Gäubahn-Aktionstag mit Jürgen Resch

Am 11. Oktober findet der zweite Gäubahn-Aktionstag des Pro Gäubahn-Landesbündnisses statt. Zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und den vielen aktiven Gäubahn-Initiativen vor Ort soll auf den Plan der Deutschen Bahn (DB) aufmerksam gemacht werden, die Gäubahn ab April 2026 für „Stuttgart 21“ abzuhängen.

Im Zuge dieses „Jahrhundertprojekts“ soll die Gäubahn ab 2026 am S-Bahn-Gleis Stuttgart-Vaihingen enden. Für den Aktionstag sind Infostände an den Bahnhöfen in Konstanz, Singen, Tuttlingen, Oberndorf und Horb geplant. Die jeweiligen Pro Gäubahn-Gruppen vor Ort werden an den Infoständen das Gespräch mit den Fahrgästen, interessierten Lokalpolitiker:innen und Pressevertreter:innen suchen und Infomaterial verteilen.

Dass die Gäubahn ab April 2026 für viele Jahre in Stuttgart-Vaihingen, 15 Kilometer vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof, enden soll, lehnt die Initiative „Pro Gäubahn“ entschieden ab. „Diese Verschlechterung ist weder für den Baufortschritt von Stuttgart 21 nötig, noch ist sie rechtlich zulässig“, betont in diesem Zusammenhang Michael Leibrecht vom Pro Gäubahn-Landesbündnis aus Rottweil.

Prominente Unterstützung erhalten die Aktiven am 11. Oktober vom DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch, der an allen Infoständen entlang der Gäubahn Halt machen und zum Thema Gäubahn-Kappung sprechen wird. In Konstanz ist zudem eine kurze Kundgebung geplant. Resch betont, dass es jetzt Druck von unten gegen die Planung der Deutschen Bahn braucht, 1,4 Millionen Menschen im Einzugsgebiet der Gäubahn abzuhängen und damit für noch mehr Autoverkehr zu sorgen. Gerade weil die Gäubahn für eine umweltgerechte Mobilität im Süden Baden-Württembergs elementar wichtig ist, klagt die DUH vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart gegen die Pläne der DB.

Zeitplan am Aktionstag

Jürgen Resch wird am 11. Oktober vor Ort sprechen und das Gespräch mit den Bürger:innen suchen:

Bahnhof Konstanz: 11:00 – 11:40 Uhr (Kurzkundgebung am Konzil Konstanz)

Bahnhof Singen: 12:40 – 13:20 Uhr

Bahnhof Tuttlingen: 14:15 – 14:45 Uhr

Bahnhof Oberndorf: 15:40 – 16:10 Uhr

Bahnhof Horb: 16:45 – 17:10 Uhr

Filmvorführungen am 10. und 11. Oktober

Anlässlich des Aktionstages zeigt der der VCD-Konstanz am Donnerstag, den 10. Oktober, um 19:30 Uhr im Konstanzer „K9“ die neue Dokumentation „Der Kampf um die Gäubahn“ von Klaus Gietinger. Wie auch der „Arbeitkreis Klimaschutz und Biodiversität Dingelsdorf/Oberdorf“, der am Freitag, den 11. Oktober, um 19:00 Uhr diesen Film im Bürgersaal der Ortsverwaltung Dingelsdorf präsentieren wird.

Auf der Website des Filmemachers kann man dazu lesen: „Der Film schildert nicht nur die Geschichte der Gäubahn, sondern auch, was bei der Bahn derzeit und vor allem in Stuttgart schiefläuft. Zahlreiche „Lugebeitel“ von damals und heute werden zitiert. Das brandgefährliche Milliardenloch Stuttgart 21 darf natürlich nicht fehlen. Diverse Bahnexperten erklären, was bei der Bahn und in Stuttgart Unsinniges geplant wird und von Betonköpfen gegen jede Vernunft durchgesetzt werden soll. […] Schienen statt Spekulation! Kopfbahnhof statt kopfloses Bahnvernichten!“

MM/ans; Bild: Stuttgart Hauptbahnhof © Landesbündnis Pro Gäubahn