Ein Hund auf Reisen

Für viele Kinder ist es ein unvergessliches Erlebnis, beim selbst verfassten Musical der Musik-Insel mitzumachen. Am 19. Und 20 Juli kommt die diesjährige Produktion auf die Bühne. 140 Akteur*innen im Alter von 4 bis 80+ Jahren wirken gemeinsam mit – in der großen Liveband, im Chor und als Schauspieler*innen. Wie immer geht es auch in „Lunas neue Freunde“ um ein aktuelles Thema: Den Tierschutz.

Jahr für Jahr ist es ein Höhepunkt in ihrem musikalischen Kalender: Das selbst geschriebene Kindermusical rund um ein aktuelles Thema, das Nadja Adam von der Musik-Insel mit ihrer „Affenbande“ und vielen weiteren Mitwirkenden auf die Bühne stellt. Unter dem Motto „Politik mit Musik“ geht es in diesem Jahr im bereits 12. Musical um die Hündin Luna, die ihrer Menschenfamilie abhandenkommt und auf dem abenteuerlichen Heimweg viele andere Tiere und deren Lebensbedingungen, Einstellungen und Probleme kennenlernt.

Es hat inzwischen also schon Tradition, dass die Musiktheatergruppe der privaten Musikschule von Nadja Adam nach ausführlichen Recherchen ein eigenes Musical zu einem speziellen, von den Kindern selbst gewählten Thema schreibt. Am Ende des Schuljahres gibt es dann nach anstrengender Arbeit zusammen mit vielen weiteren Gruppen eine große Aufführung mit viel Musik, Tanz und Schauspiel, für die die Kinder lange und begeistert geprobt haben.

Tierschutz als Thema

Neben dem Spaß an der Musik geht es dabei immer auch um ein ernstes Thema, das natürlich kindgerecht in einer Geschichte verpackt wird. In den letzten Jahren haben sich die Kinder bei der Entwicklung ihres Stücks mit vielen gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftigt, ob Waldrodung, Flucht, Konsum, Sucht, Mobbing, Meeresverschmutzung oder Pflegenotstand.

15 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren, die Hauptgruppe des Musicalprojekts, wählen das Thema, recherchieren mit großem Einsatz die Inhalte und machen daraus eine kindgerechte Geschichte mit eigenen Hauptrollen. Zudem komponieren sie mit Hilfe ihrer Lehrerin passende Lieder und nehmen im hauseigenen Studio ein professionelles Hörspiel auf. Im Winter gibt es dann im Zebra-Kino das alles auch noch einmal auf der Leinwand nachzuerleben.

Dabei ist alles absolute Handarbeit: Das Drehbuch, die Musik, die Hörspiel-CD, das Bilderbuch, die Flyer und Plakate, die Kostüme und der Filmzusammenschnitt der Premiere, alles entsteht in Eigenproduktion in den Unterrichtsräumen und im hauseigenen Mini-Tonstudio, mit dem sich Nadja Adam einen weiteren Traum erfüllt hat. Das Musical ist sicher auch ein guter Grund dafür, dass die Musik-Insel für den Musikschulpreis des Bundesverbandes freier Musikschulen nominiert wurde und unter über 400 teilnahmeberechtigten Musikschulen mit 11 weiteren Teilnehmenden ins Finale gekommen ist.

Das Wichtigste bei all dem aber bleibt natürlich der Spaß, den es allen Mitwirkenden bereitet, in einem richtigen Musical mitzumachen und an gleich zwei Nachmittagen ein großes Publikum mit einer prächtigen Aufführung zu überraschen.

Praktische Informationen

Lunas neue Freunde

Ein Kinder-Musical zum Thema Tierschutz mit 140 Akteur*innen im Alter von 4 bis 80+

Samstag, 19. Juli, 17.00 Uhr

Sonntag, 20. Juli, 15.00 Uhr

Wollmatinger Halle, Schwaketenstraße 31 (nahe dem Schwaketenbad), 78467 Konstanz-Wollmatingen, Bus No. 12, Haltestelle Schwaketenbad.

Eine Stunde vor Beginn öffnen die Kooperationspartner ihre Aktionsstände und laden ein, mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Zudem gibt es eine Tombola und leckere Speisen und Getränke.

Eintrittskarten: Kinder (3-15 Jahre) 7,– Euro, Erwachsene (ab 16 Jahren) 10,– Euro (nur Barzahlung möglich).

Vorverkauf:

– Musik Ebert am Schnetztor, Hussenstraße 47, Konstanz;

– Tourist-Information im Konstanzer Bahnhof, Bahnhofplatz 43;

– See U Souvenirs, Hussenstraße 13, Konstanz;

– Kiosk Ferreira, Radolfzeller Straße 21a, Konstanz;

– Weltladen, Dingelsdorfer Straße 2, Dettingen;

– Sonnen-Apotheke, Radolfzeller Straße 36, Allensbach.

Text: Harald Borges, Bild: Musik-Insel