innenvorträge und ein Abendprogramm. Dieses Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „Selbstwirksamkeit“, das zum konkreten Handeln anregen soll.

Denn die Klimakatastrophe geht uns alle an. Aber wie beeinflusst sie uns? Und was können wir dagegen tun? Ein besonderes Merkmal der Public Sustainability Week sind die wissenschaftlichen (Kurz)Vorträge und die für die Öffentlichkeit zugänglichen Vorlesungen. Angesehene Konstanzer Professor:innen sowie externe Referent:innen teilen ihr Fachwissen und machen deutlich, wie wissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für nachhaltige Lösungen bilden. Denn Nachhaltigkeit ist auch ein Thema für Lehre und Forschung und betrifft nahezu alle Fachbereiche.

Die diesjährigen Aktionstage stehen unter den Mottos Klimakrise, Artensterben, Gesundheit und Ernährung, soziale Ungerechtigkeit sowie Bauen und Energie. Das umfangreiche Programm kann hier aufgerufen werden.

Ein Programm-Highlight ist sicherlich die Podiumsdiskussion mit BUND, NABU und städtischen Behörden am Mittwoch, 6. November, in der Bibliothek der Universität Konstanz (Foyer), die im Rahmen der „Nature Positive Vernissage“ stattfindet. Dort werden die 59 schönsten, von einer breit besetzten Jury ausgewählten und in vier Kategorien eingeteilten Fotos gezeigt. Zudem wird diese Veranstaltung mit einem wissenschaftlichen Vortrag zum Themenkomplex „Biodiversität und Biodiversitätsverlust“ sowie der Preisverleihung des Jury- und Publikumspreises bereichert.

Praxisnah und interaktiv geht es bei den Workshops, Exkursionen und anderen praxisorientierten Aktionen zu, die praktische Einblicke in die Welt der Nachhaltigkeit bieten. Hier können Interessierte aktiv werden, Ideen austauschen und Lösungen entwickeln.

Wie zum Beispiel beim Workshop „Lebensräume in der Stadt“, der vom BUND angeboten wird. Am 6. November können Natur- und Tierliebhaber:innen gemeinsam mit BUND-Aktiven durch die Stadt gehen und erfahren, welche Lebewesen die Stadt als Lebensraum nutzen und wie ihnen durch einfache Maßnahmen geholfen werden kann. Insekten finden hier viele Lebensräume, aber auch einige Vögel, Amphibien und Reptilien. Dabei wird aufgezeigt, welche Grenzen dem Lebensraum Stadt gesetzt sind.

Aber auch das Abendprogramm bietet so einiges, wie zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen, die künstlerische, dramatische und kulinarische Köstlichkeiten präsentieren werden.

Alle weiteren Informationen finden sich hier, Rückfragen bitte per Mail an mail@publicsustainabilityweek.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

MM/ans; Bild: Copyright @publicsustainabilityweek