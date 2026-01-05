Neues aus dem alten Jahr

Foto Harald Borges

Manche Neuigkeiten konnten wir in seemoz im alten Jahr leider nicht mehr unterbringen. Ein paar davon sind aber noch immer aktuell, und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Vom neuen Mietspiegel bis zum Klima reichen die durchaus durchwachsenen Nachrichten. Wir wünschen Ihnen damit ein gutes neues Jahr.

Beginnen wir mit der besten Nachricht aus dem neuen Jahr, die es bis heute zu verkünden gibt: Das neue Jahr hat tatsächlich begonnen, und das alte ist (endlich!?!) vorbei.

Neuer Mietspiegel für Allensbach, Konstanz und Reichenau

Die einen halten ihn für wahres Teufelswerk in den Händen mieterhöhungsgieriger Vermieter:innen, die anderen betrachten ihn als wichtiges Werkzeug gegen den Mietwucher.

Wie auch immer man ihn einschätzt, jetzt liegt der neue Mietspiegel 2025 vor, mit dem sich unter anderem die Mietpreise in den drei beteiligten Gemeinden Allensbach, Konstanz und Reichenau für einzelne Wohnlagen oder gar hausgenau errechnen lassen.

Den Online-Rechner finden Sie hier.

Auf einer anderen Seite zum Thema gibt es außerdem auch ältere Mietspiegel, die einen Überblick über die Mietpreisentwicklung der letzten Jahre beziehungsweise Jahrzehnte ermöglichen. Zwischen 2004 und 2017 liegen dort Mietspiegel ausschließlich für Konstanz vor, für 2020 und 2022 gibt es die gemeinsamen Mietspiegel aller drei erwähnten Gemeinden zu entdecken. Ein kurzweiliges Spielzeug also für alle Menschen, die sich angesichts der Mietpreisentwicklung einmal mehr gruseln oder die Hände reiben möchten. Diese Überblicksseite mit Links auf weitere themenbezogene Dokumente findet sich hier.

Auf dieser Seite lassen sich außerdem allgemeine Informationsbroschüren zum Mietspiegel sowie ein Verzeichnis der Lagenklassen betrachten und herunterladen. Für alle, die mehr wissen wollen, steht dort auch, welche Funktion der Mietspiegel hat: „Der Mietspiegel ist gemäß §§ 558c und 558d BGB eine Übersicht über die in Konstanz, Allensbach und Reichenau gezahlten Mieten für frei finanzierten Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich energetischer Ausstattung und Beschaffenheit (= ortsübliche Vergleichsmiete). Die ortsübliche Vergleichsmiete setzt sich aus Mieten zusammen, die in den letzten sechs Jahren neu vereinbart oder, von Betriebskostenerhöhungen abgesehen, geändert worden sind.“

Das Klima vor Ihrer Haustür

Dass die Flächenversiegelung zum Aufheizen unserer Stadt beiträgt, während Bäume sie kühlen, ist eine Binsenweisheit. Überraschend ist allerdings schon, in welchem Maße dies geschieht. Wer wissen will, wie sich das in seiner Nachbarschaft auswirkt, findet dazu jetzt einige ausgewählte Daten auf den Seiten der Stadtverwaltung.

Die Durchschnittstemperatur in Konstanz hat sich seit 1973, seit eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes die Konstanzer Daten erhebt, mit einigen Ausreißern nach oben oder unten kontinuierlich erhöht. Der Klimawandel ist also auch am idyllisch in der britzelnden Sonne gleißenden Bodensee bedrohlicher Alltag. Die Seite mit ausgewählten Klimainformationen finden Sie hier.

Quelle: Stadt Konstanz (bearbeitet)

Im Vergleich zum Zeitraum 1973-2000 weisen auch andere Kennzahlen auf eine Erwärmung hin. Die Zahl der Eistage, an denen die Temperatur nicht über 0 Grad stieg, lag damals durchschnittlich bei jährlich 19 und in den Jahren 2021-2024 bei jährlich 6, während sich die Zahl der Tage, an denen die Temperaturen über 30 Grad stiegen, von 7 auf 18 erhöhte.

Aber es geht noch genauer. Seit 2024 gibt es im Konstanzer Stadtgebiet zusätzlich 10 weitere Messtationen, die lokale Temperaturunterschiede erfassen – und die haben es in sich. Auf der Seite der Stadt wird dies anhand des 11. Augusts 2024, des wärmsten Tages jenes Jahres, gezeigt. Zwischen kühlen Orten wie dem Herosépark und dem Stadtgarten einer- und zugebauten Flächen wie dem Stephansplatz andererseits gab es an diesem Tag Temperaturunterschiede von bis zu 5 Grad.

Quelle: Stadt Konstanz

Natürlich machen solche Entwicklungen auch an der Grenze zu unseren schweizerischen Nachbarn nicht Halt. So heißt es im Jahresbericht 2024 des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, dass dieses Jahr „1,4 °C über der Referenzperiode 1991–2020“ lag und damit „den dritten Rang seit Messbeginn 1864“ in der Schweiz belegte. Weltweit war demnach das Jahr 2024 sogar das wärmste Jahr seit Messbeginn 1850.

Dass dieser verhängnisvolle Trend ungebrochen ist, zeigt auch das schweizerische Klimabulletin für Dezember 2025. Im letzten Monat war es demnach gegenüber der Referenzperiode 1991-2020 erschreckende 2.1 Grad Celsius wärmer. Nach der Lektüre dieser Informationen fragt mensch sich unwillkürlich, warum etwa die Entsiegelung und Begrünung der Städte nicht vorankommt und warum auch heute noch so manchen Lokalpolitiker:innen Parkplätze für immer mehr Autos wichtiger als immer mehr Bäume sind.