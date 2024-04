37. Queergestreift Festival im Zebra Kino

„Power Alley“, zur Verfügung gestellt vom Zebra Kino

Vom 11. bis 21. April läuft im Konstanzer Zebra wieder das queere Filmfestival über die Leinwand. Bereits zum 37. Mal werden Filme außerhalb des cineastischen und gesellschaftlichen Mainstreams präsentiert, die unsere Welt mit etwas anderen Augen betrachten.

Erwarten wird das Publikum bereits am ersten Abend Ethan Hawke und Pedro Pascal als schwule Cowboys in Pedro Almodóvars neuestem (mittellangem) Film „Strange Way of Life“ bei der Eröffnungsfeier mit Sektempfang. Ebenfalls mit im Programm ist mit Goran Stolevskis gefeiertem Drama „Housekeeping for Beginners“ auch der Gewinner des Queer Lion bei den Filmfestspielen in Venedig über eine große queere Wahlfamilie in Nordmazedonien. Definitiv in Erinnerung bleiben wird auch Vera Drews wilde queere Comic-Coming-of-Age-Parodie „The People’s Joker“, die dieses Jahr endlich den Sprung nach Deutschland schaffen wird.

Mit „Silver Haze“ darf man sich auf einen der besten lesbischen Filme der letzten Jahre freuen. Frisch von der Berlinale (inkl. Teddy- und Publikumspreis!) mischt die Doku „Teaches of Peaches“ über die Transformation der Kanadierin Merrill Nisker zur international gefeierten Künstlerin Peaches das Festival auf. Das mexikanische lesbische Drama „All the Silence“ sowie die beiden Dokus „The Many Lives of Édouard Louis“ über den gleichnamigen französischen Schriftsteller und „Lesvia“ über eine lesbische Community auf der griechischen Insel Lesvos bereichern außerdem das jetzt schon sehr bunte Programm der 37. Festivalausgabe.

Neben vielen aktuellen Filmen wird auch in diesem Jahr eine Retrospektive präsentiert. In diesem Jahr wird das filmische Schaffen von Derek Jarman gewürdigt, der vor fast 30 Jahren gestorben ist. Mit „The Angelic Conversation“ (1985), „Caravaggio“ (1986) und „Blue“ (1993) wird der „Gründungsvater des New Queer Cinema“ (Deutschlandfunk) gefeiert.

Nicht fehlen darf natürlich auch eine Auswahl von kurzen und mittellangen Filmen sowie weiteres spannendes Rahmenprogramm! Natürlich wird es unter anderem auch in diesem Jahr am Samstag, 13. April, die legendäre Opening Party im Kulturladen geben. Die Veröffentlichung des kompletten Programmes sowie der Ticket-VVK sind ab Mitte/Ende März auf der Homepage zu finden, die nun nach und nach aktualisiert wird. Am schnellsten informiert ist man natürlich immer neben unserem Newsletter auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram.

Weitere Informationen und Programm: https://queergestreift.com/

Das Festival

Beim Queergestreift Festival, aber auch beim monatlichen Queerstreifen, werden im Zebra Kino Konstanz eine Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilmen (insgesamt etwa 25 queere Filme) gezeigt, begleitet von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, bestehend aus Diskussionen und Filmgesprächen mit internationalen Gästen aus den Bereichen Film, Aktivismus und Wissenschaft, die vor Ort zu Gast sind oder digital zugeschaltet sind.

Strukturelle und normative Macht zeigt sich in Leerstellen. Diese möchte das Festival füllen. Mit Filmen, die sich frei außerhalb der heterosexuellen Normalität/Normativität bewegen, die diese in Frage stellen und die Raum schaffen für Geschichten und Kämpfe, die das Queere, das sexuell und gesellschaftlich Andere, Abweichende, Abnorme in den Fokus nehmen. Filme, die restriktive Definitionen von Sexualität und Geschlecht aufbrechen, anregen und hinterfragen. Aus verschiedenen Perspektiven, aus unterschiedlichen Ländern, dokumentarisch oder fiktiv, lang oder kurz.

Mit dem Queergestreift-Filmfestival sollen Machtverhältnisse und Diskriminierungen, aber auch das Bunte, das Lebendige und das bahnbrechend Kreative sichtbar gemacht werden. Dabei soll das Festival eine selbstbewusste Entgegnung sein, die alte und neue – kontinuierliche – Widerstände zeigt, Vielfalt feiert und gesellschaftliche Verhältnisse in Bewegung bringt.

Das Publikum darf sich auf viele spannende, traurige, anregende, interessante, kritische, quirlige, humorvolle und sexy queere Filmstreifen freuen!

Festival: 11.04.-21.04.2024, im Zebra Kino Konstanz

Eröffnungsparty: Sa., 13.04.2024, ab 22 Uhr im KULA

Erzählcafé: So., 14.04.2024, im Zebra Kino

Matinee mit Brunch: So., 21.04.2024, im Zebra Kino

Queer Beat Party: Sa., 20.04.2024, ab 22 Uhr in der Kantine, organisiert von belladonna & CSD

Queer Kneipe: Montags ab 20 Uhr im Contrast

Das Zebra Kino

Das Zebra Kino wird von einem gemeinnützigen Verein lauter ehrenamtlich arbeitender Filmenthusiast*innen getragen. Sie lieben gutes Kino! Aus Begeisterung für gute Filme stellen 20 junge und alte Cineast*innen Woche für Woche ein spannendes Kinoprogramm zusammen und stehen dafür nicht nur hinter der Theke, sondern auch am Projektor. Und dabei läuft die gesamte Arbeit im Zebra Kino basisdemokratisch und auf ehrenamtlicher Basis ab. Seit knapp 40 Jahren.

Als kommunales Kino steht das Programm unter dem Motto „Andere Filme anders zeigen“. Das heißt, dass hier nicht nur die ehrenamtliche Arbeit, sondern auch das Kinoprogramm selbst ein bisschen anders ablaufen als in kommerziellen Kinos. Das Zebra spielt nicht einfach die aktuellen Starts der Woche ab, sondern kuratiert das Programm nach inhaltlichen Kriterien. Es ist in verschiedenen Reihen und Schwerpunkten organisiert und wird jeweils für einen Monat im Voraus geplant. Eine programmatische Bandbreite wichtig abseits der klassischen Schubladen ist dem Zebra wichtig.

Wie alle anderen Entscheidungen im Zebra wird das Programm auf unseren wöchentlichen Sitzungen basisdemokratisch bestimmt. Das Zebra steht allen engagierten Filmfans offen. Wenn Menschen bei gutem Kino das Herz aufgeht, sind sie jederzeit eingeladen mitzumachen.

Text: MM/red., Bild: „Power Alley“, BRA/FRA/URY 2023, Regie Lillah Halla, mit Ayomi Domenica Dias, Loro Bardot, Grace Passo.