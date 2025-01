Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (2)

In unserem Rätsel fragten wir nach der englischen Frauenrechtlerin und Publizistin Sylvia Pankhurst (1882–1960). Ihre eng mit der Labour Party verbundene Organisation hieß East London Federation of Suffragettes (später Worker’s Suffrage Federation). Sie selbst schrieb Artikel und Bücher (unter anderem eine Kulturgeschichte Äthiopiens) und gab insgesamt vier viel beachtete Zeitungen heraus, unter anderem „The Woman’s Dreadnought“ („das Schlachtschiff der Frau“), später umbenannt in „Workers’ Dreadnought“, und die „New Times and Ethiopia News“. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie auf Einladung Haile Selassies in Äthiopien.

Ihre Mutter war die berühmte Emmeline Pankhurst, die gemeinsam mit Tochter Christabel die militante Frauenrechtsgruppierung Women’s Social and Political Union führte. Ihr Vater war der Rechtsanwalt Richard Pankhurst, der seine Frau und die Töchter in ihrem Stimmrechtskampf unterstützte. Sylvias jüngere Schwester Adela war Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Australiens. 1918 erhielten Britinnen über dreißig das Wahlrecht für Parlamentswahlen; ein allgemeines, gleichberechtigtes Wahlrecht wurde erst 1928 eingeführt. (brm)