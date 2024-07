Konstanz für Demokratie: Sommerfest am 16. Juli 2024

Das Bündnis bleibt aktiv und veranstaltet ein Sommerfest für alle am 16. Juli um 19 Uhr im Wessenberg-Café. Bei dieser Gelegenheit werden auch laufende und geplante Projekte vorgestellt. Um Anmeldung wird gebeten.

Das Bündnis „Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen rechts in Stadt und Landkreis“ lädt am Dienstag, den 16. Juli 2024 zum Alle-Treffen mit anschließendem Sommerfest ins Wessenberg Café. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Bei kühlen Getränken und einem sommerlichen Buffet stehen Begegnung und Austausch im Mittelpunkt.

In lockerer Atmosphäre werden Vertreter*innen der verschiedenen Arbeitsgruppen ihre laufenden und für die Zukunft geplanten Projekte vorstellen. „Dass wir auch nach den Kommunalwahlen am Ball bleiben werden, stand von vorneherein fest“, so Katrin Brüggemann, Sprecherin des Bündnisses. „Entschieden für ein buntes, vielfältiges und demokratisches Miteinander einzustehen, erscheint heute wichtiger denn je. Wir haben uns bereits einiges ausgedacht, um weiterhin klare Kante gegen rechts zu zeigen, und wollen zugleich neue Ideen sammeln, natürlich auch mit dem Hintergedanken, weitere Engagierte für unsere Sache zu gewinnen.“ Willkommen sind ausdrücklich nicht nur bereits im Bündnis aktive Mitbürger*innen: „Wer uns noch nicht kennt und uns kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen“, so Brüggemann. „Wer uns schon kennt und mit uns feiern möchte, natürlich auch.“

Gastgeber Anselm Venedey, bei „Konstanz für Demokratie“ ebenfalls in vorderer Reihe aktiv, bietet Getränke zum Selbstkostenpreis und ein Buffet zum Preis von 15 Euro pro Person an und freut sich auf rege Teilnahme. Für bessere Planbarkeit bitten die Veranstalter*innen um vorherige Anmeldung unter folgendem Link: https://eveeno.com/SommerfestDemokratie

Text: Veranstalter, Bild: Adina Voicu auf Pixabay