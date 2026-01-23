Mietwucher.app der Linken jetzt auch für Konstanz aktiv

Caren Lay, mietenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag (© Anja Mueller)

Seit Montag, den 19. Januar 2026, ist die „Mietwucher.app“ der Linkspartei auch für Konstanz freigeschaltet. Damit können Mieter:innen in der Bodenseestadt erstmals unkompliziert prüfen, ob ihre Miete deutlich über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt – und mögliche Mietpreisüberhöhungen direkt an die zuständigen Behörden melden.

„Mieterinnen und Mieter zahlen Monat für Monat Millionen Euro an überhöhten Mieten“, erklärte Caren Lay, mietenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am vergangenen Montag auf einer Podiumsdiskussion in den Freiräumen Konstanz. „Mit der Mietwucher.app geben wir ihnen ein konkretes Werkzeug an die Hand um sich zu wehren.“

Allein in Baden-Württemberg wurde die App bislang in sechs Städten über 10.700 Mal genutzt. Dabei gingen 189 Verdachtsmeldungen auf Mietpreisüberhöhungen bei den zuständigen Ämtern ein, die diese prüfen müssen. Die Zahlen zeigen: Der Handlungsbedarf ist groß – und die Instrumente sind vorhanden.

Dass Kommunen erfolgreich gegen Mietwucher vorgehen können, belegen Beispiele aus anderen Städten. In Frankfurt am Main hat die Stadt ein eigenes Verfahren entwickelt, um Mietpreisüberhöhungen systematisch zu verfolgen. Mit einer Erfolgsquote von knapp 90 Prozent wurden dort seit 2020 über 1000 Verfahren umgesetzt und Rückzahlungen in Höhe von 330.330,59 Euro an Mieter:innen und den Staat durchgesetzt. Auch in Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg wurde kürzlich ein Bußgeld von 26.000 Euro verhängt sowie eine Mietrückzahlung von 22.000 Euro erwirkt – bei einer Miete, die 190 Prozent über der Mietspiegelmiete lag.

„Das ist der richtige Weg“, meint Caren Lay. „Diese Beispiele zeigen, dass Kommunen wirksame Mittel haben, um Mietwucher zu ahnden. Wir hoffen, dass auch die Stadt Konstanz diesen Weg konsequent geht.“

Hintergrund

Die App der Linken ist derzeit für 28 Städte verfügbar, in Baden-Württemberg unter anderem für Freiburg, Mannheim und Stuttgart – und nun auch für Konstanz. Bundesweit haben bereits über 250.000 Haushalte die App genutzt, um ihre Miete zu überprüfen. Mehr als 8500 Verdachtsmeldungen auf Mietpreisüberhöhungen wurden dabei an die zuständigen Behörden übermittelt. Würden Mietsenkungen und Rückzahlungen konsequent durchgesetzt, könnten allein diese Haushalte monatlich über zwei Millionen Euro sparen.

Rechtliche Grundlage für die Mietwucher.app ist § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes („Mietpreisüberhöhung“): Vermieter:innen handeln ordnungswidrig, wenn sie eine Miete verlangen, die die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20 Prozent übersteigt. In diesen Fällen drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Liegt die Miete sogar mehr als 50 Prozent über der Vergleichsmiete, kann es sich um den Straftatbestand des Mietwuchers handeln, der mit Freiheitsstrafe geahndet wird, allerdings in der Praxis nur selten verfolgt wird.

Um die Verfolgung von Mietwucher zu erleichtern, brachte die Linkspartei im Bundestag zuletzt im November 2025 einen Gesetzentwurf zur Abstimmung ein, der auf einer Initiative des Bundesrates beruhte und von den Ländern verabschiedet worden war. In namentlicher Abstimmung votierten 131 Abgeordnete für den Entwurf, 440 Abgeordnete stimmten dagegen. Nun soll erst Ende 2026 eine Kommission der Bundesregierung Vorschläge zur besseren Bekämpfung von Mietwucher vorlegen.