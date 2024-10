Grauenhaft!

Touched by Eternity © Trickster Pictures

Wem das Leben selbst nicht ausreichend Angst macht, der geht ins Kino und schaut sich einen Horrorfilm an. Das Zebra Kino präsentiert jetzt im Rahmen seines „Shivers“-Festivals zu Halloween vom 31.10. bis 3.11. Filme für alle, denen der tägliche Gang zur Arbeit noch nicht Horror genug ist.

Hier eine kleine Vorschau auf einen wilden Mix aus allen Bereichen der filmischen und menschlichen Abgründe.

Am 31.10. um 20:00 Uhr wird das viertägige Festival mit der Halloween Madness eröffnet. Im Anschluss an diesen Kostümwettbewerb wird „Cuckoo“ mit Hunter Schaefer und Dan Stevens in den Hauptrollen gezeigt. „Cuckoo“ ist ein wilder Genremix aus Coming-of-Age-Geschichte, blutigem Euro-Horror und Psychothriller-Elementen.

Am 1.11. um 17:30 Uhr kommt der unkonventionelle Slasher-Film „In a Violent Nature“ auf die Leinwand, der lange Einstellungen atemberaubender Landschaften mit extrem brutalen Kills kontrastiert.

Am 1.11. um 20:15 Uhr zeigt das Zebra das hypnotisierende Coming-of-Age-Drama „I Saw the TV Glow“. Der Film, der in Kooperation mit dem „Queergestreift“-Festival präsentiert wird, ist nicht nur eine Ode an magische Fernsehserien der 1990er Jahre, sondern auch ein Porträt der schmerzhaften Identitätssuche zweier Teenager. Dies ist eine der seltenen Gelegenheiten, den Film in Deutschland auf der großen Leinwand sehen zu können.

Am 1.11. um 23:00 Uhr gibt es dann den Kultklassiker „Tammy and the T-Rex“. Die herrlich absurde Liebesgeschichte zwischen einem animatronischen Saurier und der von Denise Richards verkörperten Tammy feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag.

Tammy and the T-Rex © Greenline

Dieser herrlich absurde Kultklassiker erzählt eine der schrägsten Liebesgeschichten aller Zeiten: Er ist ein Teenager, sie ist seine Freundin – und dann ist da noch ein T-Rex! Mit Over-the-top Special Effects, einer absurd komischen Handlung und einem Soundtrack, der direkt aus dem Herzen der 90er stammt, wird das ein unvergesslicher Filmabend, so schlecht, dass er schon wieder gut ist! Im Anschluss lädt das Zebra zum gemütlichen Beisammensein mit Getränk und/oder Stulle!

Am 2.11. um 17:30 Uhr findet dann die Deutschlandpremiere der lettischen Vampir-Komödie „Touched by Eternity“ statt. Darin stolpert ein lebensuntüchtiger, Bademantel-tragender Verschwörungstheoretiker und Bitcoin-Investor unbeholfen in eine Gruppe Blutsauger, die ihn prompt zu ihrem Heiland küren. Regisseur Mārcis Lācis wird seinen Film am Samstag persönlich vorstellen.

Am 2.11. um 20:15 Uhr steht das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Historien-Drama „Des Teufels Bad“ auf dem Programm. Der Film von Veronika Franz und Severin Fiala erkundet vor einer prächtigen Alpenkulisse Aberglaube, Depression und religiösen Eifer in einem österreichischen Dorf des 18. Jahrhunderts. Der Film gewann bei der diesjährigen Berlinale den Silbernen Bären für die beste Kamera und wurde beim Sitges International Fantastic Film Festival dreimal prämiert.

When Evil Lurks © Drop-Out Cinema

Am 2.11. um 23:15 Uhr zeigt das Zebra Kino „When Evil Lurks“. Die US-amerikanisch-argentinische Koproduktion zeichnet sich durch eine dichte Atmosphäre und meisterhafte Inszenierung aus. Der Film kombiniert traditionelle Horror-Tropen mit frischen Ideen und erzählt eine Geschichte, die nicht nur erschreckt, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Am 3.11. um 12:00 Uhr endet das Festival mit „The Company of Wolves“. Das Dark-Fantasy-Märchen feiert, wie auch das Zebra Kino, dieses Jahr das 40. Jubiläum und wird in der restaurierten 4K-Fassung gezeigt. Vor dem Start des Films findet ab 11:00 Uhr ein Frühstück statt.

Text: MM/HB