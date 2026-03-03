Covergrafik des Programms „Mit uns muss man rechnen! Internationaler Frauentag 2026“ (© Stadt Konstanz)

Der diesjährige Frauentag am 8. März ist ein besonderer Tag, denn es finden auch Landtagswahlen in Baden-Württemberg statt. Passend zum Motto „Mit uns muss man rechnen!“ entscheiden Frauen am kommenden Sonntag darüber, wer ihre Interessen am besten vertritt. In der Region regen viele Veranstaltungen auch in diesem Zusammenhang dazu an, sich zu informieren, aber auch einzumischen.

Denn immer noch sind Frauen in der Politik und Führungspositionen unterrepräsentiert und verdienen 37 % weniger als ihre männlichen Kollegen („Gender Gap Arbeitsmarkt 2025“ laut Statistischem Bundesamt). Wie Julika Funk, Leiterin der Chancengleichheitsstelle der Stadt Konstanz in der Veranstaltungsbroschüre zum 8. März schreibt, „[ist] der diesjährige 8. März ein ganz besonderer Anlass, um einmal mehr gemeinsam in die Öffentlichkeit zu gehen, uns sichtbar zu machen und deutlich Stellung zu beziehen. Am vielfältigen Gesamtprogramm beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen aus Kultur, Bildung, aus dem sozialen Bereich, Initiativen und Vereine.“ Manche, von starken Frauen getragene Veranstaltungen, stellen das Motto von der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen und der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in den Vordergrund.

Auch Singen setzt ein deutliches Zeichen für Gleichstellung und Vernetzung in der Stadt und im Landkreis – Frauen und Männer machen auf bestehende Ungleichheiten aufmerksam und setzen sich gemeinsam für gleiche Chancen und Rechte ein. Petra Martin-Schweizer, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Konstanz, begrüßt das abwechslungsreiche Programm: „Frauen in der Region arbeiten aktiv daran, Sichtbarkeit herzustellen und gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte verfolgen alle Veranstaltungen dasselbe Ziel: Chancengleichheit zu fördern und das Bewusstsein für frauenpolitische Themen zu stärken.“

Vom 6. bis zum 31. März 2026 setzt das Programm „Internationaler Frauentag 2026“ wichtige Impulse und macht die Lebensgeschichten von Frauen sichtbar. Alle Singener Veranstaltungen mit sämtlichen Veranstaltungsorten und Anmeldeinformationen kann hier und auf www.lrakn.de/3777354 online abgerufen werden.

Nachfolgend veröffentlichen wir eine Veranstaltungsauswahl rund um den 8. März, chronologisch geordnet:

Katja Lewina: Was ist schon für immer – Vom Leben mit der Endlichkeit

Quartiersarbeit ist ein wichtiger Anker unserer Gesellschaft. In dieser Rolle prägen Frauen das soziale Leben in den Quartieren: Sie schaffen Begegnungsräume, unterstützen Nachbarschaften und arbeiten eng mit Ehrenamtlichen zusammen. In einer Podiumsdiskussion sprechen die Konstanzer Quartiersmanagerinnen über die Unverzichtbarkeit ihrer Arbeit.

Wann: 5. März 2026, 19:30 bis 21:00 Uhr. Wo: Kulturzentrum (Wolkensteinsaal). Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: vhs Landkreis Konstanz e.V. + Hospizverein Konstanz e.V.+ Kulturamt Konstanz & Stadtbibliothek Konstanz

Interkultureller Frauentreff

Die interkulturelle Frauengruppe des Treffpunkts Petershausen lädt zu Kaffee, Tee und Gebäck. Dieses Mal stellt wir die Gruppe und ihre Aktionen vor. Die Veranstalterinnen freuen sich, neue Frauen in ihrer Runde begrüßen zu können.

Wann: 6. März 2026, 16:00 bis 17:30 Uhr. Wo: Treffpunkt Petershausen. Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: Treffpunkt Petershausen & Interkultureller Frauentreff

Deine Rechte. Deine Stimme. Für uns alle.

Mit einer kreativen Straßen-Aktion am Obermarkt macht IN VIA e.V. auf die Landtagswahl aufmerksam und will besonders Frauen motivieren, zur Wahl zu gehen. Passant:innen machen demokratische Grundwerte sichtbar, indem sie Slogans auf Pflastersteine kleben und dabei mit den Veranstalterinnen ins Gespräch kommen. Bunt, offen und niedrigschwellig entsteht so ein Raum für Demokratie mitten in der Konstanzer Fußgängerzone.

Wann: 7. März 2026, 11:00 bis 14:00 Uhr. Wo: Obermarkt Konstanz. Veranstaltet von: IN VIA e.V.

Hausführung Frauen-Wohngemeinschaft

2002 hatten drei Frauen die Idee, ihr Älterwerden in einer Gemeinschaft von Frauen selbstbestimmt zu gestalten. 2010 zogen zehn Frauen in ihr buntes Haus im Konstanzer Stadtteil Paradies ein. Im Rahmen von Führungen durch dieses Haus besteht die Möglichkeit das Wohnprojekt, die Gemeinschaftsflächen, einige Wohnungen und natürlich auch einige im Haus lebende Frauen kennenzulernen. Weitere Infos hier.

Wann: 7. März 2026, jeweils um 15:00, 15:45 & 1:00 Uhr. Wo: Rosenlächerweg 2a, 78462 Konstanz. Eintritt: kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Veranstaltet von: Paradies Wohn-GmbH

Frauenchor „Die Choryphäen“ im Bildungswerk Singen

Konzert des jungen Frauenchors aus Konstanz mit anschließendem Austausch. „Wir laden alle Interessierten herzlich ein, die Veranstaltungen in Singen und im Landkreis Konstanz zu besuchen, sich auszutauschen und neue Perspektiven zu gewinnen“, sagt Linda Kelmendi von der Abteilung Integration und Partizipation der Stadt Singen.

Wann: 7. März 2026, 19:00 Uhr. Wo: Bildungszentrum Singen, Zelglestraße 4, Singen. Eintritt frei

Benefiz Film-Matinee: „Heldin“ von Petra Volpe

„Heldin“ ist ein eindringliches Drama von Petra Volpe, das eine engagierte Pflegefachfrau während einer einzigen, extrem fordernden Schicht begleitet. Der Film stellt bewusst eine Frau in den Mittelpunkt, die zwischen beruflicher Verantwortung, Fürsorge und persönlicher Erschöpfung an ihre Grenzen gerät, und zeichnet ein realistisches Porträt einer oft unterschätzten Berufsgruppe und macht die stille Stärke von Frauen im Pflegealltag sichtbar. „Heldin“ wurde international gezeigt, u. a. an der Berlinale, und als bester internationaler Film für die Oscars eingereicht.

Wann: 8. März 2026, 11:00 Uhr. Wo: Cinestar Konstanz, Bodanstraße 1, 78462 Konstanz. Anmeldung: Ticketvorverkauf im CineStar Konstanz oder online (https://www.cinestar.de/kino-konstanz). Veranstaltet von: Soroptimist International Club Konstanz & TERRE DES FEMMES Menschenrechte für die Frau e.V. SG Konstanz

Demonstration des „Feministisch-Antifaschistischen Kollektivs (FAK)“ zum feministischen Kampftag

Transfeministisch, antifaschistisch, antikapitalistisch, queer und solidarisch protestiert das FAK am 8. März gegen Sexismus, Patriarchat, Ausbeutung und strukturelle Gewalt. „Denn wenn Feminismus nicht unbequem ist, dann ist es nur Marketing …“

Wann: 8. März 2026, ab 14:00 Uhr. Wo: Start: Herosé-Park. Veranstaltet von: FAK

Stadtführung: Frauen und ihre Geschichten des Wirkens und Widerstands

Unsere gegenwärtige Lebensrealität können wir besser einordnen, wenn wir unsere historischen Spuren und die übersehenen Geschichten unseres Wirkens und Widerstands sichtbar machen. Die Anthropologin Carola Berszin zeigt an verschiedenen Orten in Konstanz, welche wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen Frauen in der Stadtgeschichte meistern mussten.

Wann: 8. März 2026, 15:00 Uhr. Wo: Hafenuhr Konstanz. Anmeldung: per mail an konstanz@frauenrechte.org. Eintritt: kostenfrei, Spenden willkommen. Veranstaltet von: TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. SG Konstanz

Take Up Space: Schauspielworkshop für FLINTA* aller Generationen

„Als FLINTA* – diese Abkürzung meint alle Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, Trans und Agender Personen – wird uns oft schon früh beigebracht, leise zu sein und uns so klein wie möglich zu machen. In diesem Schauspielworkshop laden Euch Ensemblemitglied Maria Lehberg und Dra

maturg*in Annika Hilger ein auszuprobieren, wie wir Körper und Stimme nutzen können, um gehört zu werden und Platz einzunehmen.“

Wann: 8. März 2026, 18:00 Uhr. Wo: Foyer Spiegelhalle, Hafenstraße 12. Anmeldung: Zählkarten aufgrund begrenzter Platzkapazität erforderlich, erhältlich an der Theaterkasse im KulturKiosk. Restkarten ggf. am Veranstaltungstag erhältlich, Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: Theater Konstanz

Frauenstreiks

Szenische Intervention mit dem Theater im öffentlichen Raum. Zehn Minuten gemeinsames Stillstehen auf dem Münsterplatz und im Anschluss Treffen im Foyer des Stadttheaters: zum Ausruhen, Austauschen, Zusammensein, für Wut, Erschöpfung, Solidarität. Mit dieser kurzen Intervention des stillen Protests machen die Teilnehmerinnen plastisch, dass Frauen und vom Patriarchat marginalisierte Menschen die Gesellschaft in Sorgearbeit, sozialen Berufen, Familien und Communities tragen und dafür häufig Benachteiligung erfahren. Im Foyer des Theaters dann Raum zum Netzwerken, zum Stärken und der Wunschbaum für die Zukunft.

Wann: 9. März 2026, 13:00 Uhr. Wo: Münsterplatz/Stadttheater Konstanz. Anmeldung: nicht erforderlich. Veranstaltet von: Stadttheater Konstanz und Chancengleichheitsstelle

„Ohne uns steht alles still!“

Gemeinsame Aktion des intersektionalen feministischen Frauenstreiks des Töchterkollektivs (Konstanz–Singen–Friedrichshafen). Eine kollektive öffentliche Aktion, kein formeller Arbeitskampf. Mit einer symbolischen Sitz- und Liegeaktion und einer Kundgebung machen wir sichtbar, was oft unsichtbar bleibt: unbezahlte Arbeit, emotionale Belastung, finanzielle Unsicherheit, alltägliche Ungleichbehandlung. Bitte dafür Isomatten, Klappstühle oder Decken sowie warme Kleidung und bei schlechtem Wetter bunte Schirme mitbringen.

Wann: 9. März 2026, 17:00 Uhr. Wo: Marktstätte Konstanz. Veranstaltet von: Töchterkollektiv

Gemeinsam statt einsam: Internationaler Mittagstisch

Beim internationalen Mittagstisch wird Essen zum Begegnungsort. Menschen aus verschiedenen Kulturen kommen zusammen, tauschen sich aus und lernen voneinander. Bio-Essen zu günstigen Preisen macht gemeinsames, nachhaltiges Genießen für alle möglich.

Wann: 10. März 2026, 12:30 bis 13:30 Uhr. Wo: Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen, Allensteiner Str. 1b. Anmeldung: bis 9. 3., 12:00 Uhr tel. unter 07531-8020737. Eintritt: pay as much as you want. Veranstaltet von: Miteinander in Konstanz e.V.

Frühstück mit Begegnung und Austausch in Singen

Frauenfrühstück und Netzwerken (11. März, 9:30 Uhr): Mehrere Frühstücksangebote laden Frauen zum offenen Austausch und zur Vernetzung in entspannter Atmosphäre ein.

Wann: 11. März 2026, 9:30 bis 11:00 Uhr. Quartiersbüro Innenstadt, Alpenstraße 13, Singen. Eintritt frei

HAST DU LUST? Erotik, Lust und Begehren in der weiblichen Sexualität

In einem Vortrag mit anschließendem Austausch nähern sich die Psychologinnen Ann-Kathrin Pütz und Laura Fuchs den Themen Erotik, Lust und weibliche Sexualität. Wie entsteht Begehren und was hat das mit Fantasie zu tun? Welche Faktoren können einen Einfluss haben, ob Menschen mehr oder weniger Lust auf Sex haben? Es gibt Einblicke in die Sexualberatung bei pro familia und deren theoretischen Hintergrund.

Wann: 12. März 2026, 19:00 Uhr. Wo: Pro familia Konstanz, Reichenaustraße 5a. Anmeldung: über 0753126390 oder konstanz@profamilia.de. Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: pro familia Konstanz e.V.

Erzählcafé: Frauen in Konstanz, wie sie wirken, beeindrucken und bei uns Spuren hinterlassen

Wir alle kennen selbstbewusste und starke Frauen. An diesem Nachmittag geht es um Geschichten, die uns mit Frauen aus Konstanz verbinden. Dies können stadtbekannte Frauen sein oder unsere Großmütter, Mütter, oder Kolleginnen, die für uns bedeutsam waren. Moderation: Elke Cybulla und Sibylle Lepschi.

Wann: 13. März 2026, 15:00 bis 17:00 Uhr. Wo: Seniorenzentrum Bildung + Kultur, Obere Laube 38, Konstanz. Anmeldung: Unter 07531 / 9189834; seniorenzentrum@konstanz.de. Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: Seniorenzentrum Bildung + Kultur (SeZe)

FAIRrechnet! Wer bezahlt für Care-Arbeit?

Die diesjährige Hauptveranstaltung des Programms zum Internationalen Frauentag greift unter dem Titel „FAIRrechnet?! Wer bezahlt für Care-Arbeit?“ das ungelöste gesellschaftliche Thema, die Sorgearbeit, auf. Immer noch sind es ganz überwiegend Frauen*, die in Familie, Community und Beruf die Care-Arbeit übernehmen. Immer mehr Männer plädieren selbst für eine Veränderung der Verantwortungsübernahme. Womit können oder müssen Frauen und Männer in Zukunft rechnen?

Mit Nils Pickert, freier Autor, engagierter Feminist und Aktivist bei Pink Stinks und Mareice Kaiser, Journalistin und Autorin.

Wann: 13. März 2026, 18:00 Uhr, ab 17:00 Uhr Einlass. Wo: Speichersaal, Konzil, Hafenstraße 2. Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: Chancengleichheitsstelle & Antidiskriminierungsberatungsstelle im Landkreis Konstanz & Frauenhaus Konstanz

Frauenpower entfesseln

Raum für Begegnungen, Austausch und Wachstum. Losgehen – Vorbeikommen – Mitmachen

Vernetzungs­ und Austauschtreﬀen in Kooperation mit dem BeYou Female Network. „Wenn wir uns aufeinander einlassen, passiert Magie.” (Susan Omondi). Gemeinsam wollen wir uns als Frauen gegenseitig inspi­rieren und stärken, um Frauenpower gemeinsam zu entfa­chen.

Wann: 13. März 2025, 19 Uhr. Wo: Treﬀpunkt Horizont, Hegaustraße 29, Singen. Eintritt frei, ohne Anmeldung.

Frauenbrunch

Der Verein belladonna – Frauen und Kultur e.V., der seit 1980 in Konstanz aktiv ist, bietet ein gemeinsames Sonntagsfrühstück an. Im Anschluss an das Frühstück wird Kerstin Soravia-Fetscher von der AGJ Wohnungslosenhilfe einen Input geben und über ihre Arbeit mit obdachlosen Frauen in Konstanz berichten.

Wann: 15. März 2026, ab 10:00 Uhr. Wo: Neuwerk, Oberlohnstr. 3, Konstanz. Anmeldung: nicht erforderlich. Eintritt: Unkostenbeitrag für das Frühstück. Veranstaltet von: Belladonna Frauen und Kultur e.V.

PAULA – Musik die berührt

PAULA ist eine aufstrebende Musikerin aus Stuttgart. Ihre unglaublich ehrlichen und nahbaren Texte spiegeln eine Generation wieder, die das Gespräch über Themen wie Mental Health, Herzschmerz und Selbstfindung sucht. Über Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube veröffentlicht sie eigene Songs und Cover, die schnell für Aufmerksamkeit sorgen. Ihre Tracks erreichen Tausende von Streams, wodurch sie sich eine wachsende Fangemeinde aufbaut. Mit ihrem emotionalen Deutschpop trifft sie den aktuellen Zeitgeist, ist Stimme einer Generation und wurde für den German Songwriting Award in der Kategorie „Pop“ nominiert.

Wann: 15. März 2026, 19:00 Uhr. Wo: K9. Anmeldung: Ja, unter info@k9-kulturzentrum.de. Eintritt: Normalpreis: 16 Euro, K9-Mitglieder: 14 Euro, Studierende und Schüler:innen: 12 Euro, Abendkasse: 19 Euro. Veranstaltet von: Kulturzentrum K9 und Gunter Lange

Ingeborg Gleichauf: Ingeborg Bachmann zum 100. Geburtstag

Ingeborg Bachmann, eine unbequeme, eigensinnige, widerspenstige Dichterin? Für die Autorin Ingeborg Gleichauf deutet Einiges darauf hin. Sie beleuchtet ihr Werk und die Person im Hinblick auf Widerspenstigkeit. In Konstanz liest sie aus ihrem Buch „Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe zwischen Intimität und Öffentlichkeit“ wie auch aus ihrem neuen Essay.

Wann: 16. März 2026, 19:00 bis 20:30 Uhr. Wo: vhs Konstanz, Astoria-Saal. Anmeldung: Über www.vhs-landkreis-konstanz.de. Eintritt: 7,00 Euro. Veranstaltet von: vhs Landkreis Konstanz e.V. & Stadtbibliothek Konstanz

Die Situation der Frauen im Iran – Stimmen, Wege, Perspektiven

Iranische Frauen, die in Konstanz leben, berichten über ihre persönlichen Erfahrungen, die politische Lage in ihrem Heimatland und die Bestrebungen nach Freiheit und Gleichberechtigung. Die Veranstaltung soll einen Einblick geben in die Realität, mit der Frauen im Iran konfrontiert sind. Durch ihre Perspektiven entsteht ein Raum für Austausch, Solidarität und gemeinsame Reflexion.

Wann: 17. März 2026, Einlass 18:30 Uhr, Beginn 19:00 Uhr. Wo: AWO Treffpunkt Chérisy, Chérisystraße 15. Eintritt: Auf Spendenbasis. Veranstaltet von: AWO Treffpunkt Chérisy (Nicole Vestner und Karin Wäschle) in Kooperation mit AWO Projekt Xenia

Lena Marbacher: Arbeit Macht Missbrauch. Eine Gesellschaftskritik.

Machtmissbrauch ist kein Einzelfall, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Alle sind daran beteiligt. In ihrer Gesellschaftskritik geht die Journalistin Lena Marbacher der Frage nach, wie wir das ändern können. Das Problem liege im System von Arbeit und Gesellschaft, so ihre These. Die Bedingungen, die Machtmissbrauch ermöglichen, sind fast immer die gleichen. Ein duldendes Umfeld ist eine davon.

Wann: 17. März 2026, 19:30 Uhr. Wo: vhs Konstanz, Astoria-Saal. Anmeldung: Über www.vhs-landkreis-konstanz.de. Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: vhs Landkreis Konstanz e.V. & GEW Kreisverband Konstanz & Chancengleichheitsstelle

„Fräuleinabend“ 2.0 – Was Singenerinnen zu erzählen haben

Stadtarchivarin Britta Panzer liest Passagen aus Hedwig Peitavys Erinnerungen (Feldschwester im Ersten Weltkrieg) und lädt zum anschließenden Gespräch ein. Lesung und moderierter Austausch zur Stadtgeschichte.

Wann: 18. März 2026, 19:00 Uhr. Stadtarchiv Singen, Julius-Bührer-Straße 2, Singen

Film „No Mercy“

Filmemacherin Isa Willinger bringt in diesem filmischen Befreiungsschlag einige der wichtigsten Regisseurinnen* unserer Zeit zusammen. Sie treten in einen gemeinsamen, intimen Dialog über ihre Kunst, ihre Wut, ihre Verletzlichkeit und die Bilder, die unsere Welt prägen. Ein energiegeladener, wilder Trip durch das revolutionäre Filmschaffen von Frauen* – direkt, sinnlich, unbequem und voller Kraft.

Wann: 19. März 2026, 18.30 Uhr. Wo: Zebra-Kino, Konstanz. Anmeldung: VVK https://zebra-kino.de/tickets/ und Abendkasse. Eintritt: 9/7/5 €. Veranstaltet von: Zebra Kino Konstanz e.V., Chancengleichheitsstelle

Zu alt für Gewalt – ein gefährlicher Irrtum

Ältere oder hochaltrige Frauen bleiben als Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt oft unsichtbar. Vortrag und Workshop der Beratungsstelle Paula e.V.

Wann: 23. März, 13:00 Uhr. Wo: Treffpunkt Horizont, Hegaustraße 29, Singen. Anmeldung bis 15. März hier. Eintritt frei

Femizide im Fokus von Recht und Gesellschaft

Die Veranstaltung befasst sich mit tödlicher Gewalt gegen Frauen, insb. sogenannten Femiziden. Nach einer Filmvorstellung der Reportage „Weil du mir gehörst! Wenn Männer ihre Frauen töten“ (© 2025 ZDF) im Zebra Kino Konstanz folgt ein von Prof. Dr. Liane Wörner moderiertes Podiumsgespräch mit der Reportagen-Autorin Linda Huber und wiss. Assistentin Lena Gmelin.

Wann: 24. März 2026, 18:30 Uhr. Wo: Zebra Kino Konstanz. Anmeldung: kostenlose Tickets ab März online unter https://zebra-kino.de/tickets/ erhältlich. Eintritt: kostenfrei. Veranstaltet von: Deutscher Juristinnenbund e.V. Regionalgruppe Bodensee, Zebra Kino Konstanz e.V.