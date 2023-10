Kürzungen beim Theater: „Fatales Vorbild“

Solidaritätsdemo für Philharmonie und Theater am 23.10.2023. Bild: Holger Reile

Seitdem bekannt geworden ist, dass nicht nur der Philharmonie sondern auch dem Theater teilweise der Geldhahn zugedreht werden soll, treffen Solidaritätsbekundungen aus allen Ecken der Republik ein und appellieren an die Entscheidungsträger*innen der Stadt Konstanz, weiterhin zum Theater zu stehen. Hier nun der Aufruf mehrerer Intendant*innen.

An den Oberbürgermeister der Stadt Konstanz

An die Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Konstanz

Zukunft des Theaters Konstanz

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Burchardt,

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates,

im Januar 2024 soll die Halbjahressitzung unserer Intendant*innengruppe mit ihren 148 Mitgliedern – Intendant*innen aus ganz Deutschland – am Theater Konstanz stattfinden. Ein Haus, das in der Theaterlandschaft als zeitgenössisch, umtriebig und besonders aktiv im Bereich lokaler Wirksamkeit und Kinder- und Jugendtheater in Erscheinung tritt. Wir nehmen die Entwicklungen in Konstanz mit großer Sorge wahr

Als Intendant*innen wissen wir, welche Auswirkungen die ins Auge gefassten Kürzungen für ein Theater und seine Mitarbeiter*innen haben. Wenn es darum geht, Einsparungen zu verhindern, die die Substanz eines renommierten, höchst lebendigen und in der Stadt verwurzelten Theaters fundamental angreifen würden, stehen wir solidarisch an der Seite unserer Kollegin Karin Becker.

Die Nöte der Kommunen sind uns bewusst. Gerade deshalb sind die Meldungen aus Konstanz ein dramatisches Zeichen: Einsparungen einer solchen Dimension an einem so etablierten Haus in einer kulturaffinen Stadt könnten fatales Vorbild werden.

Wir alle stehen in der Verantwortung für zahlreiche Mitarbeitende und deren Arbeitsplätze. Wir alle ringen gerade in dieser bewegten Zeit darum, mit unseren Häusern zum gemeinschaftlich demokratischen Miteinander, zur kulturellen Bildung und zur komplexen Auseinandersetzung mit den Themen des Moments in unseren Kommunen beizutragen. Theater sind Orte des Austauschs und des Miteinanders!

Bitte stehen Sie in dieser Zeit für eine Sicherung der Zukunft Ihres Stadttheaters ein!

Mit freundlichen Grüßen

für die gesamte Intendant*innengruppe

Text: Dr. Kathrin Mädler und Hasko WeberCo-Vorsitzende der Intendant*innengruppe

Bild: H. Reile. Aufgenommen bei der Solidaritätsdemo für Philharmonie und Theater am 23.10. 2023