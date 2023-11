Geh‘ doch rüber

Konzertschuppen Horst Klub von außen © Horst Klub

Der Horst Klub ist ein selbstverwalteter alternativer Musikklub in Kreuzlingen, nur ein paar Meter hinter der Grenze gelegen. Er erfreut sich vor allem aufgrund seines Musikangebotes zunehmender Beliebtheit und ist ein Ausgeh-Ort auch für Menschen mit schmalem Geldbeutel.

Ein wenig erinnert der Klub mit seinem autonomen Konzept an alte Tage: Alle Mitglieder können sich hier auf freiwilliger Basis einbringen, und das prägt auch das liebevoll gestaltete, handgemachte Ambiente. Seit 2014 ist er nicht nur Kneipe, sondern zugleich auch ein wichtiger Ort künstlerischer Entfaltung für regionale wie internationale Bands vieler Stilrichtungen wie Garage, Punk, Psychedelia „and more“. Das Motto: „We live and breathe Rock’n’roll! The only 60s styled DIY hangout in town!“

Auf der Bühne standen bereits viele weltbekannte und stilprägende Bands wie z.B. die japanische Psychedelic-Band Kikagaku Moyo. Auch in diesem Monat besuchen große Bands wie Glue Trip aus Brasilien den Horst. Der Klub bietet jungen aufstrebenden Bands eine Bühne, wie zum Beispiel in diesem Monat der Garage-Rock-Band TV Nights aus dem Vorarlberger Land. Das November-Programm bietet eine Fülle an Genres von tightem Punk-Rock oder Noise Rock zu Psychedelic Rock, über Post-Punk, New Wave bis hin zu Experimentellen Rock, Post-Rock und Folk. Die Bands kommen unter anderen aus Japan, Brasilien, USA und zahlreichen europäischen Ländern. Natürlich wurden die Bands gebucht, weil sie im Horst ihre eingefleischten Fans haben, schon ein paarmal da waren, mittlerweile zur Horst Familie gehören und live einfach abgehen.

Freitag, 03. November: Heavenphetamine (Jpn/Ukr) + Parnepar (Hrv) – Psychedelic Post-Punk. Die japanische Band Heavenphetamine hat ein neues Projekt „NOM“ – Not Only Money – ins Leben gerufen, mit dem Ziel, dringend benötigte Hilfe für unsere lieben ukrainischen Freunde zu generieren. 60-70er Psychedelic Rock, 80er Post Punk und Acid House sind die Haupteinflüsse der Band, aber das japanische Musikelement ist als Gewürz zu spüren. Auf Tour werden sie von den ukrainischen Freunden Eugen (Gitarre) und Kira (Flöte) unterstützt. Parnepar ist ein ultra-tightes Post-Punk/Wave/Art-Punk-Trio aus Zagreb, Kroatien, das starke Einflüsse aus der Postpunk- und New-Wave-Musik der 70er und 80er Jahre hat, insbesondere von ex-jugoslawischen Bands.

Samstag, 04. November: Kal Marks (USA) + Plattenbau + Formosa + Liebe (DE) – Indie Noise/Dreampunk/Hardrock. Gleich vier Bands! Kal Marks gibt es bereits seit zehn Jahren, in denen sich die Band mit der Hässlichkeit dieser Welt auseinandergesetzt hat. Plattenbau aus Berlin, Post-Ideologischer Surrealismus, erforscht die dunkelsten Tiefen der menschlichen Seele mit einer Klangpalette, die von roboterhaftem darkwave bis zu ätherischem dreampunk mit Überlagerungen von kuratiertem Lärm reicht. Formosa war vor einigen Jahren noch eine Stockacher Schülerband. Heute ist die Band eine der bekanntesten Hardrock-Bands Deutschlands. Formosa bringen als Support noch die Band Liebe mit (NDH).

Donnerstag, 09. November: Youff (BEL) – Noise Rock. Youff ist eine belgische Noise-Rock-Band bekannt für ihre energiegeladenen Live-Sets und ihren rauen, nervenaufreibenden Sound. Ihre Musik ist ein Überfall! Selbst innerhalb des aktuellen Booms des belgischen Noise-Rock gilt die Band als Sensation.

Freitag, 10. November: Chromb! (FRA) + System Exclusive (USA) – Experimenteller Rock + Indie New Wave. Chromb! sind Dur et Dux, also dem Lyoner Label, welches wie kein zweites für experimentellen Rock, Prog Rock mit künstlerischen Anspruch steht: Ein Quartett mit Streichern, Bläsern, 88 Tasten und Schlagzeug, verkabelt mit 220 Volt, das Rock ohne Gitarre, verzerrten Jazz oder Kammermusik für verrückte Kinder und gefühlsbetonte Erwachsene macht. Ari Blaisdell und Matt Jones sind System Exclusive, eine zweiköpfige Band aus Pasadena mit einem Arm voller Mini-Synthies, die heißblütigen billigen Pop mit mehr als einem Hauch von Post-Punk machen.

Bar © Horst Klub

Montag, 13. November: Halocraft (GRE) – Post-Rock. Die Band kommt aus Giannitsa, Griechenland: Ein „außergewöhnliches Kaninchen“ an der Gitarre, ein „prächtiger Wolf“ am Schlagzeug, eine „wunderbare Katze“ an den Gitarren und Keyboards und ein „majestätischer Fuchs“ am Bass. Ihre Alben sind Teil einer Trilogie, einer Mischung aus klassischem Märchen und Lovecraft-Horror. Das erste Album wurde zum besten Post-Rock-Album des Jahres 2021 gewählt und steht auf jeder Liste der besten Post-Rock-Alben aller Zeiten.

Freitag, 17. November: Gondhawa (FRA) + TV Nights (AUT) – Psych Rock/Prog + Garage Psych Rock. Von Psychedelia bis zu orientalischer Musik, von Afrobeat bis zu progressivem Rock. Musik der Welt und der Welten. Sie haben sogar eine eigene Sprache aus den Nebeln der Zeit: Gondhawii, eine bewusste Entscheidung, der Stimme ihre Rolle als Instrument der Emotionen zurückzugeben. TV Nights, das neue Power Trio aus dem Vorarlberger Unterland bedient Augen und Ohren mit rauem Garagen Rock, schimmerndem Psych Pop und einer Prise erdigem Singer Songwriter Feeling. Klebrig kitschige Melodien treffen auf hallgetränkte Fuzz Wände, die Beatles treffen Black Sabbath.

Samstag, 18. November: she-dog (DE) + Mudd (IT) – Düsterer Post-Punk/Dark desert folk. Das Nackenfell ist angespannt, die Zähne sind gefletscht: she-dog ist aus den dunkelsten Schlupfwinkeln gekrochen (aus Köln), um irgendwo zwischen Art-Punk und düsterem Post-Punk einen eigenen Sound zu kreieren. Mudd – auch bekannt als Schlagzeuger von Beesus aus Rom – stellt sein Debut Solo-Album vor, das sich im Kosmos von Singer-Songwriter und Psychedelic Folk bewegt. Beeinflusst ist er auch stark von Grunge als auch der kalifornischen Wüstenszene.

Donnerstag, 23. November: Glue Trip (BRA) + Moonwalks (USA) – Psych Rock. Heyyyyaaa woozy psychedelic latin grooves aus Brasilien! Glue Trip ist ein Musikprojekt, das von dem brasilianischen Musiker Lucas Santa Cruz im Jahr 2013 gegründet wurde. Mit drei veröffentlichten Alben und viralen Hits wie „Elbow Pain“ (20 Millionen Aufrufe auf Youtube) ist Glue Trip zu einer Referenz für zeitgenössischen psychedelischen Rock geworden. Moonwalks besteht aus Kerrigan Pearce (Schlagzeug), Jacob Dean (Gitarre) und Kate Gutwald (Bass). Das Trio hat seinen Ursprung in der DIY-Szene von Detroit und spielte zunächst in Lagerhäusern und behelfsmäßigen Veranstaltungsorten in der ganzen Stadt. Seitdem tourten sie ausgiebig durch Nordamerika und Europa.

Samstag, 25. November: Dendrons (USA) + Love’n Joy – Experimenteller Post-Punk + Psych Rock. Dendrons sind eine absolut verrückte Live-Band. Intelligent und kompliziert, aber auch spaßig: Ihre Musik hat großen Tiefgang. Love’n Joy hat etwas Verträumtes und erinnert definitiv an die goldenen Zeiten des britischen Pops der 60er und 70er Jahre und an trippige Psychedelica.

Service

Horst Klub (B.A.D. K.i.d.S. e.V.)

Kirchstr. 1

8280 Kreuzlingen

+41 71 525 59 85

Reguläre Öffnungszeiten: Fr & Sa 20–01 Uhr, Herbst/Winter zusätzlich Do 20–24 Uhr

Freitag und Samstag finden Konzerte statt (Showbeginn etwa 22 Uhr) und/oder die Bar hat offen. Nur Bargeld!

Eintritt (nur Abendkasse und Bargeld):

– Eine Band: etwa 5 Euro/CHF bis neun Uhr und 8 Euro/CHF danach

– Zwei Bands: etwa 8 Euro/CHF bis neun Uhr und 10 Euro/CHF danach

– Drei Bands: etwa 10 Euro/CHF bis neun Uhr und 12 Euro/CHF danach

Text: MM, Bilder: Veranstalter