Die GEMS im Januar

Kulturelle Vielfalt ohne Pause auch im neuen Jahr: mit Altbewährtem, modernem bayrischen Kabarett und „utopischem Humor“ voller positiver Energie. Das Singener Kulturzentrum hat auch im Januar wieder einiges zu bieten:

The Soulmachine

Mehr als zehn Jahre ist die Band The Soulmachine auf den Bühnen der Region zu Hause – und kommt nun mit neuen Musiker:innen und ihrem bisher besten Live-Programm nach Singen. Die zehnköpfige Gruppe steht für Party und Performance und immer 100 Prozent live!

Neues Party-Personal bei The Soulmachine: Nachdem langjährige Bandmitglieder die Gruppe aus verschiedenen Gründen verlassen haben, hat sie sich neu aufgestellt. Etwa mit den versierten Musikern Pirmin Weisser und Jakob Karg an Saxophon und Trompete. Und mit der Mega-Frontfrau Nicole Scholz am Mikrofon. 2023 war sie ein Talent bei The Voice of Germany und ist mit ihrer Powerstimme schon längst keine Unbekannte mehr in der Musikbranche.

The Soulmachine zeigen damit ein neues Gesicht, aber die altbekannte Live-Spielfreude. Mit Soul, Funk, Pop und Rhytm’n’Blues – live und handgemacht – geht es auf die Partybühnen. Und die GEMS startet damit in das neue Veranstaltungsjahr!

Am 11. Januar 2025 um 20:00 Uhr in der GEMS.

TAUSCHRAUSCH – ImproComedy

Die Stars der „Comedy Stube“ und des Tübinger Improvisationsdauerbrenners „Theatersport“ kommen nach Singen. Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken haben ein neues Impro-Comedy Format entwickelt, dass es nur in Stuttgart, Reutlingen, Herrenberg und Singen zu sehen gibt!

Bringen Sie Dinge mit, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen Sie, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher! Am wenigsten die drei Akteur:innen selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität. Und hinterher können Sie Ihren ganzen Schrott auch gerne untereinander tauschen! Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.

Am 16. Januar 2025 um 19:30 Uhr in der GEMS.

Singen ohne Strom – Dienstag is Damensauna

Seit 14 Jahren tourt das Duo durch die Clubs und hat viele großartige Konzerte gespielt. Eine Doppelhals-Gitarre, ein Stylofone und eine Schreibmaschine. Das sind nur einige Instrumente, mit denen „Dienstag is Damensauna“ ihre Songs auf die Bühne bringt. Die Songs reißen einen mit und bleiben im Gedächtnis, die Texte stammen zu 100 % aus der Feder der beiden Musiker, da ist nichts kopiert. Mittlerweile werden die Lieder der Band auch in den verschiedensten Radiosendern gespielt.

Ob im Wohnzimmer, Club oder auf der großen Bühne, die beiden Musiker nehmen das Publikum mit und bereiten allen eine tolle musikalische Reise. Bisher wurden drei Studioalben, eine Live-EP und ein Kino-Dokufilm über die Band veröffentlicht. In der GEMS werden die Multiinstrumentalisten ein ,,Ohne-Strom-Konzert“ spielen.

Ohne „Netz und doppelten Boden“, also ganz ohne elektrischen Strom, präsentieren sich in der Singener GEMS regionale und überregionale Musiker:innen. Besondere und einzigartige Konzertabende in einem speziellen und gemütlichen Ambiente. Besser kann man ein Wochenende fast nicht ausklingen lassen.

Kostenloser Eintritt nur per Vorreservierung per Mail (begrenzte Platzzahl). Es wird aber um eine angemessene Hutspende für die Musiker gebeten.

Am 19. Januar 2025 um 18:00 Uhr in der GEMS.

Claudia Pichler – Feierabend

Claudia Pichler steht für modernes bayrisches Kabarett, für charmanten Dialekt und absurden Witz. In ihrem dritten Solo-Programm widmet sich die Münchnerin mit der frechen Gosch’n und dem frischen Geist ihrer liebsten Tageszeit: dem Feierabend. Politische Gier, neidvolle Nachbarn, die großen Fragen der Liebe in Zeiten von Online-Dating bis zu den kleinen Sorgen der Salmonelle in einer durchdesinfizierten Welt – Claudia stellt sich unerschrocken und stets selbstironisch den Themen unserer Zeit.

Einer Zeit, in der die Bedeutung von Religion abnimmt und die Sinnsuche neue Blüten treibt und meist bei einem Glückscoach endet. Alles muss optimiert werden, die Morning Routine genauso wie das innere Kind. Im Irrgarten moderner Glaubenssätze zeigen die launigen Geschichten und hintersinnigen Lieder von Claudia Pichler die Schönheit von ziellosem Sinnieren, Sandeln und Scheitern und bereiten ihrem Publikum einen entspannten Feierabend.

Am 24. Januar 2025 um 20:00 Uhr in der GEMS.

Stefanie Kerker – Utopie to go!

Heute früh, an der Realitäts-Theke: Guten Morgen, bitte einmal Utopie zum Mitnehmen! Ja, Utopie ohne alles. Ohne falsche Hoffnungen jedenfalls, denn sowas kommt bei Stefanie Kerker nicht in die Tüte. Dafür schaut sie viel zu genau hin, weiß zu gut, was los ist in diesem Lande. Die Musikkabarettistin kann ein Lied davon singen, was uns von innen heraus bewegt – oder was wir uns gerne mental zurechtlegen, damit wir möglichst nichts bewegen müssen.

Gelegentlich führt sie uns im Plauderton aufs Glatteis und verkauft futuristische Technik: eine App, die jedem Mitmenschen in Sekundenschnelle ein Etikett verleiht – da behält man den Überblick und spart Platz für den analogen Schubladenschrank. Oder ein Gerät, mit dem man die Energie, die beim Kopfschütteln über den Zustand der Welt entsteht, abzapfen und in das hauseigene Heizsystem einspeisen kann! Mit strahlendem Lächeln nimmt Stefanie Kerker kollektive Schwächen aufs Korn und die individuellen dazu. Digital-Gläubige trifft es dabei ebenso breitseits wie die Anhänger:innen von Verschwörungsmythen, und zwischendrin ist auch mal ein Planetenwitz dabei.

Kritik ist gut, über sie hinauszugehen ist besser. Womit wir wieder bei der Utopie wären. Denn wir nehmen bei diesem Take-Away auf humorvollste Weise viel positive Energie und alltagstaugliche Ermutigungen mit auf den Weg. Mit denen müssten wir – Utopie mal Daumen – ein gutes Stück vorwärtskommen in Richtung „Schönes Leben für alle“. Wäre doch gelacht!

Am 31. Januar 2025 um 20:00 Uhr in der GEMS.

MM/ans; Bild: The Soulmachine, Pressefoto