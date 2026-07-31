Präventionsnetzwerk ermöglicht Teilhabe in Singen

Jährlich findet eine Klausurtagung der Allianz für Kinder- und Jugendchancen statt, dieses Jahr am 2. Juli zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit“. Foto: Stadt Singen

Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist armutsgefährdet. Deshalb setzt Singen seit fast 20 Jahren auf ein Präventionsnetzwerk, um Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Aus einem Runden Tisch im Jahr 2008 wurde in einer steten Weiterentwicklung 2024 die „Allianz für Kinder- und Jugendchancen“.

Am Singener Präventionsnetzwerk gegen Kinder- und Jugendarmut wirken neben der Stadt Singen verschiedene Träger der freien Wohlfahrtspflege in Singen, Schulen und das Landratsamt mit. Der einstige Sozialminister Manne Lucha bezeichnete die Allianz als Leuchtturmprojekt und auch aktuell soll Singen in einem geplanten landesweiten Informationsflyer als herausragendes Beispiel genannt werden. Das Projekt wurde und wird mindestens bis August 2028 vom „Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit des Landes Baden-Württemberg“ gefördert.

Dabei ist die praktische Umsetzung von Teilhabe in Singen für alle Akteur:innen das vorrangige Ziel. Beispielsweise wird allen Kindern und Jugendliche durch die KiJu-Karte, die in Singen 2019 eingeführt wurde, die Teilnahme an der Jugendmusikschule, Schwimmkursen, Sportvereinen und vielen weiteren Angeboten ermöglicht.

Um das Angebot der gesamten Singener Bevölkerung vorzustellen, sind alle am Samstag, 10. Oktober von 11 bis 15 Uhr zum KiJu-Fest (Kinder- und Jugendfest) herzlich in die Scheffelhalle eingeladen. Dort wird es jede Menge Spaß, Mitmachaktionen und Informationen zu dem Thema geben.

Erfolg durch Familienberatungsstellen

Für die Teilhabe armutsgefährdeter Familien mit kleinen Kindern haben die sechzehn Familienberatungsstellen an den Kitas eine große Bedeutung, so Fachbereichsleiterin Leonie Braun, ebenso SinFab (Singener Familienbildungsprogramm), ein Programm von Elternmentoren für Familien. Mirja Zahirovic von „Kinderchancen“, neben Dr. Armin Sehrer von der Stadt Singen mit der Koordination der Allianz für Kinder- und Jugendchancen betraut, hebt zudem die Bedeutung des „Gesunden Frühstücks“ heraus, das wöchentlich über 450 Kinder und Jugendliche erreicht. Außerdem wurden bei der inzwischen zwölften Schulranzen-Aktion 188 Kindern in Singen und rund 300 Kindern im Landkreis Konstanz mit ansprechenden Schulranzen-Sets ausgestattet.

Für Zahirovic zeigt sich der Erfolg der Präventionsarbeit nicht nur in der direkten Unterstützung von Kindern und Familien. Über viele Jahre sind Vertrauen und verlässliche Netzwerke gewachsen. Sie bilden heute die Grundlage für die Allianz. Auch Sehrer sieht in der engen Zusammenarbeit der Steuerungsgruppe, Runder Tisch und gemeinsamer Netzwerkkoordination einen entscheidenden Erfolgsfaktor.

Das 2025 erstellte Präventionskonzept listet in einer Präventionskette übersichtlich nach Altersgruppen auf, welche Angebote in Singen bereits vorhanden sind. Dabei wurden weder Lücken noch Doppelstrukturen aufgedeckt, betonte Fachbereichsleiterin Braun.