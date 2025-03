Die Tuttlinger Krähe zieht bald wieder ihre Kreise

Am 8. April 2025 geht’s los, die „Krähe“ hebt zum 25. Mal ab – vier Hochkaräter werden gleich am ersten von drei Wettbewerbsabenden erwartet: Hart auf Hart, Aydin Isik, Monsieur Momo und das Duo Notenlos. Wer wird’s zum Preisträgerabend schaffen? Die Dauerkarten sind schon vergriffen, Einzeltickets aber im Vorverkauf noch zu haben.

In knapp drei Wochen ist es wieder soweit: Gleich der erste von drei Wettbewerbsabenden verspricht große Unterhaltung beim großen Tuttlinger „Festival der Kleinkunst“. Wenn sich am Dienstag, den

8. April, zum ersten Mal in diesem Jahr der Vorhang der Angerhalle für einen Abend der 25. Tuttlinger Krähe (8. bis 13. April) öffnet, startet der Kleinkunstwettbewerb quasi von Null auf Hundert. Denn beim „Kleinkunstevent des Jahres“ stehen mit Hart auf Hart, Aydin Isik, Monsieur Momo und Notenlos vier sehenswerte Acts auf der Bühne, die viele Facetten des Genres abdecken und für ein äußerst abwechslungsreiches Programm sorgen werden.

Moderiert wird der Abend von Tina Häussermann, vielfach ausgezeichnete Kabarettistin und Sängerin (u. a. Deutscher Kabarettpreis, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und Paulaner Solo). Für die musikalische Umrahmung sorgt die Formation Choice Brand.

Die „Tuttlinger Krähe“, 2001 aus dem Ei geschlüpft, hat sich zu stattlicher Größe gemausert und zählt heute, in ihrem Juiläumsjahr, zu den wichtigsten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum. Mit dem Startschuss für den Wettbewerb 2025 wird die Angerhalle wieder zum „Mekka der Kleinkunst“. Und das scheint mit Blick auf die Liste der ehemaligen Teilnehmer:innen und Preisträger:innen nicht zu hoch gegriffen zu sein. Denn Sascha Grammel, Torsten Sträter, Florian Schroeder, Lars Reichow, „Knacki“ Deuser, Heinrich Del Core, Suchtpotenzial, Martina Schwarzmann oder Bülent Ceylan, zählen längst zu den Größen der Szene.

Die ersten vier der zwölf Besten aus fast 100 Bewerber:innen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die in ihre Fußstapfen treten möchten, stehen am 8. April auf der Bühne. Das sind im einzelnen: Hart auf Hart mit ihrem satirischen Schauspiel „Wollen Sie wippen?“ – ein Lesestück mit viel subtilem Humor. Mit gebührender Distanz nähern sie sich großen Themen, scheuen sich nicht vor heiklen Fragen und verleihen selbst Banalitäten und oberflächlichen Klischees Tiefgang. Aydin Isik hat an zwei Universitäten in zwei unterschiedlichen Ländern Wirtschaft studiert und beides erfolgreich angebrochen. Über das kranke Wirtschaftssystem zu reden, hat für ihn schon immer mehr Sinn gemacht, als ein aktiver Teil davon zu sein. Er dreht Filme und moderiert im TV, aber meistens ist er mit seinen Kabarettprogrammen unterwegs.

Timo Lesniewski ist Monsieur Momo. Schon früh bemerkte er seine besondere Leidenschaft. Als er zehn war, wurde der heimische Garten zum Zirkus, die Terrasse zur Bühne. Zwei Typen, zwei Keyboards, zwei Stimmen und ein Abend voller Überraschungen: Bastian Pusch und Andreas Speckmann aus München präsentieren als Notenlos ein Wunschkonzert der Extraklasse! Weil es nämlich jedes Mal komplett anders klingt – ganz nach Lust, Laune und Kreativität des Publikums. Das ist nämlich nicht nur live dabei, sondern gestaltet den Abend interaktiv mit …

Für die Finalist:innen geht’s neben der prestigeträchtigen und wertvollen Auszeichnung mit einem Tuttlinger Bronzevogel auch um stattliche Preisgelder in Höhe von insgesamt 16.000 Euro. Dank des Engagements der örtlichen Wirtschaft (Sponsoren sind KLS Martin, Tontarra/Trokamed, Eickemeyer, Kreissparkasse Tuttlingen, Paradigm Spine sowie die Büros Breinlinger und Kaufer + Passer sowie die Unternehmensberatung Frank Walter) zählt der Tuttlinger Wettbewerb zu den bestdotierten Kleinkunstpreisen im deutschsprachigen Raum.

Tageskarten für die „Tuttlinger Krähe 2025“ gibt es noch im vergünstigten Vorverkauf. Sie kosten für die Wettbewerbsabende jeweils 23,00 Euro und fürs Finale am Sonntag 32,90 Euro (jeweils inkl. Gebühren). Tickets gibt es online unter www.tuttlinger-hallen.de oder in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461 910996 eingerichtet.

Text und Bild: Veranstalter