Menschen machen Bücher

Petra Ivanov © Chris Marogg

Doch, es gibt sie trotz Facebook, Instagram und MP3 noch immer: Autor*innen, die „richtige“ Literatur scheiben, Gedichte, Romane und Essays. Menschen, die glauben, dass Bücher die Welt verändern. Oder dass zumindest, wer ein Buch aufschlägt, zu einem Abenteuer aufbrechen will. Diesen Menschen und ihren Werken widmet das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben sein Sommerprogramm.

Die Palette der angebotenen Literatur reicht weit: Von der Anthologie zum Krimi, von Michelle Obama bis zum gealterten Kafka.

Donnerstag, 23. Mai 2024, 19.30 Uhr

Ralph Tharayil, Nimm die Alpen weg. Moderation: Lorenz Zubler

«Wer erzählt, der stirbt», sagt der Vater in Ralph Tharayils Debutroman. Erzählt wird trotzdem, und gestorben wird nicht. Wir lesen, wie ein Geschwisterpaar einer wohl indischen Flüchtlingsfamilie seine Kindheit und Jugend in der Schweiz erlebt. Das wird in einer faszinierenden, extrem verdichteten und poetischen Sprache erzählt. Gedicht oder Roman, fragt man sich unwillkürlich, wenn man das Buch zu lesen beginnt. Knappe Fakten, nicht einmal Namen. Die Psychologie, die Liebe, die Gewalt, der Witz und die Bedrohung, sie sind da und scheinen kraftvoll auf. Ein Buch, das auch durch seine Form zu packen weiß.

Donnerstag, 6. Juni 2024, 19.30 Uhr

Charles Linsmayer und Robert Hunger-Bühler, 19/21 Synchron global, Moderation: Dana Grigorcea

Nach seinem 2022 erschienenen, höchst erfolgreichen Schweizer Lesebuch «20/21 Synchron» weitet Charles Linsmayer die Perspektive und begibt sich quasi auf einen Spaziergang durch die Weltliteratur: 135 Autorinnen und Autoren aus 45 Ländern, 28 Sprachen und einem Zeitraum zwischen 1870-2020 sind mit ihren Texten in der neuen Anthologie «19/21 Synchron global» versammelt.

Die Schriftstellerin Dana Grigorcea und der Herausgeber Charles Linsmayer sprechen über einige dieser Texte, die nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet sind, lassen sie untereinander in einen Dialog treten, und der Schauspieler Robert Hunger-Bühler macht sie «live» erlebbar.

Donnerstag, 13. Juni 2024, 19.30 Uhr

Regine Weisbrod und Kerstin Conz, Der Schatz der Erinnerungen

Prinz Harry, Tina Turner oder Michelle Obama – Biographien von Prominenten landen fast automatisch auf den Bestsellerlisten. Aber auch immer mehr Privatleute schreiben ihre Erinnerungen nieder. Solche Biographien sind nicht nur wertvoll für unsere Familienmitglieder oder nahe Freunde, sondern auch ein großartiges Geschenk an uns selbst. Denn beim Schreiben der eigenen Lebensgeschichte lassen wir wichtige Momente Revue passieren und erinnern uns an Menschen, die uns etwas bedeute(te)n. Aber wie schreibe ich überhaupt eine Biographie?

Die Lektorin Regine Weisbrod und die Journalistin Kerstin Conz von der Biographie-Werkstatt am See geben praktische Tipps und sagen, welche Biographien wirklich lesenswert sind.

Donnerstag, 20. Juni 2024, 19.30 Uhr

Petra Ivanov, Kryo-Trilogie

Den Tod überwinden, ewig leben, ein uralter Traum der Menschen, der heute nicht mehr durch einen Jungbrunnen erfüllt werden soll, sondern durch Kryonik, Blutplasmatransfusion oder Mind uploading. Die Optimierung des Menschen gilt als das Geschäft der Zukunft. Forschungszweige, die die geistigen und körperlichen Grenzen des Menschen mit technischen Mitteln überwinden wollen, entwickeln sich rasant. Doch die neuen Versprechungen der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung des Bewusstseins lassen auch ganz neue Formen der Macht erahnen: Macht, andere Leben zu kontrollieren und zu manipulieren.

Petra Ivanov greift in ihrer Kryo-Trilogie hochaktuelle Themen und Machenschaften aus dem Grenzgebebiet zwischen Leben und Tod, Mensch und Maschine auf. Rasant und schnörkellos erzählt, perfekt recherchiert und spannend inszeniert von der ersten bis zur letzten Seite.

Moderation: Rebecca C. Schnyder

Donnerstag, 27. Juni 2024, 19.30 Uhr

Bernhard Setzwein, Kafkas Reise durch die bucklige Welt

Ein Gedankenspiel: Was wäre gewesen, wenn Franz Kafka nicht schon so früh gestorben wäre? Wie hätte er gelebt, was wäre aus seinem Schreiben geworden? Bernhard Setzwein lässt den Schriftsteller, dessen Todestag sich 2024 zum 100. Mal jährt, in den Nachkriegsjahren in Meran wieder auftauchen. In einem surrealen Roadtrip, der über Graz nach Wien und München führt, schickt er ihn auf eine Reise durch seine Erinnerungen und sein Leben. Die Gedanken kreisen nicht nur um seine vergangenen Beziehungen oder das schwierige Verhältnis zu seinem Vater, sondern auch um seinen Weg als Schriftsteller.

Moderation: Walter Rügert

Samstag, 31. August 2024, 18.00 Uhr

Sommerfest

Icon Poet Live. Duell der Poetinnen und Poeten mit vier spannenden Gästen

Geschichten faszinieren Menschen jeden Alters und in allen Kulturen. Mit Geschichten können wir Grenzen überschreiten, Perspektiven wechseln, in andere Welten vordringen.

Erleben Sie, wie man trotz Herzklopfen, Knieschlottern und feuchten Händen ein hieb- und stichfestes Alibi aus dem Ärmel schüttelt, als Weinkenner einen Lobgesang auf die vollendete Note des edlen Tropfens trällert oder aus dem Stegreif eine bühnenreife Liebeserklärung zum Besten gibt.

Fünf gewürfelte Icons genügen, um mit aller Fantasie, freizügig interpretiert, Geschichte zu schreiben. Schauen Sie zu, wie Autorinnen und Autoren im Dreiminutentakt mit Sprache spielen.

Moderation: Etrit Hasler, Eintritt: frei, Kollekte

Literaturhaus Thurgau, Am Dorfplatz 1, CH-8274 Gottlieben

www.literaturhausthurgau.ch

Eintritt CHF 15.–, ermäßigte Eintrittspreise: CHF 10.– für Mitglieder der «Freunde des Bodmanhauses», CHF 5.– in Ausbildung und KulturLegi. Reservation: T +41 (0)71 669 34 80 oder sekretariat@bodmanhaus.ch

Text: MM/red.