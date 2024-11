Fahrradklima-Test: Teilnahmeschluss naht

Der Fahrradklima-Test des ADFC ist nach Angaben des Veranstalters eine der weltweit größten Umfragen zur Zufriedenheit mit der Radinfrastruktur. Eine Teilnahme ist noch bis zum 30.11. möglich, und bereits jetzt zeichnet sich bundesweit eine rege Beteiligung ab.

Für Ungeduldige und Saumselige vorneweg: Hier können Sie noch bis zum Monatsende an der aktuellen Befragung 2024 teilnehmen. Die Teilnahme ist denkbar einfach ohne jede Registrierung möglich und dauert etwa fünf bis zehn Minuten.

„Der Fahrradklima-Test ist ein etabliertes Instrument, um die Zufriedenheit von Radfahrenden in Deutschland zu ermitteln und zu vergleichen“, erklärt Matthias Zimmermann vom ADFC Landesverband Baden-Württemberg. „Dadurch erfahren Kommunen, wo bei ihnen besonderer Handlungsbedarf in Sachen Radinfrastruktur besteht. So können sie gezielte Maßnahmen für sichereres Radfahren umsetzen. Mit der Teilnahme an der Umfrage haben Radfahrende die Möglichkeit, eine direkte Rückmeldung an die politischen Verantwortlichen zur Fahrradfreundlichkeit vor Ort zu geben.“ Aus den Ergebnissen errechnet der ADFC dann das Ranking der fahrradfreundlichsten (und -unfreundlichsten) Städte und Gemeinden Deutschlands.

Diese Befragung ist natürlich umso aussagekräftiger, je mehr Radelnde sich beteiligen. Mehr als 164.000 Personen haben 2024 bereits teilgenommen und damit über 700 Orte in die Bewertung gebracht, weil diese die Mindestteilnehmerzahl erreicht haben.

Im Landkreis Konstanz haben zum jetzigen Zeitpunkt die Städte Konstanz, Singen und Radolfzell die Mindestzahl für den Einzug in die Schlusswertung bereits erreicht, in Stockach fehlen nur noch drei Stimmen, in Allensbach 18, das sollte also zu schaffen sein. In den kleineren Gemeinden sieht es hingegen meist mager aus, dort hat oft nur ein halbes Dutzend Radelnder abgestimmt.

Die örtlichen Ergebnisse sind recht uneinheitlich: In Stockach gibt es etwa bereits jetzt eine Rekordbeteiligung, auch Konstanz hat mit bisher 523 abgegebenen Stimmen noch gute Chancen auf seine beste Beteiligung aller Zeiten. In Singen hingegen dürfte es schwerfallen, die guten Teilnehmerzahlen von 2016, 2018 und 2020 auch nur annähernd zu erreichen.

Hier gibt es die aktuellen Zwischenstände des Tests 2024.

Zum Vergleich: Bei der letzten Ausgabe des ADFC-Fahrradklima-Tests im Jahr 2022 haben insgesamt rund 245.000 Radfahrende mitgestimmt. Alle Ergebnisse deutscher Kommunen von 2022 finden Sie hier.

Text: MM/red, Bild: Harald Borges