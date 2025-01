Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (56)

Diesmal fragten wir nach der französischen Frauenrechtlerin, Sozialistin und Journalistin Pauline Roland (1805–1852). Bevor sie 1852 in das algerische Klostergefängnis El-Biar deportiert wurde, schrieb die Radikalfeministin in einem Brief: „Wenn schon Menschen geopfert werden, müssen auch Frauen an diesem Martyrium teilhaben. Das ist ein Zeichen für unsere Gleichheit.“ Ein Gnadengesuch zu stellen, lehnte sie kategorisch ab. Pauline Roland konnte nur in kleinstem Kreis beerdigt werden; dem Sarg ihres Sohns, der kurze Zeit später starb, folgte ihr zu Ehren jedoch eine große Menschenmenge. brm