Palästina/Israel: Trotz Gewalt und Unrecht den Frieden suchen

Die Situation in Palästina und Israel ist katastrophal und bedrohlich wie nie zuvor. Wie schaffen es Menschen, bei so viel Gewalt, Angst und Perspektivlosigkeit zu überleben? Darüber informiert und diskutiert am Donnerstag die palästinensische Aktivistin Sumaya Farhat-Naser.

In ihrem Vortrag geht die in Palästina geborene und in Hamburg promovierte Buchautorin und Menschenrechtsaktivistin Sumaya Farhat-Naser der Frage nach, was Menschen trotz erlebter Ungerechtigkeit dazu bewegt, sich für den Frieden einzusetzen – und vermittelt dabei Einblick in die Lebenssituation, in die Kultur und Traditionen.

„Perspektive und Hoffnung werden nicht zuletzt durch Bildung von Frauen und Jugendlichen geschaffen“, so Farhat-Naser. Sie lehrt an Schulen und vor allem in Frauengruppen gewaltfreie Kommunikation und hat viele Publikationen veröffentlicht, darunter ein „Lesebuch für Palästina“.

Von 1997 bis 2001 war sie Leiterin des palästinensischen Jerusalem Center for Women, das sich gemeinsam mit der israelischen Gruppierung Bat Shalom für den Frieden engagiert: mit einer „Vision eines Friedens, der auf den Bedürfnissen, Rechten, Werten und der Geschichte sowohl des israelischen als auch des palästinensischen Volkes beruht.“

Für ihre Friedens- und Menschenrechtsarbeit wurde Farhat-Naser vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte, dem Versöhnungspreis Mount Zion Award in Jerusalem, dem Augsburger Friedenspreis, und dem AMOS-Preis für Zivilcourage in Religion, Kirchen und Gesellschaft.

Sie ist bekannt für ihre klaren Meinungsäußerungen gegenüber den Medien und setzt sich seit Jahrzehnten für Dialog und Gewaltverzicht bei der Lösung des Nahostkonflikts ein: „Friedensarbeit ist viel schwerer als Krieg.“

Sumaya Farhat-Naser referiert am Donnerstag, 11. April, 18:30 Uhr im Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1.Der Eintritt ist frei. Zur Veranstaltung laden ein: Friedensinitiative Konstanz, Friedensregion Bodensee e.V., Pax Christi Ravensburg, Café Mondial, Terre des Femmes e.V. Konstanz/Region Bodenseekreis, Linke Liste Konstanz, Die Linke Konstanz, Weltladen Konstanz, Aktionsbündnis Rettet Gaza und der Bildungsverein seemoz e.v.

Text: Maik Schluroff, Bild: Farhat-Naser