„Die Provinz lebt“: VVN-BdA Kreis Konstanz

Am Montag gedenken in unserer Region viele Menschen der Befreiung der Überlebenden aus dem nazideutschen Vernichtungslager Auschwitz, die sich in diesem Jahr zum 80. Mal jährt. Dass der Nazi-Terror nicht vergessen ging, ist in erheblichem Maße der VVN-BdA zu verdanken, die auch am westlichen Bodensee aktiv ist. Und angesichts der aktuellen Gefahr von rechts wieder an Bedeutung gewinnt.

Name: VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz

Unser Anliegen: Die VVN-BdA ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Verfolgten des Naziregimes, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, Antifaschistinnen und Antifaschisten aller Generationen. „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ Dass dieser Schwur der befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald bis heute aktuell bleiben würde, hat damals, im April 1945, niemand geahnt. Er ist unverändert gültiges Leitmotiv der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA).

Dies ist kein Zufall: Die Ursprünge der VVN sind bis in die KZs und Zuchthäuser zurückzuverfolgen. Dort entwickelten eingekerkerte Hitler-Gegnerinnen und -Gegner Pläne für ein von den Nazis befreites, antifaschistisches, demokratisches und friedfertiges Deutschland, als andere noch „Sieg Heil!“ schrieen. Die Frauen und Männer des antifaschistischen Widerstands, die Überlebenden der nazistischen Konzentrationslager gründeten kurz nach Ende des Krieges die VVN. Aus den unmittelbar nach der Befreiung entstandenen Häftlingskomitees und Ausschüssen „Opfer des Faschismus“ bildeten sich zunächst auf regionaler Ebene die „Vereinigungen der Verfolgten des Naziregimes“. Im März 1947 schlossen sie sich in Frankfurt am Main zum gesamtdeutschen „Rat der VVN“ zusammen.

Wie wir arbeiten: Der Name signalisiert das Besondere der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten: Die Gleichzeitigkeit, Begegnung und Gemeinsamkeit der Generationen. Sie reicht von Frauen und Männern, die den Nazis von Anfang an widerstanden, von überlebenden Häftlingen von Auschwitz, Buchenwald und Ravensbrück bis hin zur jüngsten Generation, die heute in der VVN-BdA mitarbeitet. Sie stehen gemeinsam für antifaschistische Kontinuität:

● für das Lernen aus der Vergangenheit;

● für die Vision einer antifaschistischen Zukunft;

● für eine Welt ohne Rassismus, Antisemitismus, Nazismus und Militarismus, ohne Ausgrenzung, ohne Faschismus und Krieg.

Dafür tun wir etwas:

● die Vergangenheit vor Ort dem Vergessen entreißen;

● Neonazis, Rassisten und Antisemiten offen entgegentreten;

● Zivilcourage zeigen, nicht schweigen, sondern einschreiten;

● in Schulen und Universitäten Projektgruppen bilden, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Autorinnen und Autoren einladen, Geschichte erforschen;

● antifaschistische Ziele lautstark formulieren, zum Beispiel das Verbot aller faschistischen Organisationen;

● aktive Solidarität mit Migrantinnen und Migranten üben;

● aktive Zusammenarbeit mit anderen antifaschistischen Organisationen in lang- und kurzfristigen Bündnissen

Uns gibt es seit: 1947

Wir sind derzeit: vierzig Mitglieder im Kreis Konstanz, davon ca. zehn Aktive.

Wir finanzieren uns durch: Mitgliedsbeiträge und Spenden

Wir wünschen uns: Dass es unsere aktive antifaschistische Arbeit eines Tages nicht mehr benötigt.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Auf Bundesebene die Gründung des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus (AgR), die Kampagne „Björn Höcke ist ein Nazi“ sowie die AfD-Verbotskampagne und auf Kreisebene der Anstoß zur Gründung des zivilgesellschaftlichen Bündnisses „Konstanz für Demokratie – klare Kante gegen rechts“ im Januar 2024 und bereits 2004 die Gründung der Initiative „Stolpersteine für Konstanz – gegen Vergessen und Intoleranz“.

Aber es gibt auch Probleme. Aufgrund der Struktur unserer Vereinigung werden wir altersbedingt immer weniger Mitglieder. Da sich unsere Arbeit aus Mitgliedsbeiträgen finanziert, würden wir uns über neue Mitglieder, die gerne auch bei uns mitarbeiten möchten, sehr freuen.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar sind alle, die gerne mitmachen möchten, herzlich willkommen.

Uns kann man hier erreichen: VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz, Postfach 102132, 78421 Konstanz. E-Mail-Adresse: vvn-konstanz@posteo.de. Wir treffen uns alle zwei Monate im Büro in der Dammgasse 8

Wir sind auch online präsent:

Facebook: https://www.facebook.com/VVNBdAKreisKonstanz

In unserer seemoz-Reihe stellen sich soziale, basisnahe, ökologische und andere progressive Initiativen, Gruppen und Bündnisse im Bodenseeraum vor. Wer seine/ihre Organisation hier präsentieren möchte: eine Mail an info@seemoz.de genügt!

Die bisherigen Beiträge stehen in unserer Rubrik „Die Provinz lebt“