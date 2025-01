Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (67)

Diesmal fragten wir nach der sozialistischen Internationalistin und Weltbürgerin Angelica Balabanoff (1875/78–1965). 1904 bis 1906 war sie Redakteurin der in Lugano erscheinenden Frauenzeitschrift Su, compagne, „Erhebt euch, Genossinnen“. Unter vielem anderem bereitete sie 1915 in Bern mit Clara Zetkin die Internationale Konferenz sozialistischer Frauen gegen den Krieg vor und leitete im selben Jahr mit dem Schweizer Sozialdemokraten Robert Grimm die Zimmerwalder Konferenz in die Wege, an der neben 35 weiteren VertreterInnen aus zwölf Ländern auch Lenin und Trotzki teilnahmen. Im Oktober 1918 reiste Balabanoff als Vertreterin des russischen Roten Kreuzes ins bereits brodelnde Zürich, wurde jedoch auf Geheiß der Schweizer Regierung ausgewiesen, weil sie die Sicherheit gefährde. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte sie in Rom. brm