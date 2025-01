„Die Provinz lebt“: Bündnis Pro Gäubahn

Der öffentliche Verkehr und damit auch die so dringend nötige Mobilitätswende stehen unter Druck: Nirgendwo wird genügend investiert, oft passiert das Gegenteil. So wollen Bahn AG und viele Politiker:innen die überregional wichtige Gäubahn abhängen. Dagegen wehrt sich ein landesweites Bündnis, das sich hier vorstellt.

Name: Pro Gäubahn Landesbündnis

Unser Anliegen: Die Gäubahn Stuttgart – Singen (– Zürich/Konstanz) sowie die Gäubahn Stuttgart – Eutingen – Freudenstadt darf nicht im Zuge von Stuttgart 21 unterbrochen und in Teilen stillgelegt werden. Wir fordern, dass die Gäubahn zu jedem Zeitpunkt durchgehend bis Stuttgart Hauptbahnhof betrieben werden muss.

Wie wir arbeiten: Öffentlichkeit für die Gäubahn schaffen, Gespräche mit Kooperationspartner:innen und politischen Entscheidungsträger:innen führen, Aktionen durchführen.

Uns gibt es seit: Neugründung als landesweites Bündnis am 9. März 2024 in Rottweil, dazu Basis-Initiativen in Konstanz, Rottweil, Freudenstadt und Stuttgart, außerdem noch Gruppen in Singen und Tuttlingen

Wir sind derzeit: 70 bis 100 Basismitglieder, Landeskoordinierungsrat mit derzeit acht Mitgliedern

Wir finanzieren uns durch: ehrenamtliche Arbeit und Spenden

Wir wünschen uns: Dass die Gäubahn nicht, wie derzeit von der Deutschen Bahn vorgesehen, im April 2026 bis auf Weiteres unterbrochen wird und die Fahrgäste nur noch bis Stuttgart-Vaihingen (16 Kilometer vor Stuttgart Hbf) fahren können.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: zwei landesweite Aktionstage mit viel Aufmerksamkeit, Aktionen vor Ort wie Infostände, Filmvorführungen usw. Uns ist außerdem gelungen, den politischen Diskurs zu ändern: Eine Abhängung der Gäubahn ist für den Baufortschritt von S21 nicht notwendig. Rechtlich ist diese Amputation der Gäubahn auch nicht zulässig.

Aber es gibt auch Probleme: Die Deutsche Bahn hält weiterhin daran fest, die Gäubahn im April 2026 abzuhängen. Insbesondere die Landeshauptstadt Stuttgart, die Stuttgart oberirdisch praktisch gleisfrei bekommen will, besteht darauf, weil sie hier eigene Immobilienprojekte starten möchte.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar über alle, die sich für die Gäubahn einsetzen möchten und sich hinter den Zielen der Rottweiler Erklärung versammeln können.

Uns kann man hier erreichen:

– per Mail: progaeubahn@gmx.de

– Tel. 0711/6070217 (Landesgeschäftsstelle VCD)

Wir sind auch online präsent:

Mehr Informationen und aktuelle Termine sinden sich auf unserer Website.

Und auf Facebook: facebook.com/ProGaeubahn

In unserer seemoz-Reihe stellen sich soziale, basisnahe, ökologische und andere progressive Initiativen, Gruppen und Bündnisse im Bodenseeraum vor. Wer seine/ihre Organisation hier präsentieren möchte: eine Mail an info@seemoz.de genügt!

Die bisherigen Beiträge stehen in der Rubrik „Die Provinz lebt“