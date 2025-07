„Die Provinz lebt“: Studieren ohne Grenzen – Lokalgruppe Konstanz

Hierzulande können fast alle junge Menschen studieren. Aber was ist mit Jugendlichen aus armen Ländern und Regionen wie Burundi, Kongo, Sri Lanka oder der Westbank, die oft nicht mal das Nötigste zum Leben und Überleben haben? Hier engagiert sich die Konstanzer Lokalgruppe eines bundesweit aktiven Vereins.

Unser Anliegen: Studieren ohne Grenzen fördert junge Menschen aus Regionen des Globalen Südens, deren öffentliche (Bildungs-)Infrastruktur unter Krisen und teils gewalttätigen Konflikten gelitten hat. Durch die Vergabe von Stipendien ermöglicht Studieren ohne Grenzen den Besuch einer Hochschule für die, denen es sonst verwehrt bleiben würde – insbesondere Frauen. Die Stipendiat:innen tragen durch eigene Projekte zur nachhaltigen Entwicklung ihrer Gemeinschaft bei. Das Prinzip ist „Studierende von hier für Studierende weltweit“. Die Lokalgruppe Konstanz betreut das Programm in Burundi. Aktuell unterstützen wir neun Uni-Stipendiat:innen und ermöglichen einer weiteren Stipendiatin eine berufliche Ausbildung.

Wie wir arbeiten: Als Lokalgruppe Konstanz sensibilisieren wir für Bildungsgerechtigkeit im Globalen Süden (insbesondere unsere Programmregion Burundi) durch Veranstaltungen in der Stadt und an der Uni.

Als Programmgruppe Burundi organisieren wir jeden zweiten Sonntag im Monat um 20 Uhr ein Online-Treffen. Dabei sprechen wir über das Programm, den Kontakt mit den Stipendiat:innen, Finanzthemen und alles weitere Organisatorische.

Darüber hinaus gibt es bundesweit Arbeitsgruppen und Gremien.

Uns gibt es seit: 2006

Wir sind derzeit: vier Aktive in Konstanz, bundesweit sind wir aktuell etwa dreißig. Neben unserer Lokalgruppe Konstanz sind am Burundi-Programm aktuell Studierende aus Bonn, Göttingen und Hamburg beteiligt. Zusätzlich arbeiten wir vor Ort in Burundi mit einer Kooperationsperson und einer lokalen NGO zusammen.

Wir finanzieren uns durch: Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstiges Fundraising

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Jede:r Stipendiat:in mit erfolgreichem Studienabschluss ist ein Erfolg. Aktuell sind wir froh, im Burundi-Programm zum Jahresbeginn 2025 acht neue Stipendiat:innen aufgenommen zu haben.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar: über andere Studierende, die aktiv mitarbeiten wollen. Und über alle Interessent:innen, die unsere Arbeit über verschiedenen Optionen (zum Beispiel freie Spenden oder Burundi-Patenschaften) finanziell unterstützen und im Freundeskreis auf uns aufmerksam machen wollen.

Uns kann man hier erreichen:

Lokalgruppe Konstanz: konstanz@studieren-ohne-grenzen.org

Bundesweite Organisation: kontakt@studieren-ohne-grenzen.org

Wir sind auch online präsent:

https://www.studieren-ohne-grenzen.org/our_work/burundi

https://www.instagram.com/sog_deutschland