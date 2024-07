Karibik-Beats auf dem Hohentwiel

Am Sonntag findet auf dem Singener Hohentwiel das beliebte Burgfest statt. Bereits ab dem Morgen werden in der Festungsruine für die Kleinsten Theater, Mitmach-Aktionen und Zauberei geboten. Doch wenn sich die meisten Familien am Nachmittag auf den Heimweg machen, beginnen die Burgfest-Konzerte mit Salsa, Rock und Reggaeton.

Schon den ganzen Tag über können sich jugendliche und erwachsene Besucher beim Burgfest amüsieren, etwa beim musikalischen Kabarett der Gebrüder Bliestle, dem „mehrstimmigen“ Musik-Magier Martin O. oder dem Vorjahres-Favoriten Shiva Grings. Wer eine kleine Pause mit einer kulinarischen Köstlichkeit oder einem Drink benötigt, wird an einem der Essensstände auf der Unteren Festung bestimmt fündig. Nebenbei lässt sich, entspannt alleine oder in geselliger Runde, ein einzigartiger Panorama-Blick über den Hegau genießen.

Ab dem Nachmittag betreten dann Künstler die Bühne, die sich zunehmend an ein erwachseneres Publikum richten. Immer mehr Freundesgruppen, Paare oder Solo-Musikbegeisterte finden den Weg auf den Hohentwiel. Auf der Unteren Festung spielt die Hans-Wöhrle-Combo Rock’n’Roll und Evergreens, die Band Right Next Door interpretiert stimmgewaltig altbekannte Songs. Abschließend zünden Karaboom ein Rock-Pop-Feuerwerk.

Hoch oben auf dem Paradeplatz haben sich u.a. Cana & HoBo zu einem Mundharmonika-Gitarre-Duo zusammengefunden. Für Stimmung sorgt das sonnige Straßenorchester Sopa Loca, das südamerikanische Cumbia, Rumba und Salsa mitgebracht hat.

Wer nicht so hoch hinaus möchte, kann direkt die Karlsbastion ansteuern, es sich dort mit einem kühlen Getränk auf den Bierbänken gemütlich machen oder direkt vor der Bühne mittanzen. Dort nimmt die frech-charmante Truppe Wendrsonn alles und jeden auf Korn, die in der Region bekannte Gruppe Diva bilden mit ihrer stimmgewaltigen Frontfrau eine energiegeladene Einheit. Um 19 Uhr betritt dann der heißerwartete letzte Act die Bühne: Mit den Bazurto All Stars wurde dieses Jahr eine karibische Band eingeladen. Die Gruppe aus Südamerika feiert mit dem Publikum eine Gute-Laune-Party mit Hip-Hop, Vallenato und Reggaeton. Das gab’s beim Burgfest noch nie.

Das Programm mit allen Informationen ist ab sofort erhältlich. Tickets kosten im Vorverkauf sieben Euro für Erwachsene; am Veranstaltungstag kostet der Eintritt neun Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung haben beim Burgfest freien Eintritt. Tickets gibt es bei der Tourist Information Singen, Marktpassage oder beim Aboservice & Ticketing Stadthalle, Hohgarten 4, 78224 Singen, geöffnet Dienstag und Donnerstag, jeweils 11:00–13:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Tel. 07731 85-504, Mail senden. Bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Internet. Sie schließen die An- und Rückfahrt mit Bus und Bahn im Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) ein. Ab dem Hotel Widerholt gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service zum Informationszentrum Hohentwiel auf halber Bergeshöhe. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen die Besucher*innen dann die Karlsbastion.

Weitere Informationen unter www.hohentwielfestival.de

Text: Stadt Singen/red.