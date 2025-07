Die Linke Konstanz stellt sich personell neu auf

Luca Bischoff, Lars Hofmann – Ersatzkandidat und Kandidat Wahlkreis Konstanz mit Chantal Keller und John Löser – Ersatzkandidatin und Kandidat WK Singen (v. l .n. r.)

Am 5. Juli hat Die Linke Konstanz im Rahmen einer gut besuchten Mitgliederversammlung zentrale personelle Entscheidungen getroffen: Die Landtagswahlkandidaten wurden nominiert, der Ortsverband Konstanz gegründet sowie neue Kreis- und Ortsvorstände gewählt.

Für den Wahlkreis Konstanz wurde Lars Hofmann als Landtagskandidat nominiert. Der 36-jährige Einzelhandelsmitarbeiter hatte bereits bei der Bundestagswahl 2024 als Direktkandidat für Die Linke kandidiert. Wie gewohnt zeigt sich der aktive Gewerkschafter bei seiner Vorstellung kämpferisch:

„Wir brauchen eine starke linke Stimme im Landtag, die soziale Gerechtigkeit und konsequenten Klimaschutz miteinander verbindet; die Bürgergeld-Empfangende und Migrant:innen nicht gegeneinander ausspielt, sondern solidarisch eint. Denn diejenigen, die unserer Gesellschaft schaden, sind andere: die Superreichen, die keine Steuern zahlen, und die Rechten, die gegen alle hetzen, die nicht in ihr verengtes Weltbild passen. Ich freue mich über das Vertrauen und bin bereit, in den Wahlkampf zu starten“.

Lucas Bischoff, der ebenfalls kandidierte und auf Platz zwei landete, gratulierte herzlich: „Lars kennt man halt. Und ich traue ihm zu, auch in diesem Wahlkampf das Sprachrohr unserer Partei zu sein. Ich und wir werden ihn beraten und unterstützen, wo er das möchte – und auch, wo er es nicht möchte. Denn dafür sind wir da: Niemals allein, immer gemeinsam!“

Für den Wahlkreis Singen wurde John Löser mit einstimmigem Votum der anwesenden Wahlberechtigten zum Landtagskandidaten gewählt, als Ersatzkandidatin wurde Chantal Keller aufgestellt. Der 27-jährige Rettungssanitäter und Betriebsrat beim Deutschen Roten Kreuz – mit täglichem Einblick in die sozialen Bruchstellen unseres Gesundheitssystems – gewann die Herzen der Versammlung unter anderem mit seiner starken Vorstellungsrede:

„Ich will ein Baden-Württemberg, dass Grundsätze wie ,Die Würde des Menschen ist unantastbar‘ und ,Jede:r hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit‘ wirklich wieder ernst meint. Und ich weiß: Dafür braucht es uns, weil wir sagen: Der Mensch muss sich nicht rechnen – er muss leben!“

Neuer Kreisvorstand gewählt – vollständige Neubesetzung

Der Kreisvorstand der Linken Konstanz wurde komplett neu besetzt und besteht jetzt aus Marie Aschenbrenner, Manuel Falkenstein, Lars Hofmann und Tim Schreiter aus Konstanz, Meike Befurt und Chantal Keller aus Singen sowie Lucas Bischoff aus Radolfzell.

Ryk Fechner, der wie alle bisherigen Kreisvorstandsmitglieder nicht erneut zur Wahl antrat, sagt dazu: „Ich freue mich, den Staffelstab weitergeben zu können. Durch die vielen neuen Mitglieder im letzten Jahr haben wir jetzt die Möglichkeit, die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Der neue KV ist eine gute Mischung aus Menschen, die wie Lars und Manuel schon eine Weile dabei sind und neuen Aktiven“.

Marie Aschenbrenner, eine der eher neuen Parteimitglieder, meint: „Ich danke allen für das große Vertrauen, das man uns entgegenbringt. Und ich freue mich, politisch gestalten zu können. Aber die ehemaligen Kreisvorstände sind ja auch nicht aus der Welt – sie werden uns mit Rat und Tat unterstützen“.

Weiterer Ortsverband gegründet – Konstanz folgt auf Singen

Ein sichtbares Zeichen für den Aufschwung der Partei ist die Gründung eines eigenen Ortsverbands Konstanz. Bereits im Mai wurde der Ortsverband Singen-Hegau ins Leben gerufen – nun folgt mit Konstanz der nächste Schritt auf dem Weg zu einer mitgliedernahen Struktur. Denn das kontinuierliche Wachstum ermöglicht es der Linkspartei auch, ihre Arbeit differenzierter aufzustellen und besser auf die Gegebenheiten vor Ort einzugehen.

Auch dieses Gremium wurde im Zuge des samstäglichen Wahlmarathons besetzt. Als Vorstände gewählt wurden die LLK-Stadträtin Anke Schwede, die Linksjugend-Mitglieder Kilian Boos und Tim Schreiter, Manuel Falkenstein, Jakob Everling und Linken-Kreisrätin Sibylle Röth.

Letztere, die bisher Sprecherin des Kreisvorstands war, wird sich nun also in diesem neuen Gremium aktiv einbringen. Sie erklärt dazu: „Ich freue mich, den Aufbau des Ortsverbands mitzugestalten. Denn eine wachsende Partei braucht funktionierende Strukturen – und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Die Linke vor Ort handlungsfähig, sichtbar und ganz nah an den Menschen sind“.

Ein Aufbruch mit Rückenwind: Mit den gewählten Landtagskandidaten, der neuen Vorstandsstruktur und der lokalen Verankerung durch den Ortsverband stellen sich die Linken gestärkt und geschlossen für die kommenden politischen Herausforderungen auf.

MM, Bilder: Tobias Braun