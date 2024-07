Herren der teuren Ringe

Für langjährige Mitglieder des Konstanzer Gemeinderates gibt es bei Aufgabe ihres Mandats allerlei Ehrungen, darunter auch Goldene Ehrenringe. So auch kommenden Donnerstag, denn sechs kommunalpolitische Urgesteine werden in einer ausgiebigen Feierstunde beringt. Für ziemlich aus der Zeit gefallen hält das unser Kommentator.

Seit 50 Jahren werden Ehrenringe der Stadt Konstanz an „jeden verliehen, der hervorragende Verdienste oder schöpferisches Wirken auf staatsbürgerlichem, wissenschaftlichem, kulturellem, wirtschaftlichem oder sozialem Gebiet errungen hat.“ So steht es in den Richtlinien.

Bislang erhalten haben diese Auszeichnung 49 Männer und acht Frauen. Was Lästerzungen vermuten lässt, dass Frauen in der Kommunalpolitik nicht so lange an ihren Sesseln kleben.

Diesmal geehrt werden: Heinrich Fuchs (CDU); Kurt Demmler (CDU); Dr. Heinrich Everke (FDP); Dr. Ewald Weisschedel (Freie Wähler); Peter Müller-Neff (FGL/Grüne) und der leider viel zu früh verstorbene Günter Beyer-Köhler (FGL/ Grüne), der die Auszeichnung posthum erhält. Der Ehrenring trägt ein frühes Konstanzer Stadtsiegel und ist aus massivem Gold gefertigt.

Die neuen Ringträger haben lange Jahre die Konstanzer Stadtpolitik entscheidend mitgeprägt. Tausende Stunden damit verbracht, die meterdicken Unterlagen zu lesen, sich auf die Sitzungen vorzubereiten und jede Menge Freizeit zu opfern. Das ist in der Tat nicht selbstverständlich und aller Ehren wert. Dennoch halte ich diese Art der Anerkennung für nicht mehr zeitgemäß. Jeder Ring kostet gut 2500 Euro. Viel Geld auch angesichts der eher mauen Finanzlage unserer Stadt. Oft streiten wir über Zuschüsse für engagierte und wichtige Initiativen und Vereine, die jeden Cent umdrehen müssen, um ihren Fortbestand zu sichern. Und immer öfter wird für eben diese aus finanziellen Gründen der Geldhahn zugedreht.

Ich plädiere hiermit dafür, bei der Abteilung Ehrung zukünftig deutlich abzuspecken und einzusparen. Ein ordentliches Abendessen sollte reichen, dazu eine schöne Ehrenurkunde, die sich jede/r an die Wand nageln kann. Einverstanden?

In diesem Sinne, werte Kollegen: Alles Gute und besten Dank für Euer Engagement.

Habe die Ehre!

Text: Holger Reile (Stadtrat der Linken Liste Konstanz), Symbolbild: Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay