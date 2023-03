Das GEMS-Programm im März

Auch im März hält das Singener Kulturzentrum wieder ein bunt gemischtes Programm bereit: von deutsch-russischem Kabarett über handgemachten Blues und Poetry Slam bis hin zu furiosem Tango Argentino. Und natürlich Andreas Rebers! Hier die Termine im Einzelnen:

Nikita Miller – Freizeitgangster gibt es nicht!

Anfang März erzählt Nikita Miller in seinem neuen Programm von seiner Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen und zahlreichen unfassbaren Erlebnissen. Nikita wusste nie so wirklich genau, welchen Beruf er sein Leben lang ausüben möchte. Also fuhr er seine ganz eigene Strategie: jeden erdenklichen Job ausprobieren. Um herauszufinden, was er nie wieder machen möchte. Nie wieder will er Schmuck aus dem Kofferraum im Rotlichtviertel verkaufen. Nie wieder will er als Türsteher Kokser aus angesagten Clubs schmeißen. Nie wieder will er Wohnungen von Verstorbenen entrümpeln. Aber was will er denn dann? Ob er die Antwort darauf in Prügeleien, Gesprächen mit echten Gangstern und in der eigenen Familie gefunden hat? Vielleicht.

Am 2. März 2023 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS

Singen ohne Strom – Rezzo allein zu Haus

Zum Abschluss der Konzertreihe im Studio der GEMS gibt sich der Organisator selbst die Ehre. Einer seiner seltenen Solo-Auftritte. Zu hören gibt es ausschließlich Balladen und Nachdenkliches. Intensiv, emotional und ehrlich … Ohne „Netz und doppelten Boden“, d. h. ganz ohne elektrischen Strom, präsentieren sich hier regionale und überregionale Musiker im kleinen Studio der Singener GEMS. Besondere und einzigartige Konzertabende in einem speziellen und gemütlichen Ambiente. Jeweils von Oktober bis März, einmal im Monat, und immer an einem Sonntag, von 18 bis 20 Uhr. Besser kann man ein Wochenende fast nicht ausklingen lassen.

Am 5. März 2023 um 18:00 Uhr im Studio der GEMS

Poetry Slam – Moderation: Marvin Suckut

Einige der besten Poetinnen und Poeten des Landes treten in Singen in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander an. Dabei müssen sie sich nur an drei einfache Regeln halten: Die Texte müssen selbstverfasst sein, es gibt ein Zeitlimit von sieben Minuten und es dürfen keine Hilfsmittel oder Kostüme verwendet werden. Am Ende entscheidet das Publikum durch Applaus, wer zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird.

Moderiert wird der Abend vom Konstanzer Slam-Urgestein Marvin Suckut. Einen extra Musik-Act bietet „Dienstag ist Damensauna“ aus Konstanz.

Lineup: Fine Degen (Basel); Skog Ogvann (Leipzig); Marina Sigl (Tübingen); Yannik Sellmann (München); Anni Niederer (Friedrichshafen); Kathrin Pokrandt (Singen)

Am 10. März 2023 um 20:00 Uhr in der GEMS

Annette Kruhl – Männer, die auf Handys starren

Leugnen ist zwecklos: Ohne Handy geht’s nicht. Auch Annette Kruhl ist dem App-Wahn verfallen. Woher bekäme sie sonst all die lebenswichtigen Infos: Welcher Merkur-Aspekt heute ihr Sternzeichen beeinflusst, wann sie ihre elektrische Zahnbürste aufladen muss und welcher Mann gerade wo für ein Date verfügbar ist. Abgesehen davon: Klingelton, Handy-Modell und Telefonier-Verhalten sind mittlerweile verlässliche Indizien dafür, mit wem man es zu tun hat. Das hilft auch bei der Partnerwahl. Denn wer heutzutage in Bars geht, um zu flirten, macht sich lächerlich. Hier könnte die schönste Frau der Welt am Tresen stehen, sie träfe nur eins an: Männer, die auf Handys starren.

Am 16. März 2023 um 19:30 Uhr in der GEMS

Annette Postel – Alles Tango oder was?

Das gab’s noch nie: deutscher Tango Argentino – frech verführt: Musikparodistin und Kabarettistin Annette Postel schlüpft in zwei konträre Figuren einer Tango-Veranstaltung: Im glamourösen Musikgeschehen auf der Tango-Bühne mit dem Bandoneonisten Norbert Kotzan (Bien Portenos) und dem Pianisten Bobbi Fischer (Tango Five) legt sie augenzwinkernde, eigene Texte auf argentinische Tangohits – kommentiert von der pfälzischen „Madame de Toilette“, in der ihre bekannte Comedy-Figur Carmen wiederzuerkennen ist und die sich mit Witz und Komik Gott und der Welt und den Niederungen der Frau-Mann-Beziehungen widmet. (In Argentinien ist ein Tangotanzabend ohne Klofrau undenkbar: sie weiß alles und hat alles dabei …)

Am 18. März 2023 um 20:00 Uhr in der GEMS

Ringmasters – It’s Showtime!

Die Ringmasters präsentieren in der GEMS in Singen Hits von heute und damals, in einem erneut so kraftvollen und überwältigenden Gesangsstil, wie man ihn noch nicht gehört hat: Krasse Akkorde, himmlisches Blending, virtuose Präsentation – ein Fest voller a-cappella-Vielfalt. Und selbstverständlich eine musikalische Harmonie der Extraklasse. Ein Abend mit Ringmasters ist vor allem eines: sehr authentisch, voller Energie, und gerade deshalb vielleicht auch so erhaben und erbaulich. Auf jeden Fall hinterlässt er ein Publikum im Freudentaumel, inklusive einem gehörigen Maß an Gänsehaut.

Ringmasters sind: Didier Linder (Bass), Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Lead) und Emanuel Roll (Bariton).

Am 23. März 2023 um 19:30 Uhr in der GEMS

Andreas Rebers – rein geschäftlich

Andreas Rebers darf wieder in der GEMS in Singen begrüßt werden. In den letzten Jahren haben wir ihn in den unterschiedlichsten Rollen kennengelernt. Ob als Hausmeister des Herrn und Blockwart Gottes, als Exorzist, Volkskommissar für Rache und Vergeltung, oder als beliebter Erfinder der Dachlattenpädagogik. Für ihn ist die Bühne das Schlachtfeld im Kampf gegen den Überwachungskapitalismus, die digitale Diktatur und eine scheinbar unaufhaltsam um sich greifende Verblödung des online-Pöbels. Rebers ist ein Mann der Extreme und somit einem Diego Maradona nicht unähnlich. Ein Mann der alles gibt und für den jedes Gastspiel ein Endspiel ist.

Am 31. März 2023 um 20:00 Uhr in der GEMS

MM/ans; Bild: Kruhl © FinPorzner