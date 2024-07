Peter-Pan-Ticket: Theater für alle

„Zu leben wird ein fürchterlich großes Abenteuer sein“ – so steht es in dem 1904 veröffentlichten Bühnenstück Peter Pan des schottischen Schriftstellers J.M Barrie. Und wo können Abenteuer so verdichtet und intensiv erlebt werden wie im Theater? Aber vor allem aus finanziellen Gründen müssen viele Menschen darauf verzichten. Das Peter-Pan-Ticket am Theater Konstanz schafft Abhilfe.

Die solidarische Ticketfinanzierung öffnet den Vorhang für Menschen, die sich einen Theaterbesuch sonst nicht leisten können – und dies niederschwellig und unbürokratisch. So genügt die Nennung des Stichworts „Peter Pan“ beim Ticketkauf, um für nur einen Euro eine Eintrittskarte zu erhalten. Ein Nachweis ist nicht erforderlich: Das Peter-Pan-Ticket beruht auf Vertrauensbasis und setzt darauf, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Finanziert wird das solidarische Ticketmodell mit Spenden von Bürger*innen und Unternehmen.

Mit einer kräftigen Anschubspende im Dezember 2022 startete das Modell am Theater Konstanz. Seitdem konnten bereits über 500 Peter-Pan-Tickets verkauft werden. Das zeigt: Konstanz setzt sich für kulturelle Teilhabe ein. Bisher hat das Theater nur positive Erfahrungen gemacht und ermutigende Rückmeldungen aus der Stadtgesellschaft erhalten. Die Peter-Pan-Tickets wurden für ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate gebucht: Ob Familienstücke zur Weihnachtszeit, kleinere Formate wie „Eine Sommernacht“ auf der Werkstattbühne oder große Inszenierungen wie „Woyzeck“ im Stadttheater. So konnten beispielsweise Familien mit knappem Budget und mehreren Kindern einen schönen Theaternachmittag verbringen, indem sie eine Mischung aus Eintrittskarten und Peter-Pan-Tickets nutzten.

Damit das Peter-Pan-Ticket auch in der kommenden Spielzeit angeboten werden kann, sammelt das Theater Konstanz beim diesjährigen Münsterplatz Open Air dafür Spenden: „Unsere Besucher*innen machen das Peter-Pan-Ticket mit Ihren Spenden erst möglich. Das Ticket lebt von dieser Solidarität – es ist ein echtes Stück gelebter kultureller Teilhabe in unserer Stadt“, so Intendantin Karin Becker.

Wer nicht die Möglichkeit hat, beim Münsterplatz Open Air zu spenden, kann dies jederzeit online oder über die Verkaufsstellen des Theater Konstanz tun. Auch der eigene Geburtstag oder die Firmenfeier kann Anlass sein, um für das Peter-Pan-Ticket zu sammeln. Praktischerweise geht Spenden inzwischen auch bequem über ein Online-Formular unter www.theaterkonstanz.de/peterpan – hier kann man sich übrigens auch für eine regelmäßige Unterstützung entscheiden und monatlich oder jährlich spenden. Jede Spende hilft dabei, den Zugang zum Theater für alle zu öffnen.

Wie bekommt man ein Peter-Pan-Ticket?

Tickets können an der Tages- oder Abendkasse reserviert oder gekauft werden.

Das Stichwort „Peter Pan“ an der Kasse oder am Telefon nennen.

Für nur 1 € pro Besucher*in erhältlich.

Wir verlangen keinen Nachweis. Das Peter-Pan-Ticket funktioniert auf Vertrauensbasis.

Kontakt: theaterkasse@konstanz.de, Tel. +49 (0) 7531 900 21 50, ein Online-Kartenkauf ist leider nicht möglich.

Wie kann man für das Peter-Pan-Ticket spenden?

Solange der Spendentopf gefüllt ist, sind die Peter-Pan-Tickets verfügbar. Unterstützen Sie das Peter-Pan-Ticket jetzt mit Ihrer Spende! Spenden Sie online, vor Ort an den Verkaufsstellen des Theaters Konstanz oder per Überweisung aufs Spendenkonto:

Sparkasse Bodensee

IBAN DE66 6905 0001 0000 0718 86

BIC SOLADES1KNZ

Referenz Spende Peter-Pan-Ticket Theater Konstanz

Spenden an das Theater Konstanz sind steuerlich abzugsfähig. Gerne wird eine offizielle Spendenquittung erstellt.

www.theaterkonstanz.de/peterpan

Text: Stadttheater Konstanz, Bild: Ilja Mess