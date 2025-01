Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (20)

Der Prophet der Geknechteten

Bereits mit sechzehn schaufelte er als Heizer auf dem Führerstand eines Güterzugs Kohlen. Er kannte das harte Leben der Eisenbahnarbeiter, wusste, wie unfallträchtig die Jobs waren und wie miserabel die Löhne (die die Unternehmer zudem skrupellos weiter senkten, sobald sie ihre Profite in Gefahr sahen). Eine Richtung hatte seine Gesellschaftskritik damals noch nicht; er wusste nur, dass sich etwas ändern musste.

1855 in der Kleinstadt Terre Haute, Indiana, geboren, begann sich der Sohn elsässischer Einwanderer in der Gewerkschaft der Lokomotivheizer zu engagieren. Bald reiste er als deren Generalsekretär und Schatzmeister durchs Land, hielt begeisternde Reden, organisierte. Doch die zersplitterte Bewegung war zu schwach, um gegen die wachsende Macht der Eisenbahnmagnaten punkten zu können. Und auch der parlamentarische Weg erwies sich als Sackgasse: Eine Legislaturperiode lang saß er für die Demokratische Partei im Repräsentantenhaus von Indiana – bis er erkannte, dass sich dort einfach keine Gesetze gegen Unternehmerinteressen durchbringen ließen.

Und so gründete er 1893 die American Railway Union (ARU), die erstmals sämtliche Berufsgruppen der Eisenbahnbeschäftigen umfasste und sofort gewaltigen Zulauf hatte. Bereits ein Jahr später führte jedoch der Aufmarsch der US-Armee gegen Streikende der Pullman-Schlafwagen-Gesellschaft zu einer blutigen Niederlage; die Gewerkschaft löste sich auf, und ihr Gründer und Vorsitzender kam für sechs Monate hinter Gitter.

Dort hatte er nun Zeit zum Lesen, und in der Kapitalismuskritik von Karl Marx fand er endlich die schlüssigen Analysen für seine weitere Arbeit. Er rief die Sozialistische Partei Amerikas ins Leben und wurde einer der gefeiertsten Präsidentschaftskandidaten der USA. Fünfmal trat der freundliche Mann im Namen des Sozialismus an und vereinigte fast eine Million Stimmen auf sich. Seine letzte Kandidatur musste er 1920 aus dem Gefängnis heraus organisieren, da er für seine Kritik am Kriegsbeitritt der USA und für seinen Aufruf, den Wehrdienst zu verweigern, zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war.

Wie heißt der 1926 verstorbene Mitbegründer der militanten Gewerkschaft Industrial Workers of the World, der einmal sagte: „Solange es eine untere Klasse gibt, gehöre ich ihr an. Solange es Kriminelle gibt, bin ich einer von ihnen; und solange noch eine Menschenseele im Gefängnis sitzt, bin ich nicht frei“?

Text: Brigitte Matern