Nils Landgren mit seinen Freunden

Allensbach bietet mit der 26. Auflage von Jazz am See auch im nächsten Jahr wieder hochkarätige Konzerte, die teils schnell ausverkauft sein werden. Namen wie Nils Landgren oder Thomas Quasthoff garantieren ein denkbar breites musikalisches Spektrum.

Von Anfang an stand Jazz am See für außergewöhnliche musikalische Begegnungen verschiedener Kulturen, Genres und großer Stimmen des Jazz. Ein Konzert mit der Musikerlegende Charlie Mariano war damals der Beginn der Reihe. Viele weitere unvergessliche Konzerte mit beeindruckenden Künstler*innen aus der ganzen Welt werden auch 2025 folgen.

Mo., 27. Januar 2025, 20.00 Uhr, ev. Gnadenkirche: Christian Zehnder – Solo „Songs From New Space Mountain“. Karten: € 24.- | 22.- (erm.)

Ist er Vokalist, Stimmkünstler, Jodler oder Obertonsänger? Alles mag auf ihn zutreffen und doch will sich der eigenwillige Schweizer Musiker, welcher schon mit dem unvergleichlichen Duo „Stimmhorn“ die alpine Musik neu aufmischte, in seiner Vielfalt nicht einordnen lassen. Zwischen neuer alpiner Musik, Jazz und zeitgenössischer Musik singt er über Sprachgrenzen hinweg, und mit seinem non-verbalen „Global Jodeling“ gilt er als einer der innovativsten der Szene. Kaum ein anderer beherrscht dabei den Obertongesang wie er – und immer schwebt ein Hauch von Schweizer Bergwelt mit.

Mo., 07. April 2025, 20.00 Uhr, ev. Gnadenkirche: Wolfgang Haffner-Trio „Life Rhythm“

Wolfgang Haffner – drums, Simon Oslender – keys, Thomas Stieger – bass. Karten: € 38.-/35.- (erm.)

Wolfgang Haffner, ein brillanter Drummer, gilt international als der erfolgreichste deutsche Schlagzeuger. An mehr als 400 Alben war er beteiligt, gab 4000 Konzerte in 100 Ländern und arbeitete mit Pat Metheny, Till Brönner, Nils Landgren, Al Jarreau, Klaus Doldinger, Chaka Khan, Michael Brecker u.v.a. zusammen. Bereits mit 18 Jahren spielte er in der Band von Albert Mangelsdorff. Das Trio erschafft den typischen Haffner-Sound, die unverkennbare Kombination von treibenden Grooves, klangschönen Melodien und einem Gespür für den „Rhythmus des Lebens“.

Mo., 28. April 2025, 20.00 Uhr, ev. Gnadenkirche: Vincent Peirani Jokers

Vincent Peirani – acc, Federico Casagrande – git, Ziv Ravitz – drum. Karten: € 35.-/32.- (erm.)

Vincent Peirani gilt als Erneuerer des Akkordeons und als einer der kreativsten Musiker der europäischen Szene. Dafür wurde er vielfach ausgezeichnet und ist bekannt dafür, dass er auf seinem Instrument immer wieder neue Wege betritt – virtuos und musikalisch grenzenlos. Mit seiner Trio-Besetzung „Jokers“ taucht er mit der Freiheit des Jazz in eine üppige Klangwelt ein, die gleichermaßen überrascht und fasziniert: Eine fantasievolle Fusion Jazz-Rock-Electronica.

Mo., 26. Mai 2025, 20.00 Uhr, ev. Gnadenkirche: Michael Wollny & Emile Parisien

Michael Wollny – piano, Emile Parisien – sopransax. Karten: € 32.-/29.- (erm.)

Michael Wollny ist ein international erfolgreicher Jazzpianist und diesjähriger Artist in Residence des Bodenseefestivals. Seine Markenzeichen sind das Unberechenbare, der Mut, sich dem Moment hinzugeben und das Unvorhergesehene selbstverständlich klingen zu lassen. Das macht ihn zu einem „vollkommenen Klaviermeister“ (FAZ). Emile Parisien wurde für sein vielschichtiges und experimentierfreudiges Spiel ebenfalls mehrfach ausgezeichnet, und wer den quirligen Franzosen jemals live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass er den Jazz mit Leib und Seele lebt.

Di., 16. September 2025, 20.00 Uhr, ev. Gnadenkirche: Thomas Quasthoff, Simon Oslender, Dieter Ilg „For you all“. Karten: € 43.-/40.- (erm.)

Thomas Quasthoff, einer der bedeutendsten Sänger seiner Generation, hat mit seinem wandelbaren Bassbariton in Opernarien und Liedgesang Maßstäbe gesetzt. Er trat mit führenden Orchestern und Dirigenten auf den großen internationalen Bühnen auf und wurde mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Von der Klassik hat er sich 2012 verabschiedet, dem Gesang und den Bühnen ist er treu geblieben. Als Jazzsänger interpretiert er das American Songbook: intensiv, leidenschaftlich, großartig.

Mo., 22. September 2025, 20.00 Uhr, ev. Gnadenkirche: The Jakob Manz Project „The Answer“

Jakob Manz – sax, Hannes Stollsteimer – piano, Frieder Klein – bass, Paul Albrecht – drums. Karten: € 29.-/27.- (erm.)

Jakob Manz gilt als Ausnahmetalent. Bereits mit 15 Jahren studierte er Jazz & Pop an der Musikhochschule Stuttgart. Bereits ein Jahr später wurde er ins Bundesjazzorchester aufgenommen. Inzwischen gehört „The Jakob Manz Project“ mit seinem frischen und zupackenden Sound zu den erfolgreichsten Gruppen des jungen deutschen Jazz und trat auf großen Festivals auf. Die Band spielt einen sehr groovigen Jazz, der mit zahlreichen Einflüssen aus Funk, Soul, Pop, Filmmusik Hip-Hop, Rock oder Weltmusik angereichert ist.

Mi., 05. November 2025, 20.00 Uhr, Klosterkirche Hegne: Renaud Garcia-Fons „Le Souffle Des Cordes“ – „Der Atem der Saiten“. Karten: € 42.- | 39.- (erm.)

Renaud Garcia-Fons zählt zu den außergewöhnlichsten Musikern, die sich zwischen Weltmusik, Jazz und Klassik bewegen und ist mit seiner einzigartigen Klangsprache auf seinem fünfsaitigen Instrument einer der virtuosesten Kontrabassisten der Gegenwart. Für sein neuestes Projekt hat er ein „World String Octet“ zusammengestellt, in dem er ein klassisches Streichquartett aus zwei Violinen, Viola und Cello, seinen fünfsaitigen Kontrabass, die türkische Stachelgeige Kemence, die orientalische Kastenzither Kanun und eine spanische Flamencogitarre vereint. Die acht Musiker*innen begeben sich dabei auf eine grenzenlose musikalische Weltreise vom fernen Osten nach Afrika, von Rock bis zur Flamenco Bulería, vom Barock bis zur ausgelassenen Balkanmusik. Gemeinsam entwickeln sie eine Reichhaltigkeit an Klangfarben und einen echten „Drive“.

Do., 04. Dezember 2025, 20.00 Uhr, Klosterkirche Hegne: Nils Landgren „Christmas With My Friends“

Nils Landgren – posaune, voc, Jeanette Köhn – voc, Sharon Dyall – voc, Jessica Pilnäs – voc, Ida Sand – piano, voc, Jonas Knutsson – sax, Johan Norberg – git, Clas Lassbo – bass. Einzelkarten: Verkauf und Reservierungen sind erst ab April 2025 möglich.

Weihnachtslieder, so schön und so anders, gespielt von „Mr. Red Horn“ Nils Landgren und seinen virtuosen Freund*innen, beenden das Jazzjahr. Der schwedische Posaunist und Sänger Nils Landgren, einer der erfolgreichsten Jazzmusiker Europas, träumte viele Jahre davon, ein musikalisches Weihnachtsfest zu feiern. Inzwischen gehören die kitschfreien, wärmenden Aufnahmen und Konzerte für viele Menschen zur Weihnachtszeit wie Plätzchen und der Weihnachtsbaum. Der besondere Reiz liegt in der klaren und eindringlichen musikalischen Sprache. Nils Landgren kommt auf seiner ausgewählten Tour auch in dieser Adventszeit wieder in die Klosterkirche Hegne und beschert eine jazzige Weihnachtsmusik mit Gänsehautgarantie. Alle Jahre wieder, weil‘s so schön ist.

Veranstalter: Kultur- und Tourismusbüro Allensbach, Im Bahnhof, Konstanzer Str. 12, 78476 Allensbach am Bodensee, Tel. +49 (0)7533/801 35, www.allensbach.de

Eintrittskarten und den JazzPass gibt es hier, auf Wunsch auch weihnachtlich verpackt.

Text: Veranstalter*in, Bild: Nikola Stankovic