Die GEMS im Dezember: Musikalisches, Kabarett, Besinnliches und Silvester-Party

„ALFONS – Jetzt noch deutscherer“ am 5. Dezember in der Stadthalle Singen. Pressefoto: © Guido Werner

Das Kulturzentrum GEMS in Singen hat auch im Wintermonat Dezember wieder einiges zu bieten: Ein Weihnachtsspecial mit „Flaschenmusik“, ein Song-Slam mit Aljosha Konter, die beliebte GEMS-Silvester-Party und noch viel mehr:

GlasBlasSing – Süßer die Flaschen nie klingen!

Das Weihnachtskonzert der besonderen Art mit „GlasBlasSing“: Wenn Flaschenmusikern weihnachtlich zumute ist, klingt das bestimmt nicht nach „Aberheidschibumbeidschi“ an still und starr ruhenden Seen. Da macht es „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ auf dem Jägermeister-Xylophon, „Parapapampam“ auf der Wasserspender-Djembe oder „Tätärätätä“ auf der grünen 0,33 Liter Longneck-Flasche vom Getränkemarkt nebenan.

Mal mundgeblasen, mal von Hand geklöppelt, reiht sich eine auf links gedrehte Festtagsweise an die nächste und sorgt für frischen Wind im klassischen Adventsliedgut. Dazwischen werden üppig Flaschenmusik-Evergreens beschert.

Was macht sie eigentlich aus, diese ganz spezielle Stimmung im Advent und an den Festtagen? Die Traditionen und Bräuche? Die Geschenke nebst den Herausforderungen, sie zu beschaffen? Die kurzen und kalten Dezembertage? Oder am Ende doch die Gedanken an die Liebsten? „GlasBlasSing“ hat sich für all diese Fragen die unmöglichsten Antworten ausgedacht und sie mit reichlich unpassenden Melodien versehen.

Am 1. Dezember um 19:30 Uhr in der GEMS.

ALFONS – Jetzt noch deutscherer

Warum nur eine nehmen, wenn man zwei haben kann? Zwei Staatsbürgerschaften zum Beispiel? Klingt einfach, ist es aber nicht: „Franzose UND Deutscher zugleich, das ist ein Widerspruch in sich!“, sagt ALFONS. Und er weiß auch, warum: „Deutsche sind diszipliniert, pünktlich und effizient – Franzosen sind normal!“

Und dennoch: Der rasende Reporter mit Trainingsjacke und Puschelmikro ist das Wagnis eingegangen und hat nun ein Programm daraus gemacht: In „ALFONS – Jetzt noch deutscherer“ erzählt er die Geschichte seiner Deutschwerdung, von den zauberhaften, sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. Und ALFONS kommt nicht allein, sondern in überaus charmanter Begleitung: Von Flügelklängen umspielt wird seine Geschichte immer wieder zum musikalischen Pas de deux, mal humoristisch, mal nachdenklich, oft völlig überraschend: Eine wunderbare Mélange aus Theater und Kabarett – und zugleich noch viel mehr als die Summe dieser Zutaten.

Ein Abend mit anhaltenden Nachwirkungen: Tränen in den Augen, Wärme im Herzen und Kater in den Lachmuskeln. So, wie man es nur bei ALFONS erlebt.

Am 5. Dezember um 20:00 Uhr in der Stadthalle Singen.

Berta Epple unterm Baum

Schon zu Tango Five Zeiten war das Weihnachtsspecial geplant. Dazu gekommen ist es nie. Jetzt aber haben die Jungs von „Berta Epple“ endlich ihren Traum wahrgemacht und sich und uns ein funkelndes, swingendes und duftendes Weihnachtsprogramm beschert.

Die dazugehörige CD liegt ebenfalls „frischgebacken“ unterm Baum. Gregor Hübner, Bobbi Fischer und Veit Hübner haben dafür ihre persönlichen Lieblings-Weihnachtslieder neu arrangiert, z. T. neu betextet und dreistimmig harmonisiert. Entstanden ist dabei eine Revue, bei der der bayerische Andachtsjodler einträchtig neben souligen Grooves steht, wie Ochs und Esel in Bethlehems Stall. Jazz-Balladen wechseln mit inbrünstigen englischen Anthems. Mal auf deutsch, mal auf englisch und endlich: auch auf schwäbisch!

Die mitreißenden virtuosen Qualitäten der Bandmitglieder auf ihren Instrumenten kommen dabei nicht zu kurz (halsbrecherische Schlittenfahrt im 7/8-Takt inclusive!). Schließlich runden die ganz persönlichen Erfahrungen mit dem „Fest der Feste“ in Form von lustigen Anekdoten, Gedichten und Erzählungen den Festtagsschmaus ab. Frohes Fest!

Am 6. Dezember um 20:00 Uhr in der GEMS.

Song Slam, Moderation Aljosha Konter

Aljosha Konter lädt ein und das dreimal im Jahr. Fünf wagemutige Musiker:innen treten mit ihren eigenen Songs in gemütlicher GEMS-Atmosphäre gegeneinander an. Die Publikumsjury entscheidet dabei, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den Sieg mit nach Hause nimmt.

Die heiligen drei Regeln des Gems-Slams: Maximal 5 Teilnehmer*innen (Solo oder Duo), Loop-Station erlaubt, Keine Cover.

Hier das Lineup des Abends.

Am 8. Dezember um 19:30 Uhr in der GEMS.

Florian Schroeder – Schluss jetzt! Der satirische Jahresrückblick

Deutschland am Ende eines Jahres, in dem eine Krise die nächste jagte. Auf der einen Seite Querdenker, Umdenker, Andersdenker, Nichtdenker. Und auf der anderen Seite: SIE! Denn Sie haben Humor. Sie lachen das Jahr weg, statt zu nörgeln und zu jammern. Sie sagen: Auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, denn Sie gehen zu „Schluss jetzt!“, Florian Schroeders brandneuem Jahresrückblick.

Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik bis zu den kleinen Ereignissen des Alltags. Zwölf Monate in zwei Stunden – schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und Heizdecken gibt es auch keine. Dafür aber Satire, Comedy und jede Menge Spaß.

Rufen Sie einen Abend lang „Schluss jetzt!“ und lachen Sie über den Wahnsinn eines ganzen Jahres. Denn Schroeder, das ist ein Typ, der kämpft für Sie: mal mit dem Florett, mal mit dem Hammer, aber immer auf den Punkt. Am Ende des Abends werden Sie sagen: Schluss jetzt? Nee, mehr davon! Aber klar – im nächsten Jahr dann!

Am 12. Dezember um 20:00 Uhr in der Stadthalle Singen.

Jess Jochimsen – Vier Kerzen für ein Halleluja

Inmitten von Politdepression und Jahresendstress will Jess Jochimsen vor allem eins: dem Fest die Liebe zurückgeben. Im Gabenkorb befinden sich das legendäre „Krippenspiel“ sowie brandneue Lieder, notwendige Wutausbrüche und schlimme Urlaubsbilder. Und natürlich kommt auch ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr nicht zu kurz.

Der Freiburger Autor und Kabarettist wird dem Publikum das genaue Hinschauen auf die herrschenden Zustände nicht ersparen, doch als Entschädigung bekommt es Entspannung, Entschleunigung und einen Moment unerhörten Glücks geschenkt. So wie es sein soll, zur Jahresendzeit.

Jess Jochimsen präsentiert mit beißendem Spott und leiser Nostalgie eine wundervolle Mixtur aus zwerchfellerschütternden Geschichten, schlimmen Dias und sterbensschönen Songs – staubtrocken, liebevoll und sehr sehr komisch. Er spricht zur Lage der Nation, improvisiert über die Abgründe des Lebens, singt, liest, schreit, flüstert – jeden Abend anders, aber immer solange, bis das Publikum randvoll ist mit Lachen und Liebe.

Jess tourt seit über 25 Jahren auf allen bekannten Kabarettbühnen, durch Hörfunk und Fernsehen. 2017 erschien sein hochgelobter zweiter Roman „Abschlussball“.

Am 14. Dezember um 20:00 Uhr in der GEMS.

Singen ohne Strom – Rezzo & Mänzer

Songs, die man eigentlich unplugged nicht spielen kann. Und vor allen Dingen von Bands, die vom Härtegrad her sich auch überhaupt nicht dazu eigenen (Korn, A Perfect Circle, Hot Water Music, Deftones etc.). Ausgedacht hat sich das der Mänzer (Gitarrist bei Sourmash). Und da er noch einen Sänger dazu braucht, hat er sich den Rezzo (Veranstalter von SOS) mit ins Boot geholt. Lasst euch also überraschen und berieseln.

Ohne „Netz und doppelten Boden“, d. h. ganz ohne elektrischen Strom, präsentieren sich hier regionale und überregionale Musiker in der Singener GEMS. Besondere und einzigartige Konzertabende in einem speziellen und gemütlichen Ambiente. Jeweils von Oktober bis März, 1x im Monat, und immer an einem Sonntag, von 18:00 bis 20:00 Uhr. Besser kann man ein Wochenende fast nicht ausklingen lassen.

Kostenloser Eintritt nur mit Vorreservierung per Mail (begrenzte Platzzahl). Es wird um eine angemessene Hutspende für die Musiker:innen gebeten.

Am 15. Dezember um 18:00 Uhr in der GEMS.

GEMS Silvester Disco – Party, Party und nochmal Party!

Die GEMS eröffnet das neue Jahr besonders feierlich, mit der GEMS Disco in der Silvester-Edition. Für 13,00 Euro Eintritt erwartet die Besucher:innen ab 21:30 Uhr (Einlass ab 20:30 Uhr) ein Begrüßungssekt und ein legendärer Abend mit DJ Heico, der alle Hits von Abba bis Zappa zum Besten gibt.

Am 31. Dezember um 21:30 Uhr in der GEMS.

Karten gibt es von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 15 Uhr, an der Tageskasse der GEMS, online über www.diegems.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

MM/ans; Pressefoto: ALFONS © Guido Werner