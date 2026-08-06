Kabarett in Kreuzlingen: Das letzte KIK Festival

Ursus & Nadeschkin © Veranstalter KIK

Das KIK-Festival schlägt im Herbst 2026 ein letztes großes Kapitel auf. Vom 21. Oktober bis 13. November präsentiert das traditionsreiche Kreuzlinger Kabarettfestival noch einmal ein Programm mit herausragenden Künstler:innen aus der Schweiz und dem deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig markiert die Ausgabe 2026 einen Wendepunkt: Es wird das letzte KIK-Festival in seiner bisherigen Form sein.

Seit vielen Jahren bereichert KIK das kulturelle Leben der Region mit anspruchsvollem Kabarett, kluger Satire und feinem Humor. Zahlreiche bekannte Namen standen in dieser Zeit auf den Bühnen in Kreuzlingen und haben das Festival weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Mit der Ausgabe 2026 verabschiedet sich das Festival von seinem bisherigen Konzept und lädt das Publikum dazu ein, diese besondere Ära gemeinsam zu feiern.

Für den würdigen Abschluss sorgen einige der renommiertesten Namen der deutschsprachigen Kabarettszene. Den Auftakt machen Ursus & Nadeschkin am 21. und 22. Oktober mit ihrem aktuellen Programm „Prspktvnwchsl“. Es folgen Max Uthoff, Ulan & Bator, Quichotte, Andreas Rebers, Miss Allie sowie Riklin & Schaub. Mehrere Produktionen feiern dabei ihre Schweizer Premiere.

„Mit dem Festival 2026 möchten wir uns bei unserem treuen Publikum, unseren Partnern und allen Künstlerinnen und Künstlern bedanken, die KIK über viele Jahre geprägt haben. Es soll ein Festival voller Erinnerungen, Begegnungen und großer Bühnenmomente werden“, sagt Micky Altdorf, Projekt- und Programmleiter beim KIK.

Miss Allie © Veranstalter KIK

Die Veranstaltungen finden im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen sowie in der Löwenarena Sommeri statt. Noch einmal steht KIK für das, was das Festival seit jeher auszeichnet: intelligente Unterhaltung, gesellschaftliche Relevanz und persönliche Nähe zwischen Bühne und Publikum.

Weitere Informationen

21. & 22. Oktober: Ursus & Nadeschkin – „Prspktvnwchsl“

23. Oktober: Max Uthoff – „Uns.Ich.Er“ (Schweizer Premiere)

31. Oktober: Ulan & Bator – „Überraschungszwei“

3. November: Quichotte – „Guter Dinge“ (Schweizer Premiere)

5. November: Andreas Rebers – „I gang grad wieder“ (Schweizer Premiere)

12. November: Miss Allie – „Paradiesvogel Tour“ (Schweizer Premiere)

13. November: Riklin & Schaub – „Lieder, die ins Auge gehen“

Zum Vorverkauf und allen Informationen rund um das Festival: www.kik-kreuzlingen.ch.