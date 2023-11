Jazz mit Patrick Manzecchi und Robin Eubanks

Einer der weltweit anerkanntesten Posaunisten – Robin Eubanks. Bild: Robin Eubanks (privat).

Sicher ein absolutes Highlight für Jazzfans. In einem Konzert, organisiert in der von der Stadt und dem Kulturamt Konstanz getragenen Reihe „Jazz im Kulturzentrum“, stellt der nicht nur in unseren Breitengraden bestens bekannte Schlagzeuger Patrick Manzecchi diesmal Robin Eubanks vor.

Eubanks ist einer der weltweit anerkanntesten Posaunisten seit den 1980er Jahren und war u.a. der musikalische Leiter von Art Blakey‘s Jazz Messengers. Er spielte außerdem mit der Dave Holland Big Band, den Rolling Stones, Talking Heads, Elvin Jones, Michael Brecker, Eddie Palmieri, Sun Ra und Barbra Streisand. Zwischen 1989 und 1995 wurde er von den Kritikern des führenden Jazz-Magazins Downbeat fünfmal zum besten Posaunenspieler der Gegenwart gewählt und 2003 und 2004 mit dem Grammy ausgezeichnet.

Der Schweizer Pianist, Komponist und Bandleader Francois Lindemann, 1950 in Lausanne geboren, ist ein erfolgreicher Weltenbummler auf den Pfaden des zeitgenössischen Jazz, der seit den späten 1980er Jahren regelmäßig mit Eubanks arbeitet.

Nicht nur in unseren Breitengraden bekannt: Schlagzeuger Patrick Manzecchi. Bild: Helmut Oelke.

Der Kontrabassist Andreas Metzler wurde in Bern geboren, wuchs in Konstanz auf, lebte und wirkte jahrelang in Holland, bevor er nach Istanbul zog. Mit dem Schlagzeuger Patrick Manzecchi, geboren in Paris und wohnhaft in Konstanz, bildet er seit den späten 2000er Jahren eine verlässliche Rhythmusgruppe für Koryphäen wie Dick Oatts und Gary Smulyan oder auch David Friedman. Manzecchi hat aber auch Sheila Jordan, Lyambiko, Paolo Fresu, Scott Hamilton, Barry Harris, Richie Beirach & George Mraz, Pee Wee Ellis & Fred Wesley (JB Horns), Arthur Blythe, Bobby Watson und viele, viele mehr begleitet.

Text: Veranstalter

Wann? Montag 20. November 2023, 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr.

Wo? Kulturzentrum am Münster, 78462 Konstanz

Eintritt: 20,- Euro / ermäßigt 16,- Euro

Anmeldung/Reservierung unter: Tel.: (0)7531 526 39 oder info@jazzclub-konstanz.de