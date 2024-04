20 Jahre Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz

Nanni Schiffl-Deiler, Künstlerin, Bildrechte: Hospizverein Konstanz

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist in den nächsten Wochen eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Den Auftakt macht eine Ausstellung, die am kommenden Montag eröffnet wird. Danach folgt bis in den Mai hinein ein vor allem informatives Programm.

Am 8. April, 19 Uhr beginnt die Ausstellung „UnSichtbar“ mit einer öffentlichen Vernissage im Kulturzentrum am Münster, Konstanz. „UnSichtbar“ ist ein vielschichtiges, berührendes Fotoprojekt der multidisziplinären Künstlerin Nanni Schiffl-Deiler. Es widmet sich Kindern, die in Familien mit schwerkranken Geschwisterkindern leben. Meist leidet die ganze Familie unter dieser Situation. Schnell passiert es, dass die gesunden Kinder zu wenig Aufmerksamkeit erhalten, sich zurückziehen, leise und geradezu unsichtbar werden.

Die Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz Träger der Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz ist der Hospizverein Konstanz. Sowohl Fachkräfte als auch ca. 30 ehrenamtliche Patinnen und Paten begleiten Kinder und Jugendliche, die mit schwerer Krankheit, Sterben, Tod und Trauer konfrontiert sind – normalerweise in deren Zuhause. Auch wenn schwer kranke Kinder und Jugendliche dank der heutigen Medizin meist überleben, dauert es oft Jahre, bis die Therapien abgeschlossen sind und der gewohnte Alltag wieder einkehrt. Diese Zeit ist für alle in der Familie krisenhaft. Oft begleiten wir daher auch sogenannte „Schattenkinder“, also gesunde Kinder, die im Schatten eines schwer kranken Familienmitglieds stehen. Kostenfreie Unterstützung der Familien durch fachliche Beratung und psychosoziale Begleitung der Kinder und Jugendlichen trägt dazu bei, dass ein Stück angst- und sorgenfreier Alltag möglich wird. Die Ehrenamtlichen ergänzen dort, wo Dienste und Einrichtungen, aber auch Angehörige an ihre Grenzen stoßen, z.B. aus zeitlichen, finanziellen oder emotionalen Gründen. Die Angebote der Kinder- und Jugendhospizarbeit sind größtenteils spendenfinanziert.

Nanni Schiffl-Deiler gab diesen Kindern Kameras in die Hand, damit sie fotografieren konnten, was ihnen wichtig ist und was ihr Leben prägt. Durch ihre eigene Linse teilen die Kinder ihre Erlebnisse und Emotionen mit und machen sich damit wieder sichtbar. Die Künstlerin selbst fotografierte die „Unsichtbaren“ ihrerseits. Sie führte Gespräche mit den Kindern und fertigte Tableaus aus den Fotografien und Zitaten an, die in der Ausstellung zu sehen sind.

Inspiriert zu ihrem Projekt wurde Nanni Schiffl-Deiler durch einen Aufenthalt in Indien. Dort arbeitete sie ebenfalls mit Kameras in einer Tuberkuloseklinik mit erkrankten Kindern. Danach entschloss sie sich, die Fotografie mit Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen weiterzuführen. Bei der Vernissage in Konstanz gibt die Künstlerin eine Einführung in ihr Fotoprojekt.

Vernissage: 8. April, 19 Uhr.

Ausstellungszeiten: 9. April bis 19. Mai; Di bis Fr 10-18 Uhr; Sa, So, Feiertag 10-17 Uhr.

Eintritt frei, Spenden werden dankend akzeptiert. Material für Schulklassen liegt aus.

Das weitere Programm

Vortrag „Für immer anders – Geschwister sind wir ein Leben lang“.

Dunja Batarilo ist Journalistin und Autorin und setzt sich für die Sichtbarkeit von erwachsenen Geschwistern von Menschen mit Behinderung, chronischer oder psychischer Erkrankung ein. Sie betreibt den Podcast „für immer anders“ und ist Mitbegründerin von Blick | Punkt | Geschwister. Sie lebt mit Mann und Tochter in Berlin.

Referentin: Dunja Batarilo

Datum/Uhr: Donnerstag, 11.04.2024, 19 Uhr

Ort: Richentalsaal / Kulturzentrum am Münster, Katzgasse 3, Konstanz, Eintritt frei

Musikalisches Nachtgebet

Programm: Henry Purcell: Hear my prayer, Heinrich Kaminski: Der 130. Psalm, Urmas Sisask: Laudate Dominum Burkhard Kinzler: Der Mond ist aufgegangen / Partita (Uraufführung)

Mitwirkende: Heinz Vogel, Offiziant; Vokalensemble Konstanz; Leitung Markus Mackowiak

1.

Datum/Uhr: Donnerstag, 18.04.2024, 21 Uhr

Ort: Münster Konstanz, Münsterplatz 1, Konstanz

Eintritt frei

2.

Datum/Uhr: Mittwoch, 24.04.2024, 21 Uhr

Ort: Münster Radolfzell, Marktplatz 4, Radolfzell

Eintritt frei

Einblicke in die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz

Der Eintritt einer Krise, z.B. durch Krankheit, Tod und damit verbunden Trauer, kann alles aus dem Gleichgewicht bringen. Kinder, Jugendliche und auch erwachsene Familienmitglieder sind plötzlich mit einer neuen Realität konfrontiert, in der nichts mehr ist wie zuvor. Was genau bietet die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz, um Menschen in herausfordernden Situationen zu entlasten? Dieser Frage widmen sich die psychosozialen Fachkräfte Alexandra Maigler und Petra Dierenbach in ihrem Vortrag.

1.

Datum/Uhr: Donnerstag, 25.04.2024, 19 Uhr

Ort: Richentalsaal / Kulturzentrum am Münster Katzgasse 3, Konstanz

Eintritt frei

2.

Datum/Uhr: Donnerstag, 02.05.2024, 19 Uhr

Ort: Städtische Bibliotheken Singen, August-Ruf-Straße 13, Singen

Eintritt frei

Film „Amelie rennt“

D/I 2017; Regie: Tobias Wiemann; mit Mia Kasalo, Samuel Girardi, Susanne Bormann, Denis Moschitto, Jasmin Tabatabai u.a.; FSK: 6

Amelie ist 13, eine waschechte Großstadtgöre und womöglich das sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie lässt sich von niemanden etwas sagen, schon gar nicht von ihren Eltern, die sie nach einem lebensbedrohlichen Asthmaanfall in eine spezielle Klinik nach Südtirol verfrachten. Neben dem großartig fotografierten Abenteuer eines Bergaufstiegs erzählt der Film die Geschichte einer chronischen Krankheit in einer perfekten Balance von Leichtigkeit und Tiefe.

Datum/Uhr: Dienstag, 30.04.2024, 20 Uhr

Ort: GEMS Kulturzentrum e.V., Mühlenstraße 13, Singen

Eintritt: 8 Euro

Vortrag „Ich neben Dir – Du neben mir!“ Geschwister von schwerkranken Kindern/Jugendlichen

Ein Kind mit einer schweren Erkrankung oder Beeinträchtigung benötigt viel Zeit und Aufmerksamkeit. Alle Familienmitglieder tragen dazu bei, dass es gut versorgt wird. Auch die gesunden Geschwister lernen, mitzuhelfen und Rücksicht zu nehmen. Studien zeigen, dass hier für Geschwisterkinder sowohl Chancen als auch Risiken nah beieinander liegen können. Die meisten wachsen zu einfühlsamen, selbstständigen Teamplayern heran. Andere zeigen Belastungssymptome und brauchen Unterstützung.

Dieser Vortrag von Petra Dierenbach, psychosoziale Fachkraft der Kinder- und Jugendhospizarbeit Landkreis Konstanz, gibt Impulse, wie Geschwister in ihren Rollen in der Familie gestärkt werden und gesund heranwachsen können. Referentin: Petra Dierenbach

Datum/Uhr: Dienstag, 07.05.2024, 19 Uhr

Ort: Richentalsaal, Kulturzentrum am Münster, Katzgasse 3, Konstanz. Eintritt frei

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie hier.

Text: MM/red., Bild: Nanni Schiffl-Deiler, Künstlerin, Bildrechte: Hospizverein Konstanz