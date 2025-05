Eine neue Stimme für die Region: Die Linke Singen-Hegau

Der neu gegründete Ortsverband „Die Linke Singen-Hegau“ mit Konstanzer Genoss:innen

Bisher war die Linke Kreisverband Konstanz für ihre Mitglieder in Singen und Umgebung zuständig. Nun ist das anders: am 1. Mai 2025 wurde offiziell der neue Ortsverband (OV) Singen-Hegau der Linken gegründet, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt.

„Wir treten mit dem klaren Ziel an, die Interessen der Menschen in unserer Region zu vertreten und uns für eine gerechte, solidarische und zukunftsfähige Gesellschaft einzusetzen“, so Gründungsmitglied Chantal Keller. „Singen, als historische Arbeiter:innenstadt, sowie die gesamte Hegau-Region zeichnen sich durch eine vielfältige soziale, kulturelle und politische Landschaft aus. In diesen urbanen und ländlichen Gebieten ist es besonders wichtig, dass alle Stimmen gehört werden – vor allem jene, die bislang zu wenig Beachtung finden“, ergänzt die Konstanzer Kreisvorständin Sibylle Röth. „Als Linke Kreisverband Konstanz freuen wir uns, dass es nun auch in Singen und der Region einen aktiven Ortsverband gibt, der diese Stimmen sichtbar macht und gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen für die Herausforderungen der Region erarbeitet.“

Der 1. Mai ist ein besonders symbolträchtiger Tag für die Gründung des Ortsverbandes. Er erinnert an die zurückliegenden Kämpfe der Arbeiter:innen für bessere Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit und die Rechte der arbeitenden Menschen. Und genau hierfür steht auch der neue Ortsverband der Partei Die Linke Singen-Hegau. „Wir fordern Löhne, die zum Leben reichen, eine soziale Absicherung, die diesen Namen verdient und eine Vermögenssteuer für Millionäre und Milliardäre“, heißt es im offiziellen Aufruf der Partei zum 1. Mai. Die Wahl dieses besonderen Tages für die Gründung des Ortsverbandes unterstreicht das Bekenntnis zu diesen Werten und zu einer solidarischen und gerechten Zukunft.

„Die Mieten und Lebensmittelpreise steigen, überall in der Region. Und die Löhne? Die bleiben dieselben. Die Menschen bis zur Mittelschicht verarmen, die Abstiegsängste und die Verunsicherung treiben sie in die Arme vermeintlicher Alternativen. Der 1. Mai ist eine passende Gelegenheit, für eine gerechtere Verteilung des Reichtums und der Ressourcen dieser Gesellschaft gemeinsam zu protestieren“, führt Chantal Keller weiter aus. Zu den dringlichsten Themen gehört für Die Linke OV Singen-Hegau der soziale Wohnungsbau, die Bekämpfung von Armut und die aktive Gestaltung einer vielfältigen Gesellschaft in der Region.

Doch der linke OV Singen-Hegau will auch aktiv den Dialog mit den Menschen suchen und ihre Anliegen ernstnehmen. „In den kommenden Wochen und Monaten werden wir direkt mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten – durch Haustürgespräche, Informationskampagnen und Veranstaltungen, bei denen wir ihre Anliegen anhören und gemeinsam Lösungen entwickeln wollen. Gemeinsam können wir eine starke politische Kraft in der Region aufbauen“ so Keller abschließend.

Die Linke OV Singen-Hegau lädt alle Interessierten ein, sich zu beteiligen, ihre Ideen und Anliegen einzubringen und Teil des Ortsverbandes zu werden (via E-Mail: Singen-hegau@die-linke-konstanz.de).

MM; Bild: © Tobias Braun