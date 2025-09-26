„In wenigen Zeilen tief ins Leben“

47 Jahre nach seinem Debüt, dem Lyrikband „Zwischenbericht“, und eingebettet ins 25-Jahr-Jubiläum des Literaturhauses Thurgau – Jochen Kelter war der erste Programmleiter des Literaturhauses – feierte der Dichter vergangene Woche mit seinem neuen Gedichtband „Grönlandsommer“ im Bodmanhaus Buchtaufe.

Jochen Kelter, in Köln geboren, aber schon ein halbes Jahrhundert auf der Schweizer Seite des Bodensees beheimatet, mit Sicht auf sein Herkunftsland, lernte ich 1992 persönlich kennen, als ich im Publikum einer seiner Lesungen saß. Damals war Jochen Kelter ein Autor aus dem Verlagshaus von Egon Ammann. Darunter die Erzählung „Die steinerne Insel“, ein Buch, das von seinem langen Aufenthalt in New York erzählt. New York, Paris, Konstanz, Ermatingen, vielleicht jene Achse, auf der sich das Leben Jochen Kelters bewegte, ein Dichter, der weit mehr ist als ein an seiner Scholle haftender Regionaldichter. Sein Blick ist stets weit, wach, empfindsam und klar. Da ist nichts Verklärendes, aber umso mehr Sehnsucht, nicht zuletzt die des immer älter, immer eingeschränkter werdenen Mannes, der aber nichts von seiner kreativen Lust an der Schönheit der Sprache eingebüsst hat.

Dass Jochen Kelter von der einen Seite des Bodensees auf die andere Seite schaut, ist symptomatisch für seinen Blick. Nicht der Blick eines Außenseiters, aber oft der Blick eines Außenstehenden, eines Besorgten, eines Betroffenen, eines Nachdenklichen.

Blick und Erinnerung

Die Bäume auf beiden Seiten

der Straße kahl im Wintergrau

sind mächtig gewachsen

du erinnerst dich an die Reihen

ihrer lange gefällten Vorgänger

ihr Sommergrün wölbte sich

schattig über die ganze Straße

wie viel Zeit ist seither vergangen?

Du fährst an Häuserreihen

in der Stadt entlang als sähest du

sie zum ersten Mal so fremd

erscheinen sie jetzt wahrscheinlich

sind ihre ockerfarbenen ihre

grauen und rostroten Mauern schon

gestanden als du den dir fremden

Ort zum ersten Mal sahst

Jochen Kelter schreibt mit einem hohen Anspruch an Schönheit, Klang und Präzision. Seine Gedichte, die sich manchmal wie Kurzprosa lesen, in wenigen Zeilen ganz tief ins Leben blicken, aus einem einzigen Moment ein monumentales Bild machen, Erinnerungen nicht verklären, dafür umso mehr schärfen und mit Witz und Schalk den Widrigkeiten seiner Gegenwart begegnen, sind Sprachbilder, die zwischen den Zeilen weit mehr erahnen lassen, ohne sich ex­hi­bi­ti­o­nis­tisch zu gebärden. Manchmal filmreife Actionszenen, manchmal ein ganzes Leben im Schnelldurchlauf, oft ein klares Festschreiben der Schizophrenie, menschlichen Tuns, aber ganz ohne Larmoyanz.

Albtraum

Schwester und Schwager

laden ihn ein er soll sein soeben

erschienenes Buch mitbringen

im Wohnzimmer drängen sich

Journalisten und Kameraleute

er soll aus dem Buch vorlesen

er bittet um eine Leselampe

man zieht ihm den Tisch weg

er sucht verzweifelt sein Buch

was sagen Sie zum Krieg in der

Ukraine? Man hält ihm ein

Mikrofon unter die Nase: Haben

wir wirklich eine Klimakrise?

Nun sagen Sie doch endlich etwas

wo ist mein Buch? Welches Buch?

Ihre Meinung zum Krieg im Sudan

zum Überfall auf Bergkarabach

man zieht den Tisch weiter weg

schweißgebadet erwacht er

tappt ins Nebenzimmer macht

Licht – hier endlich Licht

Immer wieder finden sich in Jochen Kelters Gedichten Einschließungen, Verweise auf Musik, nachhallende Verszeilen von Liedern aus der Klassik, genauso wie Textzeilen aus Songs von Joni Mitchell. Einschließungen aus der Lektüre anderer Bücher, so wie „Menschenwerk“ der südkoreanischen Nobelpreisträgerin Han Kang, die sich in ihren Büchern immer wieder mit unverdauter Geschichte, all der Gewalt, die sich ins kollektive Gewissen von Generationen frisst, auseinandersetzt. Themen, die auch Jochen Kelter nicht loslassen. Genauso wie der Verlust eines kulturellen Bewusstseins. Und immer wieder blitzt der Witz auf, für Jochen Kelter das einzige Mittel, um sich aktiv gegen die Oberflächlichkeiten der Gegenwart zu sperren.

Weiße Fahnen

Der Marktplatz ist aufgebrochen

völlig mit Pflastersteinen übersät

im Boden stecken grüne Fähnchen

wie geheimnisvolle Rätsel von

Außerirdischen hierher gebracht

aus uns unbekanntem Grund

Hinter den Türmen der Kathedrale

ragen weiße Fahnen wie Zeichen

der endgültigen Kapitulation

die Nebenstraßen stehen hoch

unter Wasser die Türen aller

Häuser verschlossen Hochwasser

Krieg wer weiß das? Keiner weiß

Genaues die Zeit scheint an ihr Ende

zu kommen was wird nach der Zeit

werden wir wenn wir am Morgen

erwachen in einer anderen Welt

oder in keiner Welt jemals mehr?

Durch die Zweige der alten

Bäume im Dunkel der Nacht

beleuchtet der Vollmond strahlend

von unten die langsam westwärts

ziehenden grau hellen Wolken

Nach dort draußen in die Welt

der Attentäter Naturkatastrophen

der Hassprediger normalen Mörder

sagt der Nachbar zum Nachbarn

traut sich von uns niemand mehr

Außer den Mutigen Waghalsigen

Verrückten und alltäglichen Mördern

den Irrsinnigen ohne Furcht vor

Massenpanik und der übrigen Welt

wir hier unter dem friedlichen Mond

Zusammen mit „Fremd bin ich eingezogen“ (2020), „Im Grauschlaf des Emil Zátopek“ (2021) und „Verwehtes Jahrhundert“ (2023) bildet „Grönlandsommer“ den beeindruckenden Reigen von vier Gedichtbänden im Caracol Verlag. Die beiden Gedichte zum Eingang sind aber auch ein deutlich Statement, dass sich die Dichtung von Jochen Kelter alles andere als Nabelschau sieht. Seine Texte sind eingebettet in die Zeit, ein geschichtliches und politisches Bewusstsein, immer auch in Sorge um die Spezies Mensch, zugleich aber Bilder eines Sprachmalers, der mit wenigen Strichen markieren kann, dessen wacher Blick auf die Welt jener eines Strengen ist, streng mit sich selbst, streng mit jenen, die in ihrer Egomanie krachen lassen.

Jochen Kelter: „Grönlandsommer“, Caracol-Verlag, 2025, 136 Seiten, 20 Franken/Euro, ISBN 978-3-907296-42-4

Gallus Frei-Tomic vom Literaturport Amriswil ist Herausgeber des Literaturblatts, in dem diese Besprechung zuerst erschienen ist. Wir danken für die Genehmigung zur Zweitveröffentlichung.