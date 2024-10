Musikstück: „Bis die Mauer fiel“

Nach dem großen Erfolg mit „Times of Woodstock“ (2022/2023) wagt das Ensemble um Frank Lettenewitsch, Paul Amrod und Johannes Fröhlich nun den Sprung über den Teich zurück nach Europa, genauer in das turbulente Berlin der 1980er Jahre. Aufgeführt wird das Musikstück ab Ende November im Konstanzer Neuwerk. Der Vorverkauf für die zehn Aufführungen läuft bereits.

Die Geschichte spielt vor dem Fall der Mauer in Berlin West und in Berlin Ost. Mick, ein junger Student aus dem Westen, besucht eine Buchhandlung in Berlin Ost, weil er dort eine Musikzeitschrift der DDR kaufen möchte. Dabei verliebt er sich in Janine, die als Verkäuferin in der Buchhandlung arbeitet. Die beiden sind einander spontan zugetan, aber die Umstände der getrennten Staaten lassen nur wenig Freiraum.

So müssen Mick und Janine erfinderisch sein, werden aber doch von der Stasi entdeckt. Kurzum, es wird kompliziert, das Ende soll hier noch nicht verraten werden. Um diese Story herum gibt es erzähltes Zeitkolorit aus den 1980er Jahren. Die Grünen starten durch, Kohl wird Kanzler, es wird demonstriert, Häuser werden besetzt, die Friedensbewegung nimmt Fahrt auf, Kreuzberg und Multikulti und vieles mehr. Und dann gibt es noch einen obskuren Stasi-Offizier, der als eine Art Karikatur inszeniert wird.

Auf der Bühne zu sehen sind André Rohde, der zuletzt in Konstanz, Liechtenstein und Heidelberg spielte, und die wunderbare Maelle Giovanetti, die nach drei Jahren am Theater Konstanz mittlerweile in Köln arbeitet und dort auch zuhause ist. Zudem sind zwei hochkarätige Sängerinnen mit an Bord: Dagmar Egger und Flavia Zucca, beide sind künstlerisch erfolgreich in der Bodenseeregion unterwegs.

Wie immer in den vergangenen Produktionen hat auch das neue Stück reichlich Musik im Gepäck, aus West und Ost, vorwiegend deutschsprachige Songs, u. a. von Nina Hagen, Udo Lindenberg, BAP, Ideal, Rio Reiser, Puhdys, Silly u. v. a. Bandcoach ist einmal mehr der Pianist und Komponist Paul Amrod. In der sechsköpfigen Band spielen ferner Reinhard Stehle (git), Volker Wagner (sax), Mark Brazil (dr), Sven Knieling (b) und Matthew Brooke (Cello). Inszeniert wird das Spektakel von Frank Lettenewitsch, der auch als Co-Autor zusammen mit dem Produzenten Johannes Fröhlich für die Story verantwortlich zeichnet.

Alle Termine finden im Neuwerk statt. Premiere ist am 27. November, weitere Vorstellungen am 28./29./30. November und am 1./4./5./6./7./8. Dezember, jeweils um 20 Uhr, sonntags um 16 Uhr. Mehr Infos hier.

Text: MM/hr

Bild: Chris Danneffel