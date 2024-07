Jetzt gibt’s die Superdroge

Bereits zum elften Mal bringt die Musik-Insel ein großes selbstgeschriebenes Kindermusical mit 140 Akteur*innen aller Altersgruppen auf die Bühne. Das Thema ist spannend: In „Ilemie, die Superdroge“ geht es nicht nur um viel Spaß auf der Bühne und im Publikum, sondern auch um ein von den Kindern selbst gewähltes, sehr ernstes Thema.

Das jährliche Kindermusical bedeutet für Nadja Adam, Inhaberin der Musikschule, erhebliche Anstrengungen: Sie hilft den Kindern dabei, ein neues Stück zu schreiben und einzustudieren und übernimmt die gesamte Organisation, was bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung kein Zuckerschlecken ist, sondern starke Nerven und viel Sitzfleisch braucht.

Doch die Arbeit hat sich gelohnt: Im September 2023 startete die „Affenbande“, die Musiktheatergruppe der Musik-Insel mit ca. 15 Kindern von der 2. bis zur 8. Klasse, mit dem Ziel, ein eigenes Musical zu einem gesellschaftlich relevanten Thema auf die Bühne zu bringen. In demokratischer Abstimmung wurde entschieden, das Musical „Ilemie – die Superdroge“, das bereits im Jahr 2020 geschrieben, aber aufgrund der Corona-Pandemie bisher nicht live aufgeführt werden konnte, jetzt endlich auf die Bühne zu bringen.

Die Handlung ist also spannend, die Musik wie immer mitreißend, und die Vorbereitungen zeigen, wie wichtig den kleinen und großen Gestalter*innen des Stücks dieses Thema ist. Schließlich ist es nicht nur das Ziel, am Ende des Musikschuljahres eine schöne musikalische Aufführung auf die Bühne zu bringen, sondern das Medium Musik wird bewusst genutzt, um ein ernstes Thema in einen kindgerechten Rahmen zu bringen und das erworbene Wissen an ein breites Publikum weiterzugeben.

In den letzten Jahren haben sich die Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren hierbei mit vielen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftigt. Ob Waldrodung, Flucht, Konsum, Sucht, Mobbing, Meeresverschmutzung, oder Pflegenotstand – mit all diesem haben sich die Kinder intensiv auseinandergesetzt. Dabei ist alles absolute Handarbeit: Das Drehbuch, die Musik, die Hörspiel-CD, das Bilderbuch, die Flyer und Plakate, die Kostüme, wie auch der Filmzusammenschnitt der Premiere, alles entsteht in Eigenproduktion in den Unterrichtsräumen und im hauseigenen Mini-Tonstudio.

Von Links: 1. Manfred Hölzl, Präventionsrat Konstanz. 2. Anette Schlobinski-Duscher, Suchtberatung Konstanz. 3. Mathias Böschen, Polizeisportverein. 4. Heiko Honsel, Coolness Trainer von Dialogpunkt Bodman. 5. Melina N., Pflegerin Suchthilfe. 6. Lisa García Campoy, Koordinatorin Prävention AOK Hochrhein-Bodensee. 7. Nadja Adam, Inhaberin Musik-Insel Konstanz.

Im Zuge der Entwicklung des Stückes hat die Initiatorin Nadja Adam auch wieder Fachkräfte und Kooperationspartner eingeladen, sich miteinzubringen. Der Einladung sind zahlreiche kompetente Partner gefolgt. So hörten die Kinder Vorträge von einer Pflegerin aus der Suchthilfe und von einem Mitglied der Anonymen Alkoholiker. Viele weitere Fachleute, vom Polizeisportverein und der Suchtberatung bis zur AOK und dem Konstanzer Präventionsrat standen dem Projekt mit Rat und Tat zur Seite.

Bei aller Ernsthaftigkeit des Themas heißt es jetzt aber: Vorhang auf und Bühne frei!

Was: „Ilemie, die Superdroge“, ein Kindermusical. Erste Eindrücke gibt es hier und hier.

Wann: Samstag, 20. Juli 2024, 17.00 Uhr; Sonntag, 21. Juli 2024, 15.00 Uhr, Öffnung eine Stunde vorher, es gibt u.a. leckeres Essen und Trinken sowie eine Tombola.

Wo: Wollmatinger Halle, Schwaketenstraße 31 (nahe dem Schwaketenbad), 78467 Konstanz-Wollmatingen, Bus No. 12, Haltestelle Schwaketenbad.

Wer: Ca. 140 Akteur*innen im Alter von 4 bis 80 Jahren.

Eintrittskarten: Kinder (3-15 Jahre) 6,00 Euro, Erwachsene 9.00 Euro.

Vorverkauf: Touristinformation im Konstanzer Bahnhof; Musik Ebert am Schnetztor; See U Souvenirs in der Hussenstraße 13; Kiosk Ferreira in der Radolfzeller Straße 21a; Weltladen Dettingen, Dingelsdorfer Straße 2; Dorfladen Wallhausen, Heinrich-von Tettingen-Straße 23a; Emi Feinkost & Post in Allensbach, Konstanzer Straße 3

.Text: MM/red., Bilder: Musik-Insel