Kult-X: Das kulturelle Leben geht nach dem Baustart weiter

Im Juli beginnen die Bauarbeiten auf dem Schiesser-Areal (© Stadt Kreuzlingen)

In diesen Tagen erteilt die Kreuzlinger Baukommission die Baubewilligung für die Sanierung des Kulturzentrums an der Hafenstrasse. Der symbolische Spatenstich wird am 10. August stattfinden.

Unmittelbar nach der deutlichen Zustimmung der Bevölkerung zum Sanierungskredit von sieben Millionen CHF im September 2024, starteten unter Federführung des „Departements Gesellschaft und Liegenschaften“ intensive Planungsarbeiten – in enger Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Kult-X und allen weiteren Beteiligten rund um das Kulturzentrum. Mit der Erteilung der Baubewilligung wurde ein wichtiger Projektschritt erreicht: Noch im Juli beginnen die umfassende Sanierung und der Umbau des Kulturzentrums auf dem Schiesser-Areal.

In den vergangenen Monaten hat das planende Team gemeinsam mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern, der Nachbarschaft sowie Vertreter:innen der kantonalen und städtischen Behörden das Projekt intensiv weiterentwickelt. Ziel war es, die unterschiedlichen Bedürfnisse frühzeitig zu berücksichtigen und in die Planung einfließen zu lassen.

Parallel dazu wurden sämtliche Arbeiten öffentlich ausgeschrieben. Nachdem rund 80 Prozent der gesamten Bausumme vergeben werden konnten, wurde die Ausführungsplanung freigegeben und es zeigt sich, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Damit bleibt der ambitionierte Zeitplan auf Kurs und der Baustart im Juli ist mit der Erteilung der Baubewilligung sichergestellt.

Zwischennutzung in der Nachbarschaft

Mit dem symbolischen Spatenstich am 10. August startet eine Zwischennutzung im Kunstraum der Thurgauischen Kunstgesellschaft, der sich auf dem gleichen Areal an der Bodanstrasse 7a befindet. Denn während der Bauphase soll das kulturelle Leben auf dem Schiesser-Areal nicht ruhen. Ein Teil der Veranstaltungen des Trägervereins Kult-X und seiner 21 Mitgliedsvereine können bis zum Abschluss der Bauarbeiten in diesem Provisorium stattfinden. So bleibt ein vielfältiges kulturelles Angebot trotz laufender Sanierung bestehen.

Der Umbau des Kulturzentrums dauert voraussichtlich bis Ende 2027. Mit der Wiedereröffnung erhält Kreuzlingen ein zeitgemäßes Kulturzentrum, das den heutigen Anforderungen an Kultur, Begegnung und gesellschaftliches Leben entsprechen und den lebendigen Kulturbetrieb des Kult-X langfristig sichern soll.