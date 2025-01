GEMS: Die kulturellen Highlights im Februar

Am 9. Februar in der GEMS: Stefan Waghubinger (Bild: © Christian Stummer)

Ein bunt gemischtes Programm halten die Macher:innen des Kulturzentrums GEMS auch im kommenden Monat wieder bereit: von musikalischem Kabarett über ein vergnügliches Lese-Erlebnis, Philosophisches vom Barhocker bis hin zu Comedy. Aber lesen Sie selbst:

Michael Krebs – Da muss mehr kommen

Persönlich, nah und groovend komisch – ein Abend mit Michael Krebs ist ein Ereignis. Seit 20 Jahren steht der begnadete Songschreiber und Comedian mittlerweile auf der Bühne. Um das zu feiern, ist er nun auf großer Jubiläumstour.

Michael Krebs verspricht, einen rauschenden Abend auf die Bühne zu bringen – prallvoll mit vielen seiner Hits und urkomischen Geschichten. Natürlich werden auch neue Lieder dabei sein. Schließlich heißt der Abend „Da muss mehr kommen“ und nicht „Es ist genug“. Und weil der Exilschwabe den Kontakt mit dem Publikum und die Improvisation liebt, wird jeder Abend einzigartig.

Seine stilistische Experimentierfreude führte ihn von Auftritten beim Open Air in Wacken, bei Nightwash, dem 3sat-Festival bis hin zu Supportshows für Alligatoah und Alfred Biolek. Mit Marc-Uwe Kling und Julius Fischer gründete er die „Arbeitsgruppe Zukunft“. Krebs hat solo und mit seiner Band, den „Pommesgabeln des Teufels“, zahlreiche Alben veröffentlicht und über 20 Comedy-, Kabarett- und Musik-Preise eingeheimst. 2023 war er für den Deutschen Musikautor:innen-Preis nominiert.

Am 2. Februar 2025 um 19:30 Uhr.

Dr. Lisa Federle und Bernd Kohlhepp – Das Lese-Erlebnis

Wenn sie auftritt, ist ihre Authentizität vertrauenserweckend, ihre Selbstlosigkeit beeindruckend, ihre Energie und Willenskraft ansteckend. Unsentimental und schnörkellos, berührte Dr. Lisa Federle mit ihrer Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus. Was mich bewegt und antreibt“ (SPIEGEL Bestseller, 2022) die Seele vieler tausend Leser:innen. Internationale Schlagzeilen machte Lisa Federle mit Ausbruch der Corona-Pandemie als Initiatorin der „Tübinger Testrategie“, die es ermöglichte, in der Innenstadt einen Einkaufsbummel zu machen, während andernorts ein Lockdown verhängt wurde. 2020 erhielt Federle das Bundesverdienstkreuz – auch für ihren Einsatz für die aus Syrien Geflüchteten.

Kabarettist Bernd Kohlhepp nimmt das Publikum mit zu dramatischen Situationen am Unfallort, einschneidenden Schicksalsschlägen in der Arztpraxis, groteskem Selbstbetrug, verwirrenden Liebesverstrickungen oder skurrilen Schein-Ehen. Mit seiner unverwechselbaren Art gestaltet Kohlhepp diese Lesung abwechslungsreich, startet manche Plauderei, ermuntert aber auch zum Nachdenken.

Man darf gespannt darauf sein, eine sehr persönliche Lisa Federle kennenzulernen, die spontan und unverblümt ihre Meinung äußert und auf die Fragen des Publikums eingeht. Ein höchst unterhaltsames und auch vergnügliches Lese-Erlebnis, bei dem jeder einen großen Zipfel vom Glück des Zuhörens bei sich selbst verspüren kann.

Am 6. Februar 2025 um 19:30 Uhr.

Stefan Waghubinger – Hab‘ ich euch das schon erzählt?

Das Beste aus 15 Jahren und neue Katastrophen. Wenn jemand in Gedanken, Worten und Werken so grandios und komisch scheitert wie Waghubinger, bleibt ihm nur, immer wieder aufzustehen, sich einen Ruck zu geben und sich auf den Barhocker zu setzen. Da es ihm nie richtig geglückt ist, die Zukunft zu planen, schaut er diesmal zurück und ein wenig zur Seite. Die besten Geschichten, für die man diese Kunstfigur liebt, werden noch einmal erzählt und mit neuen Anekdoten und Erklärungsversuchungen zu einer Achterbahn der Gefühle verschraubt.

Waghubinger denkt und redet dabei so knapp an der Wirklichkeit vorbei, dass man sie manchmal klarer zu sehen glaubt als im Theater der eigenen Welt. Der berühmte Spiegel, den er vorhält, ist diesmal ein beim Einparken abgebrochener Rückspiegel und wer will, kann darin sich selbst, die Welt, oder einfach wieder einen Waghubinger sehen. Philosophisches Granteln und liebevolle Gemeinheiten.

Am 9. Februar 2025 um 19:30 Uhr.

Dagmar Schönleber – Endlich 50! So jung brechen wir nicht mehr zusammen!

Es darf gefeiert werden: Nach Pausenhof, Pickeln und Planung der Familie haben wir das Schlimmste hinter uns und sind immer noch da! Gut, viele von uns können keine Bewegung mehr ohne Geräusch machen und bei manchen werden die Arme zu kurz, um das Großgedruckte zu lesen, aber die Hinweisschilder auf dem Weg der Selbstverwirklichung sieht man eh nur mit dem Herzen, oder?

Doch, Obacht: Die zweite Halbzeit des Lebens will nicht mit schlechten Kalendersprüchen vertrödelt werden, darum müssen wir in Sachen Selbstverwirklichung schnell entscheiden: Masterstudium, Mount Everest Besteigung oder Makramee? Weltrettung oder Weinprobe? Und wie erhält man sich die Lebensfreude trotz des offensichtlichen Verfalls? Dagmar Schönleber weiß: Zum Glück haben wir in der zweiten Pubertät mehr Lebenserfahrung, Bauchgefühl und Gelassenheit. Wir tragen alles mit Würde – außer beige!

In Worten und Musik aller Art verbindet Frau Schönleber in ihrer ganz eigenen Art Klug- und Albernheit und verkündet: Es ist immer noch alles machbar, denn Ü 50 bedeutet doch: Ab jetzt sind wir Goldstandard!

Am 15. Februar 2025 um 20:00 Uhr.

Dr. Pop: Hitverdächtig – Die Musik-Comedy-Stand-up-Show!

Kann man ernsthaft einen Doktortitel in Popmusik machen? Ja! Und was macht man dann damit? Comedy und Kabarett. Dr. Pop ist Arzt fürs Musikalische. Er ist niedergelassen im Radio, TV, im Netz und auf der Bühne. In seinem Live-Programm „Hitverdächtig“ therapiert er mit Musiksamples und kuriosen, aber völlig wahren Musikfakten.

Wussten Sie, dass sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz fressen, wenn sie Heavy Metal hören? Oder dass es den Barry-White-Effekt in der Evolutionslehre gibt? Je tiefer die Stimme des Männchens, desto größer die Chancen bei der Paarung. Das gilt sowohl für Menschen als auch für Koalabären. In „Hitverdächtig“ erklingt Musik, mit der man eine Party, eine Beziehung oder die Motivation zum Sport respektive Hausputz retten kann. Ob Pop, Rock, Klassik, Schlager, Jazz, Hip-Hop oder Rap: Dr. Pop feuert vertraute, aber auch unbekannte Samples aus der Musikgeschichte ab.

Und am Ende der Show weiß jeder im Publikum, wie man das eigene Leben mit Musik noch ein Stück mehr bereichern kann. Das Programm wird mit aktuellen Songs und neuen wissenschaftlichen Studien ständig aktualisiert, jeder Abend ist anders – nur Titel und Gastgeber bleiben. Hitverdächtig – Die Musik-Comedy-Stand-up-Show für alle, die Musik lieben oder noch damit anfangen wollen.

Am 16. Februar 2025 um 19:30 Uhr.

Fischer & Jung – Innen 20, außen ranzig

Ein Comedy-Abend, eine Therapiestunde für Künstler und Publikum. Ein urkomisches Zwischenfazit zweier Männer, die aus eigener Erfahrung wissen, wovon sie reden. Was macht man mit Mitte 40, in der Mitte des Lebens? Zu jung für die Midlife-Crisis, zu alt für eine YouTube-Karriere? Lade ich die Praktikantin zum Essen ein oder meine Frau?

Geh ich fett essen oder lass ich Fett absaugen? Werde ich Frührentner oder entwickle ich ne App? Gehe ich ins Zenkloster oder in den Swingerclub? Oder einfach ins Nonnenkloster? Vielleicht geht ja beides? Wenn ich sterbe, brauch ich dann ne Übergangsjacke? 50 ist die neue 30 – gilt aber nicht für Knie.

Die beiden Komiker Guido Fischer und Björn Jung haben sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus Theater und Comedy in den letzten 20 Jahren einen Namen gemacht. Mit ihren schräg-skurrilen, meist ausverkauften Shows, strapazieren sie die Lachmuskeln ihrer Zuschauer:innen. Häufig werden ihre Shows an den Theatern zu Dauerbrennern.

Am 22. Februar 2025 um 20:00 Uhr.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr an der Tageskasse und eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse der GEMS, online hier und bei Reservix. Hier finden Sie eine Übersicht der weiteren Vorverkaufsstellen.

MM/ans, Bild: © Christian Stummer