Doppelzüngiger Südkurier

Die Zustimmung für die in Teilen rechtsextreme AfD steigt schier unaufhaltsam, auch im Landkreis Konstanz. Mit ein Grund: Die braunen Gesellen haben auch hier zu einem großen Teil die angeblich sozialen Netzwerke gekapert. Der Südkurier spielt dabei ebenfalls eine ungute Rolle und rollt einer neofaschistischen Community fahrlässig den Teppich aus. Doch dagegen formiert sich allmählich Widerstand.

Der Konstanzer LLK-Stadtrat Holger Reile will das nicht länger hinnehmen und hat Südkurier-Chefredakteur Stefan Lutz aufgefordert, diesem Treiben endlich Einhalt zu gebieten. Hier seine Kritik im Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Lutz,

seit einiger Zeit ist leider festzustellen, dass der Südkurier auf seiner Facebook-Seite „Seegeflüster“ Kommentare veröffentlicht, die mit einer kritischen Auseinandersetzung kaum mehr etwas zu tun haben. Regelmäßig wird Propaganda für die AfD betrieben, nachweislich abgesondert von meist anonymen Verfassern aus dem rechtsradikalen Lager. Hass und Hetze stehen dabei im Vordergrund, dazu Fake News und gezielte Desinformation. Somit konterkarieren Sie Ihre solide und gut recherchierte Berichterstattung in der Printausgabe, in der meist informativ über die Umtriebe der Agitatoren vom rechten Rand in unserem Landkreis berichtet wird.

Ich weise diesbezüglich auf die von Ihrer Facebook-Redaktion formulierten Kommentarregeln hin. Dort steht u.a. zu lesen: „Beleidigungen, nicht belegbare Behauptungen, Extremismus und Propaganda jeder Art … Hetze, Verleumdungen und Drohungen … sind untersagt“.

Ich möchte Sie hiermit bitten, diese Regeln auch umzusetzen und für eine Debattenkultur zu sorgen, die Hasspredigern den Boden entzieht. Erst kürzlich wieder war zu lesen, in unserer Konstanzer Stadtverwaltung und den dazugehörigen Gremien seien nur noch „Vollpfosten“ unterwegs, die sich in der Regel „persönlich die Taschen vollstopfen“. So geht das nicht und führt nur zu einer weiteren und bedrohlichen Spaltung auch unserer Stadtgesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Reile

(red) Nach Angaben des langjährigen LLK-Stadtrates Reile hat er seine Mail bereits am 19. September 2025 an den Südkurier-Chef geschickt. Eine Antwort steht noch aus. Wer diesbezüglich Kontakt mit Stefan Lutz aufnehmen möchte: stefan.lutz@suedkurier.de