Notstand der Menschlichkeit – Kundgebung am 28. September

Die Seebrücke Konstanz ruft am 28. September unter dem Motto „Notstand der Menschlichkeit“ zu einer Kundgebung auf der Konstanzer Marktstätte auf – um 12:05 Uhr. Eine symbolische Uhrzeit, denn „es ist bereits fünf nach Zwölf für die Demokratie“, wie die Organisation in ihrer Pressemitteilung schreibt.

Dort heißt es weiter: „In den letzten Tagen und Wochen nach dem islamistischen Attentat auf das „Festival der Vielfalt“ in Solingen mit drei Toten und acht zum Teil sehr schwer verletzten Menschen erleben wir eine demokratiefeindliche Debatte rund um die Aufnahme von Schutzbedürftigen und das im Grundgesetz verankerte Asylrecht in Deutschland. Unser Mitgefühl gilt zunächst den Opfern von religiös-politisch motivierter Gewalt und den trauernden Familien in Solingen.

Der reflexartige Überbietungswettbewerb mit Forderungen nach Zurückstellungen Schutzsuchender und Verfolgter an den Grenzen, aufenthaltsbeendender Maßnahmen und sozialpolitischer Ausgrenzungen hat die Ebene demokratischer Werte und rechtsstaatlicher Gesetzgebung verlassen sowie Diskriminierung und Rassismus Tür und Tor geöffnet. Anstatt die rechtsradikale AfD politisch zu isolieren und mit unseren demokratischen Grundwerten und unserer verfassungsmäßigen rechtsstaatlichen Ordnung dagegenzuhalten, beteiligen sich fast alle demokratischen Parteien an einem Überbietungswettbewerb beim Abbau demokratischer Rechte.

Es ist fünf nach Zwölf für die Demokratie! Wir als Menschen aus der Zivilgesellschaft wollen am Samstag, 28. September 2024, um 12:05 Uhr auf der Konstanzer Marktstätte gemeinsam mit einer Kundgebung auf die Straße gehen. Wir unterstützen den gemeinsamen Appell „Flüchtlingsschutz ist Teil unserer demokratischen Werte“ von 27 namhaften Menschenrechtsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden in Deutschland.

Zur Kundgebung rufen auf:

Amnesty International Konstanz, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Konstanz, Café Mondial e.V., JugendKultur e.V. Contrast, Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis, Save me Konstanz e.V., Sea-Eye Lokalgruppe Konstanz, Seebrücke Konstanz, Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz, VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz, Weltladen Konstanz

Wir bitten, auf das Mitbringen von Nationalflaggen zu verzichten. Wir wollen auf der Demo das leben, wofür wir eintreten: Eine friedliche, demokratische und vielfältige Gesellschaft. Wir heißen alle Teilnehmenden willkommen, die dafür eintreten und wenden uns gegen jede Form von antisemitischer, antimuslimischer, sexistischer oder rassistischer Diskriminierung und Anfeindungen“.

