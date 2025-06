Musikalische Elementarphantasien

Es ist wieder einmal Zeit für allerneuste Klänge zur Mittagsstunde. In der Reihe der „HighNoon“-Konzerte gibt es am Sonntag die eher ungewöhnliche Duo-Kombination einer Stimme mit einem Streichinstrument zu erleben. Eine prächtige Gelegenheit also für musikalische Entdeckungen.

Direkt nach der Sommersonnenwende präsentiert das „Duo Morgenstern“ sein neues Programm bei „HighNoon Musik 2000+“. Die beiden Musikerinnen Franziska Groß (Sopran) und Katharina Schmauder (Violine/Viola) verbindet seit ihrer gemeinsamen Jugendzeit im oberbayerischen Weilheim eine enge künstlerische Partnerschaft. Die heitere, aber auch tiefgründige Lyrik des Dichters Christian Morgenstern, dessen Werke das Duo maßgeblich inspirierten, darf selbstverständlich in keinem Konzert des Duos fehlen.

An diesem Mittag werden die Vertonungen von zwei der „Elementarphantasien“ (aus insgesamt vier Gedichten Morgensterns) von Thierry Tidrow und Julia Schwartz durch weitere Werke ergänzt: Narine Khachatryan und Graham Waterhouse erzählen von Hexen und Werwölfen, während Héloïse Werner dem Publikum den Weg in eine surreale Textcollage nach Arthur Rimbaud eröffnet. Ein Klangfeuerwerk ist das Stück „meadow song“ der slowakisch-schweizerischen Komponistin Iris Szeghy, basierend auf einem slowakischen Heu-Erntelied. Zwei Solowerke komplettieren die Mittagsstunde: Johannes X. Schachtner schreibt über „Epitaph“ (2008) für Violine solo und dessen Schwesterwerk „Patheia“ (2017), einen Epilog für Viola solo, er sei darin „immer auf der Suche nach dem warmen Klang der menschlichen Stimme“. Es ist wohl nur zu verständlich, dass beide Werke von den Hörer*innen unwillkürlich immer auch vor dem Hintergrund der epochalen Solowerke von Bach und Paganini gehört werden dürften.

Eine Uraufführung wird es außerdem geben: Ralf Kleinehanding kreierte für das Duo einen „Aperitif“, welcher gleich zu Beginn des Konzerts erklingen wird.

Praktische Informationen

22. Juni 2025, 12.00 Uhr, im Studio der Bodensee Philharmonie Konstanz, Fischmarkt 2, 78462 Konstanz. Eintritt: 14 €, 10 € ermäßigt, frei für Kinder und SchülerInnen.

Das Konzert wird von HighNoon – Freunde Neuer Musik e.V. veranstaltet. High Noon Musik 2000+ ist seit 2010 eine feste Konzertreihe in Konstanz und hat es sich zur Aufgabe gesetzt, zeitgenössische Kammermusik in einem regelmäßig wiederkehrenden und ansprechenden Rahmen zu präsentieren. Darüber hinaus stellt das Format ein Experimentierfeld für professionelle Musiker*innen des Bodenseeraumes dar. Initiator ist der Schlagzeuger und Komponist Ralf Kleinehanding. Weitere Informationen: www.highnoonmusik.de

Text: Veranstalter*in/red., Bild: Nikolai Studenikin