Ein Gemeinschaftsbüro für Engagement und Aktionen

Wo gibt es noch Orte, an denen sich Initiativen, Bündnisse und Arbeitskreise treffen können? In Konstanz wird das zunehmend schwieriger: In vielen Gaststätten sind die Nebenzimmer verschwunden. Aber eine Möglichkeit gibt es noch –

– und zwar mitten in der Stadt: In der Dammgasse 8, 78462 Konstanz, drei Minuten vom Bahnhof entfernt, hat der Medien- und BIldungsverein seemoz e.v. einen Raum angemietet,

– für basisnahe, fortschrittliche, zukunftsorientierte Gruppen, Organisationen und Vereine,

– für alle Kommunikationsformen: Sitzungen, Workshops, Debatten, kleine Veranstaltungen, Aufführungen,

– mit Tischen, Stühlen, Regalen, Büchern (zum Ausleihen), Geschirr, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Getränken (Mineralwasser, Säfte, Bier). Mit Toilette,

– und mit tollen Partner:innen. Derzeit mit dabei sind: VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist:innen), Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, Antifaschistischer Arbeitskreis, ver.di-Ortsverein Medien + Kunst Konstanz, Redaktion und Verein seemoz e.v.

Interesse?

Wir suchen noch Mitstreiter:innen. Und informieren gerne über Buchungsmöglichkeiten und Preise. Eine E-Mail genügt: dammgasse8@seemoz.de

PS: Das Erdgeschoss der Dammgasse 8 hat eine lange und bewegte Geschichte. Mehr dazu findet sich in einem Beitrag im seemoz-Archiv.