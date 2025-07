„Junge Kunst!“ 2025: Drei Künstlerinnen ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr hat das Konstanzer Kulturamt mit dem Förderpreis „Junge Kunst!” drei starke Stimmen der Gegenwart prämiert. Die Preisträgerinnen sind die bildende Künstlerin Chiara Hofmann, die Autorin Rike Richstein und die Sängerin Carlotta Lipski.

Mit dieser Auszeichnung werden alle zwei Jahre besondere künstlerische Leistungen junger Talente mit einem Bezug zur Region Konstanz in den Sparten „Bildende Kunst“, „Literatur“ und „Musik“ gewürdigt.

Musik: Carlotta Lipski

In der Kategorie Musik überzeugte die junge Sängerin Carlotta Lipski. Sie war bereits auf verschiedenen Operbühnen präsent, hat sich durch eine Reihe von Stipendien ausgezeichnet und bringt neben ihrer klassischen Ausbildung auch eigene Projekte auf die Bühne.

„Frau Lipski hat uns in erster Linie mit ihrer künstlerischen Qualität überzeugt“, so die Fachjuroren Dieter Dörrenbächer und Michael Auer. „Neben der Oper initiiert Carlotta Lipski eigene Projekte zu relevanten Zeitthemen – wie z. B. Liederabende mit Performance, um neue Publikumsgruppen anzusprechen.“

Bildende Kunst: Chiara Hofmann

Chiara Hofmann

Die in Berlin geborene und in Konstanz aufgewachsene Künstlerin Chiara Hofmann beeindruckte die Jury durch eine eigenständige, technisch versierte und inhaltlich tiefgründige Malerei, die in ihrer Konsequenz beeindruckt. Ihre Werke verbinden klassische Bildthemen mit rätselhaften Szenerien – vertraute Sujets wie Landschaft, Stillleben oder Figur erscheinen dabei in einer neuen, oft geheimnisvollen Tiefe.

„Chiara Hofmann hat die Jury durch die Schöpfung einer einzigartigen Bildwelt überzeugt“, so die Juror:innen Anna Martinez Rodriguez und Robert Ritter. „Sie verfolgt ihre Malerei mit beeindruckender Konsequenz schon seit vielen Jahren und hat eine eigenständige, malerisch virtuose und inhaltlich tiefgründige Position entwickelt. […] Betrachter:innen werden durch die dichte Stimmung der gekonnten Malerei und die Tiefe der Innerlichkeit der Figuren in den Bann gezogen. Und in das eigene Innere zurückgeworfen. Die Malereien ermöglichen auf diese Weise einen intensiven Dialog mit den Betrachtenden“.

Literatur: Rike Richstein

Rike Richstein

Die Autorin Rike Richstein erhält den Förderpreis Literatur für ihre poetisch dichte Sprache und einen Erzählstil, der leise, aber eindringlich wirkt. In ihren Texten verweben sich äußere und innere Welten zu atmosphärisch aufgeladenen Landschaften der Erinnerung, Zugehörigkeit und Hoffnung.

Die Jury, vertreten durch Barbara Marie Hofmann und Meike Sasse, würdigt insbesondere „die poetische Feinheit sowie die Genauigkeit in der Betrachtung und Formulierung von Stimmungen, Beziehungen und Motivationen […]. Ihre atmosphärisch dichten Erzählungen beeindrucken durch eine bildliche Sprache, die leise ist – und genau dadurch ihre Kraft entfaltet – aufgehoben zwischen dunkel-romantischen und metaphorisch aufgeladenen Naturbeschreibungen. […] Rike Richsteins Figuren sind zart gezeichnet, ihre Themen universell – Erinnerung, Zugehörigkeit und Hoffnung.“

Zwei literarische Veröffentlichungen liegen bereits vor – und die Förderung wird ihr weiteres Schaffen unterstützen.

Save the date: Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 24. Oktober 2025 um 19 Uhr im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums am Münster statt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, die ausgezeichneten Künstlerinnen und ihre Arbeiten kennenzulernen.

Die Stadt Konstanz vergibt alle zwei Jahre einen Förderpreis für junge Künstlerinnen und Künstler in den Sparten Musik, Bildende Kunst und Literatur. Ziel des Preises ist es, junge Kunstschaffende bis 35 Jahre zu fördern, die in der Stadt oder im Landkreis Konstanz geboren wurden, hier leben oder durch ihre künstlerische Arbeit der Region eng verbunden sind.

Die Jury Anna Martinez-Rodriguez (Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin im Kulturamt) und Robert Ritter (Kunstlehrer und Künstler) als Fachjuror:innen für die Sparte Bildende Kunst, Meike Sasse (Chefdramaturgin Theater Konstanz und Barbara Marie Hofmann (Autorin) als Fachjurorinnen für die Sparte Literatur sowie Michael Auer (Musikpädagoge) und Dieter Dörrenbächer (Leiter Musikschule Konstanz) als Fachjuroren für die Sparte Musik. Und Sarah Müssig (Amtsleiterin Kulturamt Konstanz) sowie Luise Schauer (Kulturamt Konstanz, Kulturelle Bildung).

MM, Bilder: Carlotta Lipski © Rosa-Frank.com, Chiara Hofmann und Rike Richstein: privat