Großer Spaß für kleine Zuschauer:innen

Die Bodensee Philharmonie in ihrem Element © Alexander Stertzik

In der Stadthalle Singen gibt es in dieser Saison wieder drei Theaterstücke und ein Konzert für Kinder ab vier Jahren zu erleben.

Hier die Einladung der Stadthalle:

Ein Theaterbesuch ist für kleine Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganz besonderes Ereignis. Im Gegensatz zu Serien, Filmen und auch Büchern ist man hier mittendrin dabei. Die Figuren stehen „live und in Farbe“ auf der Bühne, sie sprechen, singen und interagieren mit dem Publikum. Hier kann nicht pausiert oder zurückgespult werden – dafür wird gemeinsam mitgemacht und mitgefiebert. Was für ein Erlebnis!

Nun startet in der Stadthalle Singen die neue Saison. Neu ist, dass sich die Volksbühne ab sofort stärker beim Kindertheater engagieren und alle Veranstaltungen für die jüngsten Zuschauer organisieren wird. Nach wie vor wird das Kindertheater für Altersklassen ab vier Jahren und ab sechs Jahren angeboten.

Dreimal Theater …

Die Bremer Stadtmusikanten waren schone einmal in der Stadthalle zu Gast. Jetzt musiziert das tierische Quartett erneut in Singen. Das Stück ab vier Jahren wird am Montag, 15. Dezember um 15:30 Uhr aufgeführt, es gibt nur noch Restkarten!

Auch Feuerwehrmann Sam hatte schon mehrere Einsätze in der Stadthalle. Diesmal kommt zur Feuerwehr ein weiteres beliebtes Kinderthema hinzu: Dinosaurier! Das wird die kleinen Zuschauer ab vier Jahren definitiv bestens unterhalten. Im Anschluss an das Theater am Montag, 23. März um 15:30 Uhr werden sie wie immer die Möglichkeit haben, mit dem Feuerwehrhelden für Erinnerungsfotos zu posieren. Viele Kinder kommen zur Aufführung auch als Feuerwehrmann oder -frau verkleidet – und diesmal vielleicht auch verstärkt im Dino-Pulli.

Feuerwehrmann Sam Dino © Prism Art and Design

… und ein Konzert

Im Kinderring K 2 wird mit „Eureka!“ endlich ein spannendes Konzert für die ganze Familie angeboten. Die Bodensee Philharmonie erzählt darin von einer abenteuerlichen Pionierfahrt auf dem Wasser. Kleine Zuschauer erleben, wie die Instrumente des Orchesters einzeln und beim großen Zusammenspiel klingen. Auf große Fahrt geht es für Kinder ab sechs Jahren am Montag, 17. November um 11:00 Uhr und um 16:00 Uhr.

Anouk © Ralf Mohr

Das Stück, „Anouk“ am Montag, 2. März um 16:00 Uhr ist ein neues Kindermusical aus der Feder von Peter Maffay. Gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer hat Maffay rund 30 Jahre nach „Tabaluga“ eine neue beliebte Figur geschaffen: die mutige, fantasievolle Anouk, inspiriert von der eigenen Tochter. Nach vielen erfolgreichen Kinderbuch-Abenteuern ist nun das Musical erstmals auf Tour. Es wird bereits ab vier Jahren empfohlen.

Seitdem der Freiverkauf in der Stadthalle Singen startete, sind auch die Veranstaltungen des Kindertheaters buchbar. Das Kindertheater ist auch in diesem Jahr wieder stark nachgefragt. Eine baldige Reservierung wird deshalb empfohlen. Wer beide Vorstellungen eines Rings besuchen möchte, profitiert auf jeden Fall von einem Abonnement. Ein Flyer mit ausführlichen Stückbeschreibungen ist ab sofort in der Stadthalle, in vielen öffentlichen Einrichtungen und in Geschäften erhältlich. Alle Informationen gibt es auch online. Auf einer eigenen Seite sind zudem viele Tipps zum Kindertheater-Besuch zusammengestellt: https://www.stadthalle-singen.de/veranstaltungen/kindertheater

Vorverkauf: Aboservice & Ticketing Stadthalle, Hohgarten 4, 78224 Singen, Di. und Do. jeweils 11:00–13:00 Uhr sowie nach Vereinbarung . Tel. 07731 85-504, aboservice.stadthalle@singen.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und im Internet: www.stadthalle-singen.de