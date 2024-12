„Die Provinz lebt“: Infokneipe Konstanz

In den 1990er Jahren war sie eine feste Institution: Jahrein jahraus pilgerten Interessierte jeweils dienstags zu den Veranstaltungen, Debatten oder Filmabenden der damaligen Infokneipe in die Chérisy-Kaserne. Inzwischen ist eine neue Initiative mit demselben Namen in die Fussstapfen der alten Infokneipe getreten – und lädt zu Diskussionen und politischer Weiterbildung ein.

Name: Infokneipe Konstanz (im Contrast)

Unser Anliegen: Bildungs- und Vernetzungsarbeit mit dem Fokus auf (unter anderem) Antifaschismus und Feminismus

Wie wir arbeiten: Wir organisieren Vorträge mit verschiedenen Referent*innen, die wir zu uns einladen, und bieten damit eine Plattform auch für andere politische Gruppen, die an unseren Abenden Infotische aufbauen können.

Uns gibt es seit: Im September 2021 haben wir uns wiederbelebt

Wir sind derzeit: neun Aktive, die Zahl wächst stetig

Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden

Wir wünschen uns einen regen Austausch zwischen politisch aktiven Menschen in der Region und eine flächendeckende Auseinandersetzung mit verschiedensten linken Themen.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Die Entwicklung unserer Gruppe und unsere gemeinsame Zusammenarbeit, aber auch unsere Infoabende und Vorträge werten wir alle als Erfolge.

Aber es gibt auch Probleme: Zum Beispiel ist unsere Reichweite noch zu gering; wir versuchen aktiv, sie auszubauen.

Wir würden uns über Mitstreiter*nnen freuen, und zwar über jede Person, die Interesse an linker politischer Bildungsarbeit hat.

Was es sonst zu sagen gibt: Wir beschränken uns thematisch nicht nur auf Aufklärung zu Themen wie Faschismus, Homophobie, Transphobie, Rassismus, Sexismus usw., sondern nehmen auch regelmäßig Vorträge in anderen Bereichen (wie z.B. Wohnraummangel, Feminismus, Ökologie, Vernetzung) auf.

Wer Ideen oder Vorschläge zu Vorträgen oder Infoabenden hat oder daran interessiert ist, Mitglied bei uns zu werden: Wir freuen wir uns immer über Nachrichten!

Uns kann man hier erreichen:

Per Mail an: info@infokneipe.de

oder per Post an Contrast , z. Hd. Infokneipe, Joseph-Belli-Weg 11, 78467 Konstanz. Unsere Sitzungen sind in der Regel jeden Donnerstag um 18:00 Uhr vor Ort!

Wir sind auch online präsent:

Facebook: @InfoKneipeKonstanz

Instagram: @Infokneipe_kn

