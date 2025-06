„Die Provinz lebt“: Omas gegen Rechts Konstanz

Ursprünglich in Österreich gegründet, wo sich 2017 Aktivistinnen an den spanischen „Iaioflautas“ orientierten, gibt es mittlerweile auch in Deutschland rund siebzig Ortsgruppen der Omas gegen Rechts. Inzwischen sind die jung gebliebenen Alten auch in Konstanz unterwegs – auf Kundgebungen, auf Demos, auf Festivals.

Name: Omas gegen Rechts

Unser Anliegen: Wir Omas gegen Rechts sind eine zivilgesellschaftliche, überparteiliche Initiative, die sich in den politischen Diskurs einmischen will.

Wie wir arbeiten: Wir bestehen aus verschiedenen Arbeitsgruppen wie die Marktomas und beschäftigen mit Medien- und Bildungsarbeit. Ferner sorgen wir dafür, dass wir in der Öffentlichkeit sichtbar sind, führen Gespräche und beteiligen uns an beziehungsweise organisieren Veranstaltungen und Demos

Uns gibt es seit: Anfang November 2024

Wir sind derzeit: fünfzig Aktive und mindestens fünfzig weitere Sympathisant:innen

Wir finanzieren uns durch: Spenden

Wir wünschen uns: Eine breite Unterstützung und viele Menschen, die aufstehen gegen Rechts.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Die Demo am 8. Februar 2025 in Konstanz, die wir gemeinsam mit dem Bündnis für Demokratie organisiert haben und an der 12.000 Menschen teilnahmen.

Aber es gibt auch Probleme: Wir erleben hin und wieder Anfeindungen.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar über Omas und Opas bezioehungsweise Menschen aus der älteren Generation und alle, die sich angesprochen fühlen.

Was es sonst zu sagen gibt:: Demokratie stärken! Demokratie verteidigen!

Uns kann man hier erreichen: Es gibt regelmässige Treffen, derzeit einmal monatlich.

E-Mail: ogr-kn@gmx.de

Wir sind auch online präsent:

– auf Facebook: OMAS GEGEN RECHTS Konstanz

– unsere Website geht demnächst online.

