Kulturelles im Seniorenzentrum, Juze und KikuZ

Das Jugendzentrum in der Jägerkaserne

Im Juli lädt die Stadt Konstanz zu verschiedenen interessanten Terminen Kinder, Jugendliche, Senior:innen und alle anderen in ihre jeweiligen Zentren ein. Das eine oder andere Event sollte man sich nicht entgehen lassen.

Heldinnen im Himmel – Theater-Premiere im Seniorenzentrum

Sieben berühmte Frauen treffen sich im Himmel. Alle hatten ein ungewöhnliches Leben als Dichterin, Forscherin, Malerin, Königin, Firmengründerin oder Schauspielerin. Sie erzählen von ihrem Leben, den schwierigen Zeiten, den Erfolgen und von der Liebe. Ihre gemeinsame Heimat, die Erde, gerät dabei immer wieder in den Blick. Was passiert dort und ist sie noch zu retten?

Die Akteurinnen haben sich ihre Rollen selbst ausgewählt und spielen Frauen, für die sie sich schon immer interessiert haben. Die Szenen wurden unter der theaterpädagogischen Leitung von Uschi Herrmann entwickelt. Die Spielerinnen sind Doris Binder, Helga Denz, Brigitte Gültig, Rosemarie Lindner, Karin Prengel, Birgit Semmle und Ursula Thorn.

Drei Aufführungstermine: Premiere ist am Freitag, den 4. Juli, um 19 Uhr im Seniorenzentrum für Bildung + Kultur. Am Samstag, den 5. Juli, um 19 Uhr und am Sonntag, den 6. Juli, um 17 Uhr findet je eine weitere Aufführung statt. Eintritt: 8 €.

Alles in bester Ordnung – Kinoabend im Seniorenzentrum

Marlen (Corinna Harfouch), leidenschaftliche Sammlerin, trifft auf den Minimalisten Fynn (Daniel Sträßer). Dieses Spannungsfeld lotet der Film „Alles in bester Ordnung“ aus, den das Seniorenzentrum am Freitag, den 11. Juli, um 18 Uhr zeigt. Der Eintritt ist frei.

Unser Bestes Stück – Konzert im Seniorenzentrum

Am Samstag, den 12. Juli, spielt die Dingelsdorfer Band „Unser Bestes Stück“ um 17 Uhr im Seniorenzentrum Bildung + Kultur. Die Zuhörer:innen dürfen sich auf Folk, Pop, Jazz und Evergreens aus zahlreichen Ländern im Rahmen einer musikalischen Reise um die Welt freuen. Eintritt frei.

Sommerferienprogramm im Jugendzentrum

Um die Sommerferien voll auszukosten, gibt es ein vielfältiges Programm für alle von 12 bis 27 Jahren. Ob aktiv, kreativ, sportlich, entspannt, Batiken oder Karaoke, Kart fahren oder Skyline-Park: Im Sommerferienprogramm trums (JuZe) der Stadt Konstanz ist für alle etwas dabei. Details zum Programm und den Einzelterminen gibt es unter juze-konstanz.de und auf Instagram unter @juzekonstanz. Anmeldungen sind möglich unter konstanz.de/ferienprogramm.

Das KiKuZ-Jubiläum naht!

Das Kinderkulturzentrum (KiKuZ) Jugendhaus Raiteberg feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum. Es blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: 1954 wurde es als eines der ersten Jugendhäuser in Baden-Württemberg eröffnet. Über Jahrzehnte hinweg war es ein Ort des sozialen und kulturellen Miteinanders. Bis heute wurde aus dem ursprünglichen Speisesaal ein hauseigenes Kino, die „Drachenhöhle“, aus Schlafräumen wurden kreative Ateliers und aus dem Jugendhaus entwickelte sich das KiKuZ – ein lebendiges Zentrum für Begegnung, Kreativität und Bildung mitten im Quartier.

Am Sonntag, den 6. Juli 2025, lädt das KiKuZ von 15 bis 18 Uhr zur gemeinsamen Jubiläumsfeier auf das Gelände in der Rebbergstraße ein. Dort gibt es verschiedene Spielangebote wie eine Rollenrutsche, Eis und Waffeln, Getränke, Musik und Kreativangebote.

Kino in der Drachenhöhle

Auf dem Programm steht der Film „Vaiana 2“ von 2024. Darin begibt sich Vaiana erneut auf eine mutige Reise, um das Geheimnis ihrer Herkunft zu lüften. Dabei trifft sie auf neue Verbündete und stellt sich uralten Gefahren. Am Freitag, den 11. Juli, um 16 Uhr. Preis pro Kind 1,50 €, Erwachsene

2,50 €.

MM, Bild: © Pit Wuhrer