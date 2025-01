Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (37)

Diesmal fragten wir nach der US-amerikanischen Frauenrechtlerin, Soziologin und Autorin Jane Addams (1860–1935). Sie war unter vielem anderem Gründerin und Präsidentin der National Foundation of Settlements and Neighborhood Centers, der Women’s Peace Party und der National Association for the Advancement of Colored People. Sie betrachtete Armut – besonders auch Frauenarmut – als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse, die geändert werden müssten. Die soziologischen Studien, die sie mit ihren ehemaligen College-Kolleginnen im Chicagoer Hull House betrieb, bildeten die Grundlage späterer Sozialreformen in den USA. Im Hull House wurden auch etliche Gewerkschaften gegründet, unter anderem die Gewerkschaft der Toilettenfrauen und die der Schneiderinnen.

Das anfangs auf Freiwilligenarbeit und Spenden beruhende Hull House hatte über 120 Jahre Bestand; in seiner Hoch-Zeit nahmen wöchentlich 9000 Menschen dessen soziale Hilfestellungen in Anspruch. 2012 ging die Einrichtung in Konkurs, unter anderem, weil der Staat unter Bill Clinton Sozialaufgaben zunehmend an private Unternehmen wie Hull House delegierte – und diese nach der Finanzkrise 2008 lange nicht bezahlte. brm